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Portugal v Croatia: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Adhe Makayasa

Diterjemahkan oleh

Zlatko Dalic kembali ke bangku pelatih saat mantan bos Kroasia mengambil alih tim nasional Uni Emirat Arab

UAE
Z. Dalic
Croatia
World Cup

Mantan pelatih Kroasia Zlatko Dalic telah menuntaskan kepulangan cepat ke dunia kepelatihan internasional dengan mengambil alih tim nasional Uni Emirat Arab. Pelatih berusia 59 tahun itu telah sepakat untuk memimpin negara Teluk tersebut memasuki era baru, hanya sebulan setelah ia mengakhiri masa baktinya selama sembilan tahun bersama Kroasia menyusul tersingkirnya mereka dari Piala Dunia.

  • Dalic menerima tantangan di Teluk

    Dalic resmi kembali ke level internasional setelah menyepakati kesepakatan untuk menjadi pelatih kepala baru tim nasional Uni Emirat Arab. Juru taktik berusia 59 tahun itu mundur dari perannya bersama Kroasia bulan lalu setelah kekalahan 2-1 dari Portugal di babak 32 besar Piala Dunia. Langkah ini menandai kembalinya Dalic ke UEA sembilan tahun setelah masa tugasnya bersama Al Ain, saat ia memimpin tim itu meraih gelar UAE Pro League pada 2015.


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    UAEFA mengonfirmasi penunjukan pelatih Kroasia

    Asosiasi Sepakbola UEA (UAEFA) merilis pengumuman resmi di media sosial untuk menyambut pelatih berpengalaman tersebut, yang menangani 111 pertandingan internasional selama masa baktinya bersama Kroasia.

    Dalam pernyataan resmi di media sosial, UAEFA menyatakan: "Selamat datang, Zlatko ​Dalic.

    "Asosiasi Sepakbola UEA dengan senang hati ​mengumumkan penunjukan pria Kroasia itu sebagai Pelatih Kepala baru Tim Nasional UEA."

  • Manajer bertabur prestasi mencari penebusan

    Pelatih yang baru ditunjuk itu memiliki rekor yang sangat mengesankan di sepakbola internasional, dengan meraih 62 kemenangan dari 111 pertandingan, jumlah tertinggi bagi pelatih mana pun dalam sejarah Kroasia sejak merdeka pada 1990. Di bawah kepemimpinannya, tim sebelumnya mencapai final Piala Dunia 2018, meraih peringkat ketiga di Qatar 2022, dan finis sebagai runner-up UEFA Nations League pada 2022-23. Ahli taktik berpengalaman itu menggantikan Cosmin Olaroiu saat ia berupaya menanamkan stabilitas dan mentalitas pemenang ke dalam skuad negara Teluk tersebut.

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  • Croatia v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Kampanye Piala Asia menanti

    Dalic memiliki beberapa bulan untuk menyusun skuadnya dan membangun kerangka taktiknya menjelang debut resminya. Ujian pertamanya datang pada Januari saat Uni Emirat Arab menghadapi Vietnam dalam laga pembuka mereka di Piala Asia AFC di Arab Saudi. Turnamen itu menjadi panggung penting bagi Dalic untuk menunjukkan kemampuannya di sepakbola Asia sekaligus memenuhi ekspektasi tinggi para pendukung Uni Emirat Arab.