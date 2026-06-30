Zlatan Ibrahimovic yang 'marah' menyalahkan sepenuhnya Ronald Koeman atas tersingkirnya Belanda di babak awal Piala Dunia, setelah melihat mantan pelatih Barcelona itu menghilangkan 'identitas' tim nasional

Sebagai komentator di FOX Sports, Ibrahimovic mengungkapkan kemarahannya melihat betapa tim tersebut tampak tak lagi seperti biasanya di lapangan di bawah asuhan Koeman.

Ibrahimovic menyatakan: "Kekalahan ini adalah kesalahan Koeman karena saya tidak mengenali tim Belanda ini. Dia kalah dengan identitas yang bukan identitas Belanda. Itu membuat saya marah.

"Saya selalu diajarkan: serang, serang, serang. Ini bukan identitas Belanda. Hari ini, Koeman tampak seperti pelatih Italia, bermain untuk menghindari kekalahan, padahal Belanda selalu bermain untuk menang. Jika kalah, setidaknya kalah dengan identitas sendiri dan jangan mengubahnya.

"Ini bukan Belanda yang biasa saya lihat. Anda juga bisa melihat dari cara mereka bermain bahwa mereka tidak merasa nyaman. Penguasaan bola hilang, sepak bola menyerang hilang... Itu terlihat sangat buruk, dan itu semua kesalahan Koeman. Saya sama sekali tidak menyukainya, sama sekali tidak."