5 pengganti potensial untuk Mika Godts: siapa yang harus didatangkan Ajax?
Dengan Viktor Tsygankov, Ajax memilih tipe winger yang berbeda untuk sisi kanan. Winger Ukraina berkaki kiri itu terutama kuat dalam menciptakan peluang, membangun kombinasi, dan menemukan rekan setim di posisi-posisi berbahaya. Untuk memiliki beragam senjata, Ajax mencari tipe yang komplementer di sisi lainnya: spesialis satu lawan satu yang cepat dan bisa memberikan lebar permainan serta ancaman di ruang belakang. Dengan Edvardsen, Ouazane, dan Gloukh, Ajax sudah memiliki beberapa opsi untuk sisi kiri, tetapi pemain dengan profil spesifik itu masih belum ada.
Berdasarkan titik tolak tersebut, redaktur tamu Peer Berwers untuk Voetbalzone mencari lima pemain yang mungkin cocok dengan profil ini. Mula-mula ia menyoroti tiga pemain yang bisa langsung siap dimainkan, kemudian dua talenta besar, dan sebagai penutup beberapa nama menarik lain yang layak disebut.
Tentu saja ini bukan laporan scouting yang lengkap, melainkan pengantar untuk publik umum. Angka-angka dan profil pemain ini terutama memberikan gambaran awal mengapa para pemain tersebut bisa menarik bagi Ajax. Ingin tahu lebih banyak tentang seorang pemain, merasa ada nama yang terlewat, atau tidak setuju dengan sesuatu? Sampaikan saja di kolom komentar.
Kapan seorang pemain sayap cepat dan kuat dalam situasi satu lawan satu?
Untuk bisa membandingkan para pemain dengan baik, kami berfokus pada kecepatan puncak mereka dan persentase dribel sukses. Dalam tabel di bawah ini, Anda bisa melihat bagaimana pemandu bakat dan analis umumnya menafsirkan statistik ini di dunia sepak bola.
Penilaian
Kecepatan puncak
Dribel sukses
Rendah
<30 km/jam
<30%
Cukup/rata-rata
30–32 km/jam
30–40%
Bagus
32–33 km/jam
40–45%
Kuat
33–34 km/jam
45–50%
Sangat kuat
34–35 km/jam
50–55%
Luar biasa
35+ km/jam
55%+
Sebagai perbandingan: Mika Godts mencatatkan kecepatan puncak 33,0 km/jam dan persentase dribel 46,7% di Eredivisie pada 2025/26. Dengan demikian, ia masuk kategori kuat dalam kedua aspek tersebut.
Dalam persentase dribel sukses, volume setidaknya sama pentingnya dengan persentase itu sendiri. Sebagai contoh, 80% dari lima percobaan mengatakan lebih sedikit dibanding 48% dari seratus percobaan. Kecepatan puncak juga tidak menceritakan segalanya: eksplosivitas, beberapa meter pertama, dan penggunaan kecepatan sama pentingnya.
Kecepatan puncak dari kelima pemain merupakan perkiraan dan persentase dribel sukses didasarkan pada musim yang paling relevan yang tersedia. Karena itu, angka-angka ini terutama dimaksudkan sebagai alat bantu untuk membandingkan para pemain satu sama lain dan dengan Godts. Pada akhirnya, melihat cuplikan permainan tetap esensial.
1. Yann Gboho (25) - Toulouse
Perkiraan kecepatan puncak: 32–33 km/jam | Dribel sukses: 49,7%
Jika Ajax harus mengambil satu pemain dari daftar ini yang bisa langsung mengisi posisi Godts, pilihan saya jatuh kepada Yann Gboho. Dia memang bukan pemain tercepat dalam daftar ini, tetapi mengombinasikan akselerasi awal yang kuat dengan kontrol bola yang sangat baik serta pemanfaatan fisik yang bagus. Karena itu, bola sulit direbut darinya begitu ia sudah melewati lawannya. Kemampuannya dalam duel satu lawan satu adalah salah satu senjata terbesarnya: ia bisa menusuk baik dari sisi luar maupun dari dalam, dan tahu bagaimana menciptakan ruang bagi dirinya sendiri lewat dribelnya.
Produktivitasnya juga meningkat pada musim lalu. Di Ligue 1, ia mencatatkan 8 gol dan 3 assist pada 2025/26. Nilai pasarnya pun naik tajam, tetapi karena kontraknya berlaku hingga 30 Juni 2027, ia kemungkinan bisa didatangkan dengan biaya 15 hingga 20 juta euro. Dengan demikian, ia menjadi opsi menarik bagi Ajax untuk jangka pendek.
2. Andrés Gómez (23) - Vasco da Gama
Perkiraan kecepatan tertinggi: 33–34 km/jam | Dribel sukses: 40,2%
Andrés Gómez terutama menonjol lewat banyaknya aksi satu lawan satu yang ia lakukan. Pemain Kolombia itu terus mencari duel dengan lawan langsungnya dan memadukan kemampuan dribelnya dengan perubahan arah yang cepat. Karena itu, ia bisa menciptakan ruang sendiri dan kemudian melaju dengan kecepatannya ke arah gawang. Persentase dribelnya sebesar 40,2% tergolong solid, terlebih mengingat besarnya volume aksi yang ia lakukan.
Produktivitasnya masih menjadi perhatian. Pada 2026, Gómez mencatatkan 4 gol dan 1 assist untuk Vasco di Série A. Kontraknya masih berlaku hingga Januari 2031, sehingga Vasco da Gama memiliki posisi tawar yang kuat. Karena kontraknya yang panjang, Gómez diperkirakan harus menghasilkan biaya transfer sekitar 12 hingga 15 juta euro.
3. Matheus Martins (23) - Botafogo
Perkiraan kecepatan puncak: 33–34 km/jam | Dribel sukses: 39,6%
Matheus Martins adalah sosok yang paling teknis dan lincah sebagai winger dari ketiganya. Saat Gboho nyaris tidak bisa dipisahkan dari bola dan Gómez menonjol lewat volume dribelnya yang tinggi, Martins terutama unggul dalam kombinasi di ruang sempit. Ia suka bergerak ke dalam dari sisi kiri, mencari kombinasi, dan dengan tekniknya juga mampu tetap menguasai bola saat berada di bawah tekanan. Hal itu membuatnya menarik untuk menghadapi lini pertahanan yang rapat.
Ajax dikabarkan beberapa pekan terakhir tertarik kepada rekan setimnya, Álvaro Montoro, tetapi ia ternyata tidak terjangkau secara finansial. Awal bulan ini, Botafogo mencapai kesepakatan dengan Dinamo Moskwa senilai 8 juta euro untuk Martins, tetapi transfer itu tertunda karena ketidaksepakatan soal gajinya. Kemungkinan besar Martins masih bisa direkrut dengan nominal yang kurang lebih sama.
4. Leonel Flores (19) - Boca Juniors
Perkiraan kecepatan puncak: 34–35 km/jam | Dribel sukses: 52,8%
Karena pemain yang bisa langsung memperkuat tim sulit didapat pada fase akhir bursa transfer, Ajax juga harus melirik talenta-talenta besar, dengan Leonel Flores sebagai target nomor satu mutlak. Permata Boca Juniors itu kini sering dimainkan di sisi kanan karena banyaknya penyerang berkaki kanan di klubnya, tetapi ia juga sangat piawai bermain dari sisi kiri. Selain kecepatannya, ia menonjol berkat umpan-umpannya yang akurat dan kemampuannya menjaga visi permainan saat berada di bawah tekanan. Namun, senjata terbesarnya adalah akselerasinya dari posisi diam untuk membongkar pertahanan rapat.
Tanda tanya besarnya adalah pengalamannya di level senior. Langkah ke Eropa tanpa diragukan lagi akan menuntut waktu adaptasi. Dalam hanya 700 menit, ia sudah mencatatkan 2 gol dan 1 assist, sebuah produktivitas yang sangat baik untuk pemain berusia 19 tahun. Perkembangannya kini juga dipantau Manchester City. Flores kabarnya memiliki klausul pelepasan senilai 13 juta euro. Itu merupakan investasi besar bagi Ajax, tetapi Anda tidak bisa berharap ia sudah menggantikan Godts pekan depan. Namun, ia adalah pemain yang dalam jangka panjang bisa bernilai berkali-kali lipat dari jumlah itu.
5. Seung-soo Park (19) - Newcastle United
Perkiraan kecepatan tertinggi: ±34–35 km/jam | Dribel sukses: 52,6%
Seung-soo Park adalah pemain tercepat dalam daftar ini dan terkadang juga dijuluki secara bercanda sebagai Mbappe asal Korea. Ia adalah spesialis murni dalam situasi satu lawan satu dan menonjol berkat ketidakpastiannya serta penggunaan gerak tipu tubuh. Dikombinasikan dengan kecepatannya, ia bisa mengecoh seorang bek lalu langsung menyerang ruang di belakang pertahanan. Park Seung-soo mungkin adalah pemain yang paling sesuai dengan profil yang dicari Ajax.
Di saat yang sama, Park adalah wildcard terbesar dalam daftar ini. Setelah satu musim di Premier League 2 dan masih minim pengalaman di level tertinggi, sulit untuk memperkirakan seberapa cepat ia akan terus berkembang. Di Newcastle, ia memang memberi kesan yang baik dan klub itu jelas melihat potensi dalam dirinya, tetapi langkah menuju Ajax mungkin masih terlalu cepat. Karena itu, kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian akan menarik: Park bisa menambah jam terbang di Ajax pada level Eredivisie dan juga berpotensi mendapat menit bermain di Jong Ajax.
Juga menarik: Lucca Marques (19) - São Paulo
Perkiraan kecepatan puncak: 33–34 km/jam | Dribel sukses: 54,5%
Marques memadukan kecepatan dengan teknik dan kemampuan dribel yang kuat. Kini ia semakin sering mendapat menit bermain di São Paulo, dan dengan itu ia sudah selangkah lebih maju daripada rekan setimnya, Tetê. Persentase dribelnya yang tinggi juga menonjol. Ajax sebelumnya sudah dikaitkan dengan pemain Brasil itu, sehingga ia jelas merupakan nama yang patut dipantau.
Juga menarik: Tetê (19) - São Paulo
Perkiraan kecepatan puncak: 33–34 km/jam | Dribel sukses: XX%
Tetê memadukan kecepatan dan teknik dengan aksi individu yang kuat. Ia terutama bermain dari sisi kanan dan masih minim pengalaman di level tertinggi, sehingga belum ada persentase dribel yang andal. Ajax sebelumnya ingin merekrutnya untuk Jong Ajax dan kabarnya menawarkan 500.000 euro untuk masa peminjaman dengan opsi pembelian senilai 10 juta euro. Dengan demikian, ia terutama merupakan opsi yang menarik untuk masa depan.
Juga menarik: Noah Adedeji-Sternberg (21) - KRC Genk
Perkiraan kecepatan puncak: 33–34 km/jam | Dribel sukses: 36,1%
Sternberg juga sebelumnya sudah dikaitkan dengan Ajax. Pemain Belgia itu memadukan kecepatan dan eksplosivitas dengan keberanian untuk menghadapi lawan langsungnya. Persentase dribelnya, 36,1%, memang tergolong rendah, tetapi itu juga merupakan akibat dari tingginya jumlah aksi satu lawan satu yang ia lakukan. Dalam hal itu, ia masih harus belajar memilih momennya dengan lebih baik. Ia terutama bermain dari sisi kiri, tetapi juga bisa dimainkan di kanan. Genk dikabarkan meminta sekitar 10 juta euro.
Juga menarik: Soriba Diaoune (19) - Lille OSC
Perkiraan kecepatan puncak: 32–33 km/jam | Dribel sukses: 45,5%
Diaoune terutama menonjol berkat akselerasi, permainan yang direct, dan pergerakannya. Ia memanfaatkan kecepatannya baik dengan maupun tanpa bola dan memiliki kemampuan dribel yang memadai untuk menciptakan aksi sendiri. Pelatihnya juga menekankan etos kerjanya serta perkembangannya di depan gawang. Meski waktu bermainnya terbatas, ia sudah menunjukkan produktivitas yang baik dengan 2 gol dan 1 assist dalam hanya 350 menit.
Juga menarik: Robinho Jr. (18) - Santos
Perkiraan kecepatan tertinggi: 33–34 km/jam | Dribel sukses: 66,7%
Putra mantan pemain internasional Brasil Robinho ini terutama menonjol berkat teknik, kemampuan dribel, dan aksi individunya. Saat ini ia bermain dari sisi kanan, tetapi sepenuhnya mahir menggunakan kedua kaki, sehingga di masa depan ia juga bisa bermain sebagai penyerang sayap kiri. Di Santos ia juga sempat belajar dari Neymar, meski keduanya juga sesekali berbenturan.
KesimpulanPro Shots
Bagi Ajax, skenario ideal bukanlah mendatangkan satu, melainkan dua pemain sayap kiri: satu tambahan kekuatan yang bisa langsung memberi dampak dan satu pemain bertalenta untuk masa depan. Namun, saat ini secara finansial tampaknya tidak memungkinkan untuk mengikat dua pemain secara permanen. Karena itu, untuk tambahan kedua saya akan melihat opsi peminjaman dengan opsi pembelian.
Untuk tambahan kekuatan yang bisa langsung memberi dampak, pilihan saya jatuh kepada Gboho. Ia memiliki kecepatan, kemampuan dribel, pengalaman, dan kontribusi gol untuk langsung memberi nilai tambah. Selain itu, ia juga sudah membuktikan diri di salah satu dari lima liga top. Karena kontraknya berlaku hingga 2027, ia kemungkinan bisa didatangkan dengan 'hanya' 15 hingga 20 juta euro.
Untuk tempat kedua, saya kemudian akan mencoba mendatangkan Park. Untuk dirinya, kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian bisa menarik bagi semua pihak. Park akan diuntungkan dengan menit bermain di level yang lebih tinggi, sementara Newcastle tidak perlu langsung melepasnya secara permanen. Bagi Ajax, ini juga memberi kemungkinan untuk membiarkannya beradaptasi secara perlahan dengan level permainan dan, bila perlu, juga memberinya menit bermain di Jong Ajax. Gboho untuk masa kini, Park untuk masa depan. Bagi saya, itulah skenario yang ideal.
Terima kasih sudah membaca! Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ini tentu bukan laporan pencarian bakat yang lengkap, melainkan terutama sebuah pengantar untuk publik umum. Ingin tahu lebih banyak tentang seorang pemain, merasa ada yang terlewat, atau tidak setuju soal sesuatu? Silakan sampaikan di kolom komentar atau kirim pesan kepada saya di X @PeerBerwers.