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Adam Przybek Brits Abroad 1:1GOAL

Adam Przybek: Dari Nuneaton ke Provinsi Takeo dan kehidupan sebagai pesepakbola profesional di Kamboja

Dalam edisi terbaru seri ‘Brits Abroad’ GOAL, seorang pria yang pernah bermain untuk timnas pelajar Inggris bersama Phil Foden bercerita tentang menunggu tawaran kontrak di Bali, anjing-anjing di lapangan, dan apa yang harus dilakukan di Kamboja.

Chris Burton
Diterjemahkan oleh

  • Belum terlalu lama berselang, pesepakbola Inggris yang berkarier di luar negeri masih sangat langka. Keengganan masing-masing pemain untuk meninggalkan zona nyaman secara geografis membatasi langkah mereka secara kolektif.

    Namun, kini dunia telah berubah. Seiring kemajuan budaya, tak ada penjuru dunia yang patut dianggap terlalu jauh. Meninggalkan kampung halaman dan menjalani cara hidup yang berbeda kini menjadi pengalaman yang layak disambut, bukan ditakuti.

    Tentu ada tantangan, baik dalam karier maupun kehidupan pribadi, yang harus diatasi sepanjang jalan. Namun, mengapa tidak menghadapinya alih-alih menghindarinya? Semakin banyak pemain yang memiliki pola pikir seperti itu.

    Dengan mempertimbangkan hal tersebut, serta pepatah yang kerap kita dengar bahwa perjalanan memperluas wawasan, GOAL akan turut menceritakan kisah sejumlah penjelajah pemberani yang telah mendobrak batasan dan kini dapat berbagi wawasan tentang olahraga maupun berlibur.

    Berikutnya adalah Adam Przybek, yang menempuh rute memutar dari Nuneaton di West Midlands menuju Provinsi Takeo di Kamboja, melalui Polandia, Wales, dan Indonesia.

  • Mencuri perhatian di seluruh West Midlands

    Adam Przybek West Brom
    Getty

    West Brom, Coventry, dan Birmingham sama-sama menawarkan kesempatan di akademi

    “Saya memulai karier bersama tim lokal di Midlands, dari sebuah kota kecil bernama Atherstone. Salah seorang teman sekolah saya, tepatnya saya bermain untuk tim ayahnya. Saya bermain di sana selama tiga tahun, lalu bergabung dengan akademi West Brom saat berusia tujuh tahun dan bertahan di sana selama 12 tahun hingga usia 19 tahun. West Brom melihat saya ketika saya bermain di turnamen lokal. Saya bermain untuk Atherstone, lalu pergi ke Coventry, Birmingham, Villa, dan West Brom. Hanya Villa yang tidak menawarkan kontrak ketika saya berusia tujuh atau delapan tahun. Jadi, bagi saya saat itu, West Brom adalah pilihan terbaik. Pelatih penjaga gawang di sana sangat bagus. Sekarang dia justru berada di Villa, jadi kariernya juga berjalan baik.”

  • Gen kiper melompati satu generasi

    Adam Przybek
    Instagram/@adsprzy

    Bisa menjadi penjaga gawang berkat tinggi badan yang mencapai 1,93 m

    “Awalnya saya bermain sebagai pemain non-kiper, tetapi hanya selama beberapa pekan. Saat berusia empat tahun, pada suatu akhir pekan mereka membutuhkan kiper dan bertanya siapa yang mau bermain di gawang. Saya tidak benar-benar tahu apa yang akan saya hadapi, tetapi saya langsung bilang, ‘ya, saya’. Untungnya, ada seseorang yang melatih di sana. Dia kiper semiprofesional, jadi dia membimbing saya dan mengajari saya dasar-dasarnya. Saya rasa dia membantu saya mencapai kemampuan yang cukup baik untuk masuk akademi.

    “Ketika saya bergabung dengan West Brom, tinggi badan menjadi hal yang sangat penting. Pemandu bakat di sana, Steve Hopcroft, yang baru saja meninggal dunia, selalu memperhatikan orang tua pemain. Dia biasa bilang, ‘tinggi badan seorang kiper bisa dinilai dari orang tuanya’, dan lucunya, orang tua saya tidak terlalu tinggi! Saya rasa tinggi badan saya melompati satu generasi dan saya mewarisinya dari kakek-nenek saya. Itu risiko yang harus diambil, tetapi untungnya saya tinggi.”

  • Calon megabintang di jajaran timnas muda Inggris

    Phil Foden England youth
    Getty

    Foden, pengatur serangan Manchester City, pernah menjadi rekan setim di timnas muda Inggris.

    “Saat berlatih bersama mereka, di usia itu saya sudah bisa melihat kemampuan para pemain yang pernah bermain bersama saya: Phil Foden, Jadon Sancho, Callum Hudson-Odoi, Ethan Ampadu yang bermain untuk Leeds, Ryan Sessegnon, Emile Smith Rowe, Marc Guehi, dan masih banyak lagi. Terkadang saya melihat foto saat menjalani debut bersama timnas Inggris U-15 melawan Italia. Saya melihat foto skuad itu dan berpikir, ‘Saya pernah menjadi bagian dari tim itu.’ Menarik melihat bagaimana karier kami berjalan ke arah yang berbeda.

    “Saya ingat pernah menghadapi tim dari akademi lain. Saya ingat saat melawan Man City, Phil Foden dan Jadon Sancho mendominasi permainan. Apa yang mereka lakukan di usia itu sungguh luar biasa, jadi kami tahu mereka akan meraih sesuatu. Namun, saya rasa tak ada yang bisa memprediksi perjalanan karier mereka. Saya pernah bermain bersama pemain-pemain yang tampil di Piala Dunia, dan itu bukan sesuatu yang benar-benar saya duga.”

  • Rasa frustrasi memicu petualangan pertama di Polandia

    Adam Przybek Wycombe
    Getty

    Przybek pernah memperkuat tujuh klub, termasuk dengan status pinjaman, antara 2019 dan 2023.

    “Dalam sistem sepakbola Inggris, pada akhirnya Anda hanya menjadi penjaga gawang. Kalau tidak mendapat kesempatan sejak awal, Anda hanya berpindah-pindah dari satu liga ke liga lain. Saya sedikit kurang beruntung. Seharusnya saya menandatangani kontrak baru di Ipswich, tetapi Paul Lambert dipecat, Paul Cook datang dan melepas semua pemain. Saya pergi ke Wycombe sebagai kiper cadangan, tetapi entah apa alasannya, mereka tidak menawarkan kontrak baru. Lalu saya sempat akan ke Stevenage, kemudian pergi ke Walsall, dan saya hanya menjadi kiper cadangan. Saya tidak benar-benar mendapat kesempatan. Setelah masa saya di Stevenage, saya selalu mengatakan kepada agen saya saat itu bahwa saya ingin mencoba sesuatu yang lebih. Bagi saya, sepakbola bukan sekadar bermain. Ada kehidupan di luar itu, dan sepakbola bisa membawa Anda berkeliling dunia, seperti yang benar-benar saya lakukan sekarang.

    “Lalu muncul kesempatan untuk pergi ke Polandia. Agen yang membawa saya ke sana membuat saya sadar bahwa agen tidak selalu bisa dipercaya. Dia berjanji kepada saya, ‘Anda akan menjadi kiper utama, Anda akan bermain selama setengah musim di sini, lalu setelah enam bulan Anda akan berada di kasta tertinggi Polandia’. Saya menandatangani kontrak di sana, lalu dua hari kemudian, kiper yang sudah berada di sana selama setahun sebelumnya menandatangani kontrak baru. Jadi saya meneleponnya dan bertanya, ‘apa yang terjadi di sini?’ Namun, saya memang ingin merasakan sesuatu yang baru. Tentu saja, saya punya darah Polandia. Sejujurnya, seluruh pengalaman di luar lapangan itu luar biasa. Saya ingat ketika pulang dan bertemu teman-teman, mereka berkata, ‘kamu bukan orang yang sama seperti saat berangkat’. Saya menjawab, ‘ya, tentu saja tidak’. Anda tiba di sebuah kota kecil di bagian timur Polandia dan harus mencari cara untuk menjalani hidup di sana. Anda hanya membawa satu koper dan harus mencari apartemen. Saya belajar bahasanya.

    “Pengalaman itu membuat saya ingin merasakannya lagi. Ada hal-hal lain yang terjadi. Mereka berhenti membayar gaji. Jadi, ketika Januari tiba, saya masih menunggu gaji Oktober saya. Pada akhirnya, saya hanya berkata, ‘dengar, saya tidak bisa tinggal di sini’. Saya akhirnya kembali untuk bermain bersama Penybont. Namun, setelah merasakan pengalaman itu, saya berpikir, ‘saya harus pergi ke luar negeri lagi’. Menurut saya, hidup lebih dari sekadar berpindah-pindah dalam sistem sepakbola Inggris.”

  • Melangkah dari Wales Selatan ke Indonesia

    Adam Przybek Indonesia
    Instagram/@adsprzy

    Beralih dari Penybont ke Persib Bandung saat pindah ke belahan dunia lain

    “Saya sedang mencari agen yang bisa membantu saya bermain di luar negeri. Jadi, sekitar Februari atau Maret pada musim terakhir saya di Wales, saya terhubung dengan seseorang dari Belanda. Rencana saya bukan ke Asia, melainkan mencoba kembali bermain di Eropa. Saat musim panas tiba, saya pergi berlibur ke Bali bersama seorang teman. Saya bilang kepada agen itu, ‘Kalau suatu saat ada peluang di Asia, saya akan sangat tertarik. Tolong beri tahu saya.’ Namun, saat itu belum ada peluang. Penybont menawarkan kontrak baru, tetapi saya menolaknya. Saya hanya duduk menunggu.

    “Lalu suatu hari, agen itu menelepon saya dan berkata, ‘Saya punya kenalan, dia juga seorang agen, tetapi dia teman saya dan punya koneksi kuat di Indonesia.’ Dia bilang ada kemungkinan sebuah tim tertarik. Setelah itu, saya menunggu sekitar sepekan. Pada akhirnya, mereka menawarkan kontrak dan saya bergabung dengan juara Indonesia. Rasanya sungguh tak masuk akal.”

  • Menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan di Asia

    Persib Badung fans
    Getty

    Suporter fanatik di Indonesia membuat Przybek merasa seperti megabintang

    “Saya mengalami gegar budaya. Untungnya saya pernah ke Bali. Kalau tidak punya pengalaman dua pekan di sana, saya pasti datang dan bertanya-tanya, ‘Apa yang sedang terjadi?’ Saya memang cukup berpikiran terbuka, tetapi begitu tiba di sana, hal pertama yang terasa berbeda tentu saja cuacanya. Saya tidak merindukan cuaca Inggris. Itu salah satu alasan saya berusaha tetap berada di Asia. Lalu ada kebiasaan masyarakat setempat yang harus saya hadapi. Di Indonesia, pandangan masyarakat tentang ruang pribadi sangat berbeda dibandingkan di Inggris dan Eropa. Itu salah satu hal yang paling terasa di sana.

    “Tim yang saya perkuat punya jutaan penggemar. Ini mungkin terdengar agak aneh, tetapi di mata mereka, di kota itu, Anda seorang superstar. Sebelumnya saya hanya bermain di Wales, lalu tiba-tiba saya tidak bisa pergi makan malam atau ke mana pun di kota itu tanpa dihentikan orang. Itu luar biasa. Saya sangat menikmatinya.

    “Tim membuat segalanya jauh lebih mudah karena mereka dikelola dengan sangat profesional. Seluruh stafnya berasal dari Eropa, kecuali direktur tekniknya yang berasal dari Malaysia, tetapi profesionalisme mereka sangat terasa. Saya punya sopir. Sekarang dia lebih dari sekadar sopir; kami berteman sangat baik. Karena saya datang sendiri dan tidak punya pasangan, kami menghabiskan setiap waktu luang bersama. Setelah latihan, kalau saya pergi ke restoran tanpa rekan-rekan setim, dia ikut. Kalau saya pergi makan malam, dia juga ikut. Dia lebih dari sekadar sopir. Kalau saya membutuhkan sesuatu atau harus pergi ke bank, dia membantu saya. Untungnya, itu juga sangat membantu.”

  • Menghadapi panas menyengat dan badai petir yang menggelegar

    Cambodia storm lightning
    Getty

    Cuaca di Asia Tenggara mungkin membutuhkan waktu untuk membiasakan diri.

    “Untungnya, Bandung beberapa derajat lebih sejuk daripada wilayah Indonesia lainnya. Saya rasa itu karena bentang pegunungan di sekitar kota. Jadi, suhunya jarang melebihi 30 derajat. Hampir setiap hari suhunya sekitar 28 atau 29 derajat, yang terkadang tetap menyulitkan saat latihan. Lalu Anda menjalani laga tandang di Bali atau pergi ke Kalimantan, yang suhunya mencapai 33 atau 34 [derajat Celsius]. Itu cukup mengejutkan. Tapi saya menyukainya karena pada malam hari Anda bisa pergi ke kafe, duduk di luar, dan berbicara dengan teman-teman di Inggris yang saat itu sedang menjalani bulan Desember. Anda tahu sendiri seperti apa di sana! Jadi, itu menyenangkan. Sekarang saya datang ke Kamboja dan di sini lebih panas lagi.

    “Di Indonesia, situasinya agak aneh karena semua orang terus berkata, ‘musim hujan akan datang’. Tapi musim hujannya tidak benar-benar berlangsung secara konsisten. Hujan turun sesekali, bahkan ketika seharusnya sedang musim panas. Sementara itu, sekarang saya berada di Kamboja dan di sini sedang musim hujan. Setiap hari kondisinya luar biasa: ada petir dan jalanan terendam banjir dalam hitungan menit. Namun, begitu hujan berhenti, cuacanya kembali kering.”

  • Menjalankan taktik menunggu soal kontrak di surga

    Bali sunset
    Getty

    Suasana indah dan tenteram di Bali membantu mengisi jeda antara dua kesepakatan

    “Ketika kontrak saya berakhir tahun lalu [bersama klub Indonesia Persib Bandung], saya berkata kepada keluarga, ‘Saya ingin tetap di Asia’. Awalnya, teman saya datang dari Inggris, jadi kami menghabiskan sebulan bersama di Bali. Kami mengunjungi pulau-pulau. Setelah itu, saya masih belum mendapat tawaran, tetapi saya sangat bertekad untuk tetap di Asia. Saya pun memesan untuk sebulan lagi. Saya berpikir, ‘Untuk apa kembali ke Inggris? Tidak ada apa-apa untuk saya di Britania Raya, kan?’ Jadi, saya memutuskan untuk tetap tinggal di Indonesia. Tempat itu seperti surga. Anda bisa melakukan apa pun yang Anda mau di sana. Indonesia adalah tempat yang sangat bebas. Tidak ada aturan dan di sana juga serba murah.”

  • Perbedaan kehidupan di Kamboja dan Indonesia

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Sesi latihan sore memungkinkan pagi hari dinikmati dengan santai.

    “Perbedaan terbesarnya, di Indonesia kami berlatih sangat pagi. Saya biasanya bangun sekitar pukul 05.45 dan tiba di tempat latihan sekitar pukul tujuh. Pukul delapan, kami sudah berada di lapangan. Jadi, pukul 11 saya sudah di rumah. Sementara di sini, di Kamboja [bersama klub Liga Primer Kamboja, Kirivong Sok Sen Chey], kami berlatih pukul tiga sore. Itu hanya soal pilihan pelatih. Ada tim-tim Kamboja lain yang juga berlatih pada pagi hari. Namun, di sini kami berlatih pada sore hari. Jadi, pagi hari cukup santai.

    “Di tim ini, saya sebenarnya tinggal di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, lalu pergi ke tempat latihan. Sebab, ketika saya tiba, penginapan yang mereka ingin kami tempati sejujurnya tidak memadai bagi pemain asing. Situasinya sulit karena mustahil bagi saya untuk beradaptasi dari fasilitas yang kami dapat tahun lalu, ketika mereka benar-benar memenuhi kebutuhan pemain asing, ke sini, ketika kami pada dasarnya diharapkan untuk langsung menyesuaikan diri dan hidup seperti warga setempat.

    “Soal alasan saya pindah ke sini, ini merupakan langkah mundur dibanding tahun lalu. Musim lalu membuat saya frustrasi. Saya cedera dan akhirnya tidak banyak bermain, jadi saya perlu mendapat kesempatan bermain dan ingin tetap di Asia. Ketika kesempatan ini datang, saya pikir saya akan mengambilnya dan mencoba. Jika menjalani musim yang bagus, siapa tahu saya bisa kembali ke klub seperti Persib. Namun, saya tidak menyangka akan menghadapi tantangan seperti sekarang.”

  • Satwa liar setempat, kuliner, dan sikap rendah hati

    Cows Cambodia
    Getty

    Sapi di sekitar stadion dan anjing di lapangan sudah menjadi pemandangan biasa.

    “Kalau Anda pergi ke provinsi bernama Takeo, situasinya benar-benar tidak biasa. Ada sapi di sekitar stadion dan anjing di lapangan. Para pemain lokal, kadang saya melihat apa yang mereka makan, lalu mereka bertanya, ‘mau coba?’ Saya jawab, ‘tidak, terima kasih’. Saya pernah sakit perut saat pindah ke Indonesia, jadi sekarang saya sangat berhati-hati. Untungnya, di Phnom Penh ada semua restoran Barat yang bisa Anda bayangkan, jadi itu cocok buat saya. Tapi perbedaannya terasa sekali, terutama di daerah pedesaan seperti ini.

    “Cara hidup dan ambisi mereka juga berbeda. Saya tidak tahu berapa penghasilan para pemain lokal, tetapi menurut saya beberapa dari mereka tidak mendapat lebih dari $500 sebulan. Namun, jumlah itu cukup bagi mereka. Mereka senang tinggal bersama keluarga. Cara hidup mereka sangat santai, termasuk makan di pinggir jalan, jadi memang berbeda. Sementara itu, tahun lalu, bahkan beberapa pemain lokal berpenghasilan besar, tetapi kebiasaan mereka tetap sama. Mereka masih makan di warung pinggir jalan yang sama, dan saya berpikir, ‘sekarang kamu punya uang, makanlah di tempat yang lebih bagus’. Tapi begitulah budaya mereka dan mereka tidak ingin berubah.”

  • Pengalaman surealis dengan ular, laba-laba, dan sepeda motor

    Adam Przybek snake
    Instagram/@adsprzy

    Przybek menjumpai ular berbahaya di Bali dan laba-laba huntsman di sebuah hotel di Kamboja

    “Saat berada di Bali, tepatnya di pantai pada musim panas, saya melihat ular pertama yang ukurannya lumayan besar. Itu ular laut, dan ular belang hitam-putih itu sangat berbahaya. Ular itu terdampar di pantai. Tentu saja semua orang heboh! Cukup menarik. Ada kadal-kadal yang bisa Anda lihat, juga begitu banyak serangga aneh di balkon saya tahun lalu. Namun, perlahan-lahan Anda beradaptasi.

    “Saya ingat malam pertama di Kamboja. Setelah terjadi sedikit masalah, saya memesan kamar hotel. Saya meninggalkan penginapan itu, pergi ke kamar hotel tersebut, dan di sana ada laba-laba huntsman yang sangat besar. Saat itu sekitar pukul tiga pagi. Saya sudah bepergian seharian dan menelepon ayah saya. Saya berkata, ‘Apa yang sedang saya lakukan?’ Saya berusaha membunuhnya. Saya butuh sekitar satu jam untuk membunuh laba-laba itu. Saya sampai berkeringat! Jadi, perlahan-lahan Anda beradaptasi. Namun, menurut saya, bagi orang Barat seperti kami, ada beberapa hal yang Anda lihat di sini dan tidak akan pernah benar-benar terbiasa Anda hadapi.

    “Setelah keluarga saya datang berkunjung, kalau Anda bertanya kepada ayah saya apa yang paling ia ingat dari waktu kami di Bandung, jawabannya bukan hotel atau makanan enak yang kami nikmati, melainkan belajar menyeberang jalan ala Asia! Tidak ada lajur, semua orang bergerak sesuka hati. Mungkin ada 10 sepeda motor untuk setiap mobil. Sungguh luar biasa. Intinya, Anda tinggal berjalan. Saat Anda berada di tengah jalan, mereka akan menghindari Anda. Anda menatap pengendara motor, bertatapan dengannya, lalu memperkirakan ia akan lewat di belakang Anda sementara Anda terus maju. Cara itu berhasil. Itulah indahnya Asia, tidak ada aturan dan semuanya begitu bebas. Sepeda motor pun datang dari arah yang salah! Nikmati saja.”

  • Belajar dari pengalaman pahit soal makanan Asia

    Cambodia street food
    Getty

    Kios pinggir jalan merupakan bagian dari budaya setempat dan dapat ditemukan di seluruh wilayah ini.

    “Saya sebenarnya tidak menambahkan apa pun ke dalam pola makan saya. Saat pertama kali datang, saya hampir terlalu terbuka. Saya mau mencoba apa saja. Dari situ saya mendapat pelajaran! Namun, saya suka makanan seperti nasi goreng dan fried rice, serta sate ayam yang ada di Indonesia. Lalu ketika datang ke Kamboja, makanannya lebih bergaya Thailand. Saya sangat suka makanan Kamboja. Namun, saya hanya menyantapnya di tempat-tempat tepercaya, di restoran yang bagus.”

  • Perbandingan biaya hidup dengan di Inggris

    Phnom Penh
    Getty

    Phnom Penh adalah ibu kota sekaligus kota berpenduduk terbanyak di Kamboja.

    “Phnom Penh lebih mahal daripada Bandung. Saya pernah makan malam tiga hidangan di sana dan biayanya $17. Jadi, di Inggris, itu mungkin sekitar £12. Kalau Anda makan tiga hidangan di Inggris, harganya jauh lebih mahal. Mungkin lebih dari £30. Jadi, itu juga keuntungan karena Anda hampir bisa hidup bak raja. Saya suka makan. Jadi, terutama setelah latihan, itu benar-benar ideal.

    “Biaya hidup di kawasan ini sangat mirip. Phnom Penh lebih mahal karena jauh lebih banyak orang Barat. Indonesia agak berbeda karena bahkan ketika Anda pergi ke Jakarta, Anda tidak melihat banyak orang Barat. Namun, di sini, ke mana pun Anda melihat, ada orang Barat. Jadi, saya rasa harga-harganya sedikit dinaikkan.”

  • Cara merasakan pengalaman Kamboja dan Asia Tenggara yang sesungguhnya

    Adam Przybek holiday snaps
    Instagram/@adsprzy

    Pengunjung kawasan dunia yang memesona dianjurkan menjelajah di luar jalur wisata yang biasa dilalui

    “Saya beruntung tahun lalu. Saya mendapat kesempatan pergi ke Singapura dan mengunjungi Bangkok tiga atau empat kali. Kalau punya waktu libur satu atau dua hari, Anda bisa pergi ke Bali. Saya benar-benar menyukai Bali. Tempat itu terasa begitu istimewa dan orang-orangnya sangat ramah, bukan hanya di Bali, tetapi juga di Indonesia secara umum. Namun, Bali punya energi tersendiri yang bisa langsung Anda rasakan saat tiba. Masyarakat Indonesia membuat tempat itu begitu istimewa. Lombok juga patut saya sebutkan. Beberapa pantai terbaik yang pernah saya lihat ada di sana. Saya sarankan untuk mencoba makanan lokal. Jangan datang hanya untuk makan di restoran Barat. Namun, tetaplah berpikir jernih dan pilih tempat yang ramai. Kalau Anda melihat daging dibiarkan begitu saja tanpa penutup atau semacamnya, lebih baik hindari.

    “Setiap kota yang pernah saya kunjungi punya daya tarik tersendiri, termasuk Kuala Lumpur. Singapura adalah Dubai-nya Asia. Semuanya terasa sangat artifisial. Segala sesuatu berjalan dengan sangat efisien. Jalanannya sangat bersih. Jadi, setiap tempat yang Anda kunjungi menawarkan pengalaman dan budaya yang sama sekali berbeda, terutama di Indonesia. Sebagian besar penduduk Indonesia beragama Islam. Namun, Bali bercorak Hindu. Karena itu, terutama ketika Anda pergi dari daerah yang mayoritas penduduknya Muslim ke Bali, perbedaan budayanya benar-benar terasa.

    “Namun, jangan datang ke kawasan ini lalu menutup diri dari masyarakat setempat. Berbaurlah dan berbicaralah dengan warga lokal. Kalau Anda melihat mereka melakukan sesuatu yang tampak menarik, cobalah sendiri. Sebab, menurut saya, ada orang yang berkata, ‘oh, saya sudah bepergian ke berbagai tempat’, padahal mereka belum benar-benar mengalami tempat-tempat itu. Itulah sebabnya saya merasa beruntung pernah tinggal di kawasan ini. Saya melakukan dan melihat hal-hal yang belum pernah dialami kebanyakan orang yang pernah bepergian ke sini. Mereka makan di restoran Barat dan menginap di hotel-hotel kelas atas, sehingga tidak benar-benar merasakan pengalaman autentik di kawasan ini.”

  • Mengapa lebih banyak pemain harus melebarkan sayap dalam karier profesional

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Tak ada ruginya menimba pengalaman hidup yang tak ternilai

    “Tanpa ragu, saya akan mendorong para pemain untuk bermain di luar negeri. Saya rasa saya sampai pada titik ketika saya menyadari bahwa kita bisa terjebak dalam sistem sepak bola Inggris, dan hidup bukan hanya soal tetap tinggal di Inggris. Saya juga rasa kondisi Inggris saat ini tidak terlalu baik. Saya tidak akan pernah menyesali keputusan ini. Jika saya datang ke sini dan karier sepak bola saya sama sekali tidak berjalan baik, hidup saya tetap lebih kaya berkat pengalaman yang saya dapatkan. Jadi, siapa pun yang mendapat kesempatan, bukan hanya untuk pergi ke Asia, saya juga akan menyarankan mereka bermain di Timur Tengah. Bahkan jika Anda mendapat kesempatan bermain di Amerika Selatan atau tempat lain, pengalaman itu tidak akan pernah menjadi kerugian. Selalu ada sesuatu yang bisa didapat.

    “Sehari sebelum pertandingan kami, stadion-stadion sudah penuh selama dua jam, dengan suar yang menyala dan nyanyian para suporter. Orang-orang di sini benar-benar tergila-gila pada sepak bola. Kalau Anda tidak benar-benar mengikuti sepak bola di Asia, Anda mungkin mengira kualitasnya tidak bagus. Namun, hal lain yang ingin saya katakan adalah Anda bisa mendapat penghasilan yang bagus jika bermain untuk tim yang baik dengan pengelolaan profesional. Gajinya setara, atau bahkan lebih tinggi, daripada yang bisa Anda peroleh di liga-liga yang tingkatannya sedikit lebih rendah di Inggris.

    “Saya rasa mengambil langkah pertama adalah hal terpenting. Namun, itu bisa menjadi sulit jika seseorang mengambil langkah tersebut tetapi tidak pergi ke tempat yang tepat, yang memiliki lingkungan yang dapat membantu pemain asing. Saya sangat beruntung tahun lalu. Semua kebutuhan pemain asing terpenuhi. Kami semua mendapat tempat tinggal yang sangat bagus. Ada restoran-restoran yang bagus. Namun, jika Anda tiba di pelosok Indonesia atau suatu negara kecil yang bercorak pedesaan seperti kota ini, misalnya, dan saya tidak mengenal Asia serta cara segala sesuatunya berjalan di sini, saya mungkin sudah naik penerbangan berikutnya untuk pulang. Jadi, ya, Anda membutuhkan sedikit keberuntungan.”

  • Rencana masa depan: Menetap atau memulai petualangan baru

    Adam Przybek Kirivong Sok Sen Chey
    Kirivong Sok Sen Chey

    Przybek akan senang jika tetap berada di tempatnya sekarang, tetapi tetap membuka peluang lain.

    “Dalam sepakbola, Anda tidak tahu apa yang akan terjadi besok, apalagi beberapa tahun lagi. Sekarang saya tahu pasti bahwa saya bisa menjadikan tempat seperti ini sebagai rumah. Tentu saja ada kota-kota besar di Thailand, sementara Vietnam sungguh luar biasa. Da Nang adalah salah satu tempat luar biasa yang pernah saya kunjungi. Tempat itu seperti Miami, tetapi di Asia. Saat tiba di sana, Anda tidak akan percaya tempat seperti itu benar-benar ada! Jadi, ada tempat-tempat di mana Anda pasti bisa menjalani kehidupan yang sangat baik, sekalipun tidak bermain sepakbola.

    “Satu hal yang saya tahu pasti, dan selalu saya katakan kepada keluarga saya, adalah saya sama sekali tidak membayangkan akan kembali tinggal di Inggris. Cuacanya tidak bagus. Kondisi negaranya, keadaan di sana, benar-benar kacau.”

  • Indeks Kelayakan Huni

    Cambodia flag
    Getty

    Peringkat kualitas hidup di Kamboja dalam lima aspek penting

    Cuaca: 6/10. “Cuacanya bisa sangat panas dan berlatih pun bisa terasa tidak nyaman.”

    Makanan: 8/10

    Orang-orang: 10/10. “Saya pernah mengatakan kepada keluarga saya, dan ini sesuatu yang ingin saya sampaikan, bahwa Phnom Penh memiliki reputasi sangat buruk sebagai salah satu kota paling tidak aman di Asia Tenggara. Secara pribadi, saya tidak pernah mengalami masalah. Ponsel salah satu rekan setim saya memang pernah nyaris dirampas oleh seseorang yang melintas dengan sepeda motor. Untungnya, itu tidak terjadi. Namun, hal seperti itu bisa terjadi di Eropa, di mana saja. Menurut saya, orang Kamboja bahkan mungkin lebih ramah daripada orang Indonesia, dan saya tidak menyangka bisa menemukan orang yang lebih ramah.”

    Aktivitas: 8/10. “Ada pulau-pulau yang bisa dikunjungi. Sekarang memang bukan musimnya, tetapi pulau-pulau itu seperti surga. Phnom Penh punya segalanya, ada restoran Barat dan tempat-tempat bersejarah. Thailand dan Vietnam bisa dicapai dengan penerbangan singkat. Sekarang agak sulit pergi ke Thailand karena situasi di sana, mereka sedang memperebutkan sebagian wilayah, tetapi Vietnam bisa dicapai dengan bus. Bali berjarak tiga jam penerbangan. Singapura dua jam, Malaysia dua jam. Ada Air Asia, yang seperti easyJet-nya Asia. Kalau punya waktu beberapa hari, bepergian jadi sangat praktis.”

    Biaya hidup: 9/10. “Bandingkan dengan biaya yang biasa kami keluarkan di Britania Raya, lalu datang ke sini! Saya harus menghadiri pemakaman pada Februari lalu, jadi saya pulang. Saya pergi ke Manchester selama akhir pekan. Saya berkata kepada keluarga saya, ‘Uang yang baru saja saya habiskan itu tidak akan saya habiskan dalam sebulan di Indonesia’.”

    Total: 41/50

    Akses kepada Adam diberikan atas bantuan AFFG.

  • Simak kembali seri Brits Abroad

    Oakley Cannonier Brits Abroad 16:9
    GOAL

    Baca lebih lanjut tentang pengalaman para pemain Inggris yang bermain di luar negeri melalui tautan di bawah ini

    Pemain

    Negara

    Skor kelayakan huni

    1

    Nick Swirad

    Brunei

    44/50

    2

    Adam Przybek

    Kamboja

    41/50

    3

    Daniel Adu-Adjei

    Kroasia

    40,5/50

    4

    Ademola Ola-Adebomi

    Belgia

    39/50

    5

    Oakley Cannonier

    Singapura

    36/50

    6

    Ayo Obileye

    Finlandia

    29/50

    7

    Tyler Fredricson

    Swiss

    29/50