Bagi Ajax, skenario ideal bukanlah mendatangkan satu, melainkan dua pemain sayap kiri: satu tambahan kekuatan yang bisa langsung memberi dampak dan satu pemain bertalenta untuk masa depan. Namun, saat ini secara finansial tampaknya tidak memungkinkan untuk mengikat dua pemain secara permanen. Karena itu, untuk tambahan kedua saya akan melihat opsi peminjaman dengan opsi pembelian.

Untuk tambahan kekuatan yang bisa langsung memberi dampak, pilihan saya jatuh kepada Gboho. Ia memiliki kecepatan, kemampuan dribel, pengalaman, dan kontribusi gol untuk langsung memberi nilai tambah. Selain itu, ia juga sudah membuktikan diri di salah satu dari lima liga top. Karena kontraknya berlaku hingga 2027, ia kemungkinan bisa didatangkan dengan 'hanya' 15 hingga 20 juta euro.

Untuk tempat kedua, saya kemudian akan mencoba mendatangkan Park. Untuk dirinya, kesepakatan peminjaman dengan opsi pembelian bisa menarik bagi semua pihak. Park akan diuntungkan dengan menit bermain di level yang lebih tinggi, sementara Newcastle tidak perlu langsung melepasnya secara permanen. Bagi Ajax, ini juga memberi kemungkinan untuk membiarkannya beradaptasi secara perlahan dengan level permainan dan, bila perlu, juga memberinya menit bermain di Jong Ajax. Gboho untuk masa kini, Park untuk masa depan. Bagi saya, itulah skenario yang ideal.

Terima kasih sudah membaca! Seperti yang sebelumnya sudah saya sampaikan, ini tentu bukan laporan pencarian bakat yang lengkap, melainkan terutama sebuah pengantar untuk publik umum. Ingin tahu lebih banyak tentang seorang pemain, merasa ada yang terlewat, atau tidak setuju soal sesuatu? Silakan sampaikan di kolom komentar atau kirim pesan kepada saya di X @PeerBerwers.