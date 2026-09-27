Dino Zoff, kapten Italia saat menjuarai Piala Dunia 1982, dalam wawancara dengan Repubblica berbicara tentang Italia asuhan Roberto Mancini, yang baru saja kalah 0-2 dari Belgia dan kini akan menjalani laga tandang ke Turki.





Zoff, bagaimana kesan Anda terhadap tim Italia pertama di era kedua Mancini?

"Menurut saya, awalnya mereka terlihat sangat takut-takut. Di babak pertama mereka sangat menderita. Setelah itu mereka berjuang, tetapi saya terkesan dengan ketegangan yang saya lihat di awal laga".





Jalan apa yang harus diambil sekarang?

"Kita harus sedikit bicara dan banyak bekerja. Tiga pertandingan Nations League berikutnya akan penting, para pemain akan bisa bersama-sama. Kami berada di awal perjalanan baru, meski waktunya tidak banyak, saya cukup yakin".



