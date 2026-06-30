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Zlatan Ibrahimovic yang 'marah' menyalahkan sepenuhnya Ronald Koeman atas tersingkirnya Belanda di babak awal Piala Dunia, setelah melihat mantan pelatih Barcelona itu menghilangkan 'identitas' tim nasional
Tindakan berisiko yang bersifat taktis memicu bencana
Tim Oranje tersingkir di babak 32 besar setelah gagal mempertahankan keunggulan di menit-menit akhir melawan tim Maroko yang tak kenal lelah. Koeman secara mengejutkan meninggalkan skema biasanya dan untuk pertama kalinya dalam 32 pertandingan menerapkan formasi lini belakang lima pemain yang sangat konservatif. Gol pembuka Cody Gakpo di babak kedua tampaknya telah memastikan kelolosan, namun gol penyama kedudukan yang menghancurkan di masa tambahan waktu memaksa pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, sebelum adu penalti yang mengecewakan membuat Belanda harus menelan kekalahan 3-2.
- Getty Images Sport
Ibrahimovic mengecam taktik yang negatif
Sebagai komentator di FOX Sports, Ibrahimovic mengungkapkan kemarahannya melihat betapa tim tersebut tampak tak lagi seperti biasanya di lapangan di bawah asuhan Koeman.
Ibrahimovic menyatakan: "Kekalahan ini adalah kesalahan Koeman karena saya tidak mengenali tim Belanda ini. Dia kalah dengan identitas yang bukan identitas Belanda. Itu membuat saya marah.
"Saya selalu diajarkan: serang, serang, serang. Ini bukan identitas Belanda. Hari ini, Koeman tampak seperti pelatih Italia, bermain untuk menghindari kekalahan, padahal Belanda selalu bermain untuk menang. Jika kalah, setidaknya kalah dengan identitas sendiri dan jangan mengubahnya.
"Ini bukan Belanda yang biasa saya lihat. Anda juga bisa melihat dari cara mereka bermain bahwa mereka tidak merasa nyaman. Penguasaan bola hilang, sepak bola menyerang hilang... Itu terlihat sangat buruk, dan itu semua kesalahan Koeman. Saya sama sekali tidak menyukainya, sama sekali tidak."
'Jelas memiliki visi yang berbeda'
Kritik tersebut bukanlah hal yang terisolasi, karena legenda Arsenal dan Prancis, Thierry Henry, juga mengungkapkan kekagetan yang serupa terkait perubahan taktik pragmatis tersebut.
Henry berkomentar mengenai keputusan mantan manajer Barcelona tersebut: "Anda menarik seorang gelandang untuk memasukkan seorang bek... dengan melakukan itu, pada dasarnya Anda mengatakan bahwa Anda takut pada Maroko. Tentu saja, Anda berhak melakukannya. Jika menang, Anda benar. Jika kalah, Anda salah. Saya benar-benar terkejut karena itu bukan cara Belanda biasanya bermain. Namun, Koeman jelas memiliki visi yang berbeda."
- Getty Images Sport
Ketidakpastian manajerial melanda Oranje
Awan ketidakpastian kini menyelimuti kubu Belanda menyusul penampilan buruk mereka dalam adu penalti di Monterrey, yang tercatat sebagai yang terburuk dalam sejarah. Penyelidikan internal yang mendalam terkait krisis identitas yang tampaknya melanda skuad tersebut sudah dimulai. Dengan tekanan yang semakin meningkat dari segala penjuru, fokus utama saat ini tertuju pada posisi pelatih yang sedang dalam sorotan, sementara Koeman dilaporkan sedang mempertimbangkan apakah akan mengundurkan diri dari jabatannya.