Zlatan Ibrahimovic menyatakan bahwa Lionel Messi berada 'di kelas tersendiri' di atas Diego Maradona dan Pelé di tengah awal yang 'luar biasa' dalam kampanye Argentina menuju Piala Dunia 2026

Mantan penyerang Barcelona dan AC Milan, Ibrahimovic, meyakini bahwa prestasi terbaru Messi telah mengakhiri perdebatan berkepanjangan mengenai siapa pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Ia juga memuji konsistensi Messi selama hampir dua dekade di level tertinggi.

Berbicara kepada FOX Sports, Ibrahimovic mengatakan: "Saya rasa tidak ada lagi perdebatan sekarang. Ketika Anda menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia, memenangkan turnamen tersebut, mendominasi di berbagai generasi, dan tetap tampil gemilang di usia 38 tahun, apa lagi yang diinginkan orang-orang?

"Kita menghabiskan bertahun-tahun membandingkannya dengan pemain lain, tetapi bahkan para legenda sebelum dia pun tidak bisa menandingi keseluruhan prestasinya. Pelé, [Diego] Maradona, [Johan] Cruyff, siapa pun yang ingin Anda sebutkan, mereka semua brilian, tetapi angka-angka, masa kejayaan yang panjang, dan trofi-trofi yang diraih Messi menempatkannya dalam kategori tersendiri."