Aaron Bouwman: Bek tengah anyar Ajax yang menjanjikan bertekad menjadi bintang bagi Belanda

Bouwman lahir berkat pertemuan tak sengaja di Amsterdam. Ibunya yang berasal dari Inggris bertemu ayahnya, seorang penggemar berat Ajax, di sebuah bar saat sang penari mengunjungi ibu kota Belanda itu bersama teman-temannya.

Putra mereka lahir di Haarlem dan, pada usia 11 tahun, bergabung dengan akademi De Toekomst milik Ajax dari klub mitra Koninklijke HFC.

Meski memandang dirinya sebagai penyerang, para pelatih menilai atribut fisiknya membuat ia cocok menjadi bek. Keputusan itu sempat membuat Bouwman khawatir.

"Saya tidak ingat persis apa yang saya pikirkan saat itu, tetapi mungkin kira-kira: ‘sial, ini agak kurang ideal’. Bertahan benar-benar sangat berbeda dari mencetak gol," katanya. Namun, jika melihat ke belakang, perubahan posisi itu ternyata menguntungkannya.

"Melihat posisi saya sekarang, mereka benar dan itu langkah yang bagus."

Memenuhi syarat untuk membela Inggris, Belanda dan, karena garis keturunannya, Jamaika, ia bertekad mengenakan seragam kebanggaan Belanda. Ia sudah sering tampil untuk tim nasional kelompok umur, dari U-15 hingga U-19.

"Bagi saya, pilihannya tidak sulit," katanya kepada Elf Voetbal pada April. "Pilihan saya adalah dan akan tetap Belanda. Bermain untuk Jamaika atau Inggris bukan pilihan. Saya ingin memanfaatkan kesempatan di tim senior Belanda ketika saatnya tiba."

Perkembangannya yang konsisten di De Toekomst berujung pada debut profesionalnya pada usia 16 tahun bersama tim cadangan Ajax di kasta kedua sepakbola Belanda menjelang akhir musim 2023-24.

"Perasaan itu benar-benar tak terlukiskan," katanya. "Sungguh indah. Saya suka menggiring bola, punya kemampuan mengumpan yang baik, serta postur tinggi dan fisik yang kuat. Hal yang masih bisa saya tingkatkan hanyalah duel udara dan kepemimpinan di lini belakang."

Setelah beberapa kali tampil untuk tim kedua dan menunjukkan permainan apik bersama tim U-19, ia beberapa kali masuk bangku cadangan tim senior pada musim berikutnya. Namun, cedera membatasi kesempatannya tampil di level profesional pada musim itu.

"Pertama pinggul saya bermasalah, lalu pada pertandingan pertama setelah kembali bersama Jong Ajax, pergelangan kaki saya terkilir. Itu tidak menyenangkan," katanya tahun lalu.

Setelah ia kembali, John Heitinga memberinya debut di Eredivisie pada usia 17 tahun dan memercayainya menjadi starter melawan Telstar pada laga pertama musim 2025-26.

"Ketika pramusim dimulai, saya menetapkan debut di tim utama sebagai target utama dan berharap mendapat banyak menit bermain bersama Jong Ajax," katanya kepada Elf. "Dua hari sebelum laga pembuka melawan Telstar, pelatih memberi tahu saya bahwa saya akan menjadi starter. Saya langsung mengirim pesan ke grup percakapan keluarga.

"Banyak anggota keluarga dan teman saya menyaksikan dari tribune. Saya sedikit gugup sebelumnya. Ini pertama kalinya saya bermain di Johan Cruijff Arena, tempat saya selama bertahun-tahun sebagai pemain muda menonton pertandingan Ajax dari tribune tingkat kedua bersama rekan-rekan setim, tempat saya menyaksikan banyak pertandingan hebat Liga Champions. Dan kini saya sendiri berdiri di lapangan.

"Sebelum pertandingan melawan Telstar, saya tahu di mana orang tua, kakek-nenek, bibi, dan teman-teman saya dari Haarlem duduk. Tepat sebelum laga, saya melambaikan tangan kepada mereka. Saya berusaha melakukan itu sebelum setiap pertandingan. Rasanya akrab."