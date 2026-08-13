Asosiasi Sepakbola UEA (UAEFA) merilis pengumuman resmi di media sosial untuk menyambut pelatih berpengalaman tersebut, yang menangani 111 pertandingan internasional selama masa baktinya bersama Kroasia.

Dalam pernyataan resmi di media sosial, UAEFA menyatakan: "Selamat datang, Zlatko ​Dalic.

"Asosiasi Sepakbola UEA dengan senang hati ​mengumumkan penunjukan pria Kroasia itu sebagai Pelatih Kepala baru Tim Nasional UEA."