Zlatan Ibrahimovic secara sinis dinobatkan sebagai 'yang terhebat dalam sejarah Inter' akibat situasi kacau di klub rival sekota mereka, AC Milan

Materazzi mengarahkan komentarnya pada kesulitan organisasi yang saat ini dihadapi Milan serta kritik yang mengemuka seputar kepemimpinan klub tersebut. Merujuk pada peran Ibrahimovic dalam hierarki Rossoneri, mantan pemain timnas Italia itu dengan nada sarkastis menyiratkan bahwa rival lamanya itu justru lebih banyak membantu Inter daripada Milan.

Materazzi bercanda: "Bagi saya, itu hanya masalah di lapangan. Bagi dia, saya tidak tahu, tapi saya tidak bisa mengatakan apa-apa kepadanya karena dengan apa yang dia lakukan, dia adalah pemain Inter terhebat dalam sejarah."