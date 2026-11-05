“Dalam sistem sepakbola Inggris, pada akhirnya Anda hanya menjadi penjaga gawang. Kalau tidak mendapat kesempatan sejak awal, Anda hanya berpindah-pindah dari satu liga ke liga lain. Saya sedikit kurang beruntung. Seharusnya saya menandatangani kontrak baru di Ipswich, tetapi Paul Lambert dipecat, Paul Cook datang dan melepas semua pemain. Saya pergi ke Wycombe sebagai kiper cadangan, tetapi entah apa alasannya, mereka tidak menawarkan kontrak baru. Lalu saya sempat akan ke Stevenage, kemudian pergi ke Walsall, dan saya hanya menjadi kiper cadangan. Saya tidak benar-benar mendapat kesempatan. Setelah masa saya di Stevenage, saya selalu mengatakan kepada agen saya saat itu bahwa saya ingin mencoba sesuatu yang lebih. Bagi saya, sepakbola bukan sekadar bermain. Ada kehidupan di luar itu, dan sepakbola bisa membawa Anda berkeliling dunia, seperti yang benar-benar saya lakukan sekarang.

“Lalu muncul kesempatan untuk pergi ke Polandia. Agen yang membawa saya ke sana membuat saya sadar bahwa agen tidak selalu bisa dipercaya. Dia berjanji kepada saya, ‘Anda akan menjadi kiper utama, Anda akan bermain selama setengah musim di sini, lalu setelah enam bulan Anda akan berada di kasta tertinggi Polandia’. Saya menandatangani kontrak di sana, lalu dua hari kemudian, kiper yang sudah berada di sana selama setahun sebelumnya menandatangani kontrak baru. Jadi saya meneleponnya dan bertanya, ‘apa yang terjadi di sini?’ Namun, saya memang ingin merasakan sesuatu yang baru. Tentu saja, saya punya darah Polandia. Sejujurnya, seluruh pengalaman di luar lapangan itu luar biasa. Saya ingat ketika pulang dan bertemu teman-teman, mereka berkata, ‘kamu bukan orang yang sama seperti saat berangkat’. Saya menjawab, ‘ya, tentu saja tidak’. Anda tiba di sebuah kota kecil di bagian timur Polandia dan harus mencari cara untuk menjalani hidup di sana. Anda hanya membawa satu koper dan harus mencari apartemen. Saya belajar bahasanya.

“Pengalaman itu membuat saya ingin merasakannya lagi. Ada hal-hal lain yang terjadi. Mereka berhenti membayar gaji. Jadi, ketika Januari tiba, saya masih menunggu gaji Oktober saya. Pada akhirnya, saya hanya berkata, ‘dengar, saya tidak bisa tinggal di sini’. Saya akhirnya kembali untuk bermain bersama Penybont. Namun, setelah merasakan pengalaman itu, saya berpikir, ‘saya harus pergi ke luar negeri lagi’. Menurut saya, hidup lebih dari sekadar berpindah-pindah dalam sistem sepakbola Inggris.”