Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Zlatko Dalic kembali ke bangku pelatih saat mantan bos Kroasia mengambil alih tim nasional Uni Emirat Arab
Dalic menerima tantangan di Teluk
Dalic resmi kembali ke level internasional setelah menyepakati kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru tim nasional Uni Emirat Arab. Juru taktik berusia 59 tahun itu mundur dari perannya bersama Kroasia bulan lalu setelah kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 32 besar Piala Dunia. Langkah ini menandai kembalinya Dalic ke UEA sembilan tahun setelah masa tugasnya bersama Al Ain, saat ia memimpin tim itu meraih gelar UAE Pro League pada 2015.
- AFP
UAEFA mengonfirmasi penunjukan pelatih Kroasia
Asosiasi Sepakbola UEA (UAEFA) merilis pengumuman resmi di media sosial untuk menyambut pelatih berpengalaman tersebut, yang menangani 111 pertandingan internasional selama masa baktinya bersama Kroasia.
Dalam pernyataan resmi di media sosial, UAEFA menyatakan: "Selamat datang, Zlatko Dalic.
"Asosiasi Sepakbola UEA dengan senang hati mengumumkan penunjukan pria Kroasia itu sebagai Pelatih Kepala baru Tim Nasional UEA."
Manajer bertabur prestasi mencari penebusan
Pelatih yang baru ditunjuk itu memiliki rekor yang sangat mengesankan di sepakbola internasional, dengan meraih 62 kemenangan dari 111 pertandingan, jumlah tertinggi bagi pelatih mana pun dalam sejarah Kroasia sejak merdeka pada 1990. Di bawah kepemimpinannya, tim sebelumnya mencapai final Piala Dunia 2018, meraih peringkat ketiga di Qatar 2022, dan finis sebagai runner-up UEFA Nations League pada 2022-23. Ahli taktik berpengalaman itu menggantikan Cosmin Olaroiu saat ia berupaya menanamkan stabilitas dan mentalitas pemenang ke dalam skuad negara Teluk tersebut.
- Getty Images Sport
Kampanye Piala Asia menanti
Dalic memiliki beberapa bulan untuk menyusun skuadnya dan membangun kerangka taktiknya menjelang debut resminya. Ujian pertamanya datang pada Januari saat Uni Emirat Arab menghadapi Vietnam dalam laga pembuka mereka di Piala Asia AFC di Arab Saudi. Turnamen itu menjadi panggung penting bagi Dalic untuk menunjukkan kemampuannya di sepakbola Asia sekaligus memenuhi ekspektasi tinggi para pendukung Uni Emirat Arab.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami