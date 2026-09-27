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ZoffGetty Images
Gianluca Minchiotti
Diterjemahkan oleh

Zoff: "Keuntungan bagi Mancini adalah bahwa lebih buruk dari ini sudah tidak mungkin lagi, kita hanya bisa membaik"

Italy
R. Mancini
D. Zoff

Mantan kiper timnas Italia juara dunia 1982 itu berbicara tentang krisis tim nasional.

Dino Zoff, kapten Italia saat menjuarai Piala Dunia 1982, dalam wawancara dengan Repubblica berbicara tentang Italia asuhan Roberto Mancini, yang baru saja kalah 0-2 dari Belgia dan kini akan menjalani laga tandang ke Turki.


Zoff, bagaimana kesan Anda terhadap tim Italia pertama di era kedua Mancini?

"Menurut saya, awalnya mereka terlihat sangat takut-takut. Di babak pertama mereka sangat menderita. Setelah itu mereka berjuang, tetapi saya terkesan dengan ketegangan yang saya lihat di awal laga".


Jalan apa yang harus diambil sekarang?

"Kita harus sedikit bicara dan banyak bekerja. Tiga pertandingan Nations League berikutnya akan penting, para pemain akan bisa bersama-sama. Kami berada di awal perjalanan baru, meski waktunya tidak banyak, saya cukup yakin".


  • Mancini menurunkan susunan pemain dengan rata-rata usia 23 tahun. Apakah Anda setuju dengan garis kebijakan yang berfokus pada pemain muda ini?

    "Para pemain muda yang bagus bahkan bisa bermain pada usia 16 tahun, menurut saya. Masalahnya ada di tempat lain".


    Di mana Italia bisa berkembang?

    "Saya akan bilang di lini depan, di sana mereka mengalami kesulitan. Bahkan ketika kami keluar menyerang pada babak kedua, kami tidak mencetak gol. Kualitas harus dicari".


    Apakah tugas Mancini lebih berat dibanding periode pertamanya?

    "Ya, itu jelas. Kami datang dari periode kelam. Benar juga bahwa lebih buruk dari ini tidak mungkin lagi. Ini menguntungkannya: lebih mudah untuk berkembang. Dalam situasi seperti sekarang, kami hanya bisa menjadi lebih baik".


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