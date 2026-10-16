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Aaron Bouwman: Bek tengah anyar Ajax yang menjanjikan bertekad menjadi bintang bagi Belanda

Bek tengah itu berambisi menjadi bintang timnas Belanda seiring kiprahnya yang mulai mencuat bersama Ajax.

Peter McVitie
Diterjemahkan oleh

  • Aaron Bouwman bergabung dengan akademi muda Ajax yang tersohor saat berusia 11 tahun, dengan impian menjadi penyerang bintang bagi klub terbesar di Belanda.

    Enam tahun kemudian, ia tampil di tim utama sebagai salah satu bek tengah paling menjanjikan di negaranya.

    Memenuhi syarat untuk membela tiga tim nasional, bek berpostur jangkung itu bercita-cita menembus susunan pemain utama Belanda. Ia bahkan mungkin sudah menarik perhatian pelatih baru Xavi bulan lalu jika bukan karena benturan keras dengan Ruben van Bommel dari PSV yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit.

    Kini kembali bugar dan siap masuk lagi ke susunan pemain utama Michel Sanchez, bek muda itu ingin melanjutkan performanya sebelum cedera untuk terus berkembang dan membantu Ajax kembali menjadi penantang gelar Eredivisie.

    GOAL mengulas talenta terbaru hasil binaan De Toekomst.

  • Awal

    Aaron Bouwman

    Meski mengawali karier sebagai penyerang, ia berkembang menjadi bek tengah yang menjanjikan selama meniti karier di De Toekomst.

    Bouwman lahir berkat pertemuan tak sengaja di Amsterdam. Ibunya yang berasal dari Inggris bertemu ayahnya, seorang penggemar berat Ajax, di sebuah bar saat sang penari mengunjungi ibu kota Belanda itu bersama teman-temannya.

    Putra mereka lahir di Haarlem dan, pada usia 11 tahun, bergabung dengan akademi De Toekomst milik Ajax dari klub mitra Koninklijke HFC.

    Meski memandang dirinya sebagai penyerang, para pelatih menilai atribut fisiknya membuat ia cocok menjadi bek. Keputusan itu sempat membuat Bouwman khawatir.

    "Saya tidak ingat persis apa yang saya pikirkan saat itu, tetapi mungkin kira-kira: ‘sial, ini agak kurang ideal’. Bertahan benar-benar sangat berbeda dari mencetak gol," katanya. Namun, jika melihat ke belakang, perubahan posisi itu ternyata menguntungkannya.

    "Melihat posisi saya sekarang, mereka benar dan itu langkah yang bagus."

    Memenuhi syarat untuk membela Inggris, Belanda dan, karena garis keturunannya, Jamaika, ia bertekad mengenakan seragam kebanggaan Belanda. Ia sudah sering tampil untuk tim nasional kelompok umur, dari U-15 hingga U-19.

    "Bagi saya, pilihannya tidak sulit," katanya kepada Elf Voetbal pada April. "Pilihan saya adalah dan akan tetap Belanda. Bermain untuk Jamaika atau Inggris bukan pilihan. Saya ingin memanfaatkan kesempatan di tim senior Belanda ketika saatnya tiba."

    Perkembangannya yang konsisten di De Toekomst berujung pada debut profesionalnya pada usia 16 tahun bersama tim cadangan Ajax di kasta kedua sepakbola Belanda menjelang akhir musim 2023-24.

    "Perasaan itu benar-benar tak terlukiskan," katanya. "Sungguh indah. Saya suka menggiring bola, punya kemampuan mengumpan yang baik, serta postur tinggi dan fisik yang kuat. Hal yang masih bisa saya tingkatkan hanyalah duel udara dan kepemimpinan di lini belakang."

    Setelah beberapa kali tampil untuk tim kedua dan menunjukkan permainan apik bersama tim U-19, ia beberapa kali masuk bangku cadangan tim senior pada musim berikutnya. Namun, cedera membatasi kesempatannya tampil di level profesional pada musim itu.

    "Pertama pinggul saya bermasalah, lalu pada pertandingan pertama setelah kembali bersama Jong Ajax, pergelangan kaki saya terkilir. Itu tidak menyenangkan," katanya tahun lalu.

    Setelah ia kembali, John Heitinga memberinya debut di Eredivisie pada usia 17 tahun dan memercayainya menjadi starter melawan Telstar pada laga pertama musim 2025-26.

    "Ketika pramusim dimulai, saya menetapkan debut di tim utama sebagai target utama dan berharap mendapat banyak menit bermain bersama Jong Ajax," katanya kepada Elf. "Dua hari sebelum laga pembuka melawan Telstar, pelatih memberi tahu saya bahwa saya akan menjadi starter. Saya langsung mengirim pesan ke grup percakapan keluarga.

    "Banyak anggota keluarga dan teman saya menyaksikan dari tribune. Saya sedikit gugup sebelumnya. Ini pertama kalinya saya bermain di Johan Cruijff Arena, tempat saya selama bertahun-tahun sebagai pemain muda menonton pertandingan Ajax dari tribune tingkat kedua bersama rekan-rekan setim, tempat saya menyaksikan banyak pertandingan hebat Liga Champions. Dan kini saya sendiri berdiri di lapangan.

    "Sebelum pertandingan melawan Telstar, saya tahu di mana orang tua, kakek-nenek, bibi, dan teman-teman saya dari Haarlem duduk. Tepat sebelum laga, saya melambaikan tangan kepada mereka. Saya berusaha melakukan itu sebelum setiap pertandingan. Rasanya akrab."

  • Terobosan

    FBL-EUR-C1-QARABAG-AJAX
    AFP

    Musim lalu terbilang cukup sibuk, tetapi Bouwman berhasil mencapai sejumlah tonggak penting sepanjang musim itu.

    Cedera membuatnya absen selama sebulan berikutnya dan ia kembali bermain di kasta kedua. Namun, ketika Fred Grim menjadi pelatih baru tim utama, ia tak menunggu lama untuk kembali memasukkan bek muda itu ke skuad saat membutuhkannya.

    Ia langsung mencetak gol pertamanya lewat pergerakan apik menuju tiang dekat, menyambar sepak pojok Oscar Gloukh dengan tendangan voli untuk memastikan kemenangan 2-0 atas Groningen. Lebih dari sepekan kemudian, ia kembali berduet dengan Youri Baas di lini pertahanan dalam pertandingan Liga Champions pertamanya, saat Ajax menang 4-2 atas Qarabag di Azerbaijan.

    “Setelah debut saya di Eredivisie, saya mulai mempertimbangkan kemungkinan bermain di Liga Champions, meski masih dengan hati-hati,” aku Bouwman. “Saya tidak menyangka sudah bisa mencapai tahap ini pada musim ini.”

    Meski tampil di panggung besar pada usia semuda itu, remaja tersebut tetap membumi dan sudah mulai mengumpulkan kenang-kenangan dari kariernya yang baru dimulai.

    “Saya menyimpan kostum [dari debut saya]. Kostum itu ada di rumah, siap dibingkai,” katanya. “Nodanya masih ada… Saya juga menyimpan kostum dari laga tandang melawan Qarabag dan Villarreal [pada Januari] di Liga Champions. Saya tidak punya apa pun dari Jong Ajax karena kami harus mengembalikan kostum itu setelah pertandingan.”

    Karena pelatih ketiga Ajax pada musim tersebut, Oscar Garcia, lebih memilih pemain yang lebih berpengalaman, Ko Itakura dan Josip Sutalo, Bouwman terus bergantian masuk dan keluar dari tim sepanjang sisa musim. Ia menutup musim dengan delapan penampilan di Eredivisie, ditambah dua penampilan penting di babak play-off kompetisi Eropa, saat Ajax akhirnya mendapatkan tempat di Liga Konferensi UEFA.

  • Bagaimana perkembangannya

    Aaron Bouwman Ajax Ruben van Bommel PSV

    Ajax menaruh kepercayaan kepadanya sejak awal musim, tetapi benturan keras membuatnya harus absen selama sebulan.

    Pada musim panas, direktur Ajax Jordi Cruyff memilih melepas Sutalo dan Itakura, membuka jalan bagi Bouwman untuk menjadi pasangan utama Baas yang berusia 23 tahun.

    Pemain berusia 19 tahun itu memanfaatkan kesempatan tersebut dengan menjadi starter dalam 10 pertandingan dan tampil nyaman, meski sesekali terlihat kurang berpengalaman dan kehilangan konsentrasi.

    Namun, ketika posisinya mulai kukuh, ia mengalami benturan keras dengan Ruben van Bommel saat Ajax kalah di kandang dari rival sekaligus juara bertahan PSV pada September.

    Bek itu harus dirawat di rumah sakit semalaman akibat memar pada tulang dada dan paru-parunya, yang membuatnya absen hingga akhir bulan tersebut. Van Bommel belakangan mengakui kesalahannya atas tekel ceroboh itu. Ia mengakui tindakannya "agak gegabah" dan mengatakan telah mengirim pesan kepada Bouwman untuk meminta maaf di tengah kritik yang muncul, termasuk saran ganjil dari seorang jurnalis agar bintang PSV berusia 22 tahun itu mencari bantuan psikologis.

    Bagi Bouwman, cedera pada organ dalam itu membuat proses pemulihannya terasa menyakitkan.

    "Bernapas dengan paru-paru yang memar adalah hal yang paling tidak nyaman. Saya belum pernah mengalaminya, jadi itu juga sesuatu yang baru bagi saya," katanya kepada ESPN. "Selama beberapa pekan terakhir, saya bekerja keras agar bisa kembali dengan kuat. Saya senang bisa berdiri di sini lagi."

    Pelatih baru Ajax, Michel, juga lega bisa kembali memasukkan pemain berusia 19 tahun itu ke dalam pilihannya. Ia menurunkan Bouwman sebagai pemain pengganti melawan NEC akhir pekan lalu.

    "Bouwman adalah pemain yang sangat penting bagi kami. Ia mengawali musim dengan sangat baik. Ia siap bermain dan kami sangat senang ia telah kembali," katanya.

    Setelah pulih dan kembali bermain, pemain remaja itu masuk dalam susunan pemain utama saat Ajax kalah dari Hajduk Split di Liga Konferensi.

    "Pada akhirnya, saya bisa melewatinya dengan baik. Sekarang sudah tidak ada masalah lagi," katanya. "Saya benar-benar sudah melupakannya dan tidak merasa perlu membicarakannya lebih jauh."

  • Kelebihan

    Aaron Bouwman Ajax

    Bertubuh tinggi, kuat, dan memiliki kemampuan teknik khas bek Ajax, ia diprediksi memiliki masa depan cerah.

    Prediksi para pelatih tim muda Ajax bahwa Bouwman akan lebih piawai mencegah gol ketimbang mencetaknya telah terbukti sepenuhnya tepat. Sang pemain sendiri menerima perubahan posisi itu sambil tersenyum.

    “Sejujurnya, naluri menyerang itu sudah tidak begitu ada lagi,” katanya kepada situs resmi klub. “Mungkin insting mencari posisi masih ada, tetapi kemampuan menyelesaikan peluang hampir hilang.”

    Meski kemampuan penyelesaian akhirnya mungkin telah memudar, posturnya yang menjulang setinggi 1,98 m memberinya keunggulan alami dalam duel udara. Namun, Bouwman juga memiliki banyak karakteristik khas bek tengah Ajax, memadukan postur fisik dengan kemampuan mengolah bola dan visi umpan yang luar biasa.

    Mantan bek Eredivisie Timo Letschert baru-baru ini memuji perkembangan pesat remaja tersebut, dengan mengatakan kepada VoetbalPrimeur: “Saya penggemar berat Bouwman. Saya telah melihat perkembangannya selama dua tahun terakhir dan dia semakin matang. Dari segi atletis, dia salah satu yang terbaik di Eredivisie.

    “Selain itu, caranya menggiring bola ke depan dan meninggalkan semua orang di belakangnya, saya tidak banyak melihat hal seperti itu di Eredivisie.”

    Gelandang Sean Steur, yang meninggalkan Ajax untuk bergabung dengan Newcastle pada musim panas, memilih Bouwman sebagai pemain Ajax yang paling ia harapkan tampil baik musim ini.

    Ketenangan Bouwman saat menguasai bola dan penampilannya yang berwibawa berasal langsung dari kebiasaannya mempelajari bek terbaik yang dihasilkan negaranya selama beberapa generasi.

    “Virgil van Dijk adalah panutan besar saya,” katanya. “Ketenangannya saat menguasai bola, tekniknya, umpannya, tetapi juga caranya bertahan. Semua itu membentuk sosoknya di lapangan.”

    Meski mungkin tidak realistis mengharapkannya mengikuti jejak Van Dijk, yang juga mengawali karier sebagai penyerang, panggilan ke tim nasional tampaknya hanya soal waktu.

    “Aaron adalah pribadi yang seimbang dan bersemangat untuk belajar,” kata Heitinga, mantan bek sekaligus pelatih Ajax, kepada VI. “Dia juga sangat mau mendengarkan saran, bukan hanya dari staf, tetapi juga dari para pemain. Dan dia sangat cepat menyerapnya.”

  • Masih ada ruang untuk perbaikan

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    Bek muda itu sadar bahwa ia masih harus menempuh jalan panjang untuk memenuhi potensinya.

    Pada usia 19 tahun, Bouwman masih beradaptasi dengan tuntutan fisik dan mental sepak bola kasta tertinggi. Namun, menjaga konsentrasi sepanjang pertandingan tetap menjadi tantangan utama baginya.

    Sesekali ia kehilangan fokus, sehingga salah mengantisipasi bola udara atau sedikit terlalu lama menguasai bola saat mendapat tekanan. Seperti disampaikan Letschert, Bouwman masih menunjukkan kerentanan ketika bertahan jauh di belakang atau mengambil risiko lewat umpannya.

    Meski begitu, Bouwman cukup sadar diri untuk memperbaiki kekurangan tersebut dan mampu menilai penampilannya secara objektif. Saat mengenang penampilannya melawan Groningen musim lalu, ia mengakui kekurangannya.

    “Saya selalu kritis terhadap diri sendiri. Saya sering lebih dulu melihat hal-hal yang kurang berjalan baik,” aku Bouwman. “Dalam pertandingan itu [melawan Groningen], terkadang saya sedikit terlalu lama menguasai bola, lalu ada momen di kotak penalti pada babak kedua. Saat menggiring bola itu, saya sadar: ‘Ini agak berlebihan, agak terlalu berisiko.’

    “Untuk hal-hal seperti itu, mungkin saya perlu waktu untuk kembali membiasakan diri setelah sekian lama. Pelatih juga bilang bahwa itu sedikit terlalu berisiko. Beberapa rekan juga mengatakan saya perlu bermain sedikit lebih cepat, tetapi saya tidak sampai dimarahi.”

  • Menuju Liga Primer Inggris?

    Aaron Bouwman Ajax PSV

    Sejumlah klub telah memantau perkembangan remaja yang separuh berdarah Inggris itu.

    Perkembangan sang bek di Amsterdam tak pelak menarik perhatian pemandu bakat di seluruh Eropa, dengan klub-klub Inggris memantaunya secara saksama.

    Menurut laporan ChronicleLive, ia sudah masuk radar Newcastle, sementara Chelsea, Everton, dan Brighton juga mengirim pemandu bakat untuk memantau penampilannya.

    Dengan keluarga yang tinggal di London, dekat Stadion Emirates milik Arsenal, ia rutin mengunjungi ibu kota Inggris setiap tahun dan mungkin merasa masa depannya berada di kasta tertinggi sepakbola Inggris.

    Namun, memboyongnya dari Amsterdam bukan perkara mudah. Ajax telah mengikatnya dengan kontrak hingga Juni 2030, dan klub raksasa Belanda itu tidak terburu-buru melepas pemain berbakat tersebut demi uang.

    Ia berada di lingkungan yang tepat bagi pemain muda yang masih beradaptasi dengan sepakbola kasta tertinggi. Ia memiliki kesempatan langka untuk mempelajari tantangan Liga Primer Inggris dari nasihat berharga rekan-rekan setimnya: mantan pemain Everton Davy Klaassen dan Steven Berghuis, yang kiprahnya di Watford dengan cepat berantakan.

    “Tentu saja di level profesional,” kata Bouwman tentang bantuan rekan-rekan setimnya yang lebih berpengalaman. “Cara mereka menjaga kondisi fisik dan apa yang mereka lakukan untuk itu setiap hari sungguh luar biasa. Mereka juga membantu memberi arahan di lapangan. Sebagai bek tengah, penting bagi saya untuk terus berkomunikasi.”

  • Apa selanjutnya?

    Shelbourne FC v AFC Ajax - UEFA Conference League Third Qualifying Round 2nd leg
    Getty Images Sport

    Bek tengah itu harus kembali membangun momentum setelah pulih dari benturan keras.

    Setelah pulih sepenuhnya dari cedera dada yang mengerikan, Bouwman tampaknya kembali mengamankan tempatnya di lini belakang Ajax.

    Berada di posisi kelima Eredivisie dan kesulitan di Conference League setelah dua pertandingan, raksasa Belanda itu membutuhkan Bouwman untuk tampil konsisten dan dapat diandalkan jika ingin bersaing serius memperebutkan trofi musim ini.

    Jika ia terus meningkatkan kekuatan dan tekniknya sembari menghilangkan kesalahan akibat sering kehilangan konsentrasi, ia akan berkembang menjadi pemimpin di lini pertahanan Ajax.