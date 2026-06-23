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Zlatan Ibrahimovic menyatakan bahwa Lionel Messi berada 'di kelas tersendiri' di atas Diego Maradona dan Pelé di tengah awal yang 'luar biasa' dalam kampanye Argentina menuju Piala Dunia 2026
Kapten Argentina mencatatkan tonggak sejarah lainnya
Messi menambah satu bab baru dalam karier internasionalnya yang luar biasa saat Argentina memastikan kemenangan 2-0 atas Austria di Piala Dunia 2026. Juara bertahan ini memastikan tempat mereka di babak gugur berkat dua gol yang dicetak kapten mereka. Penyerang Inter Miami ini sempat mengalami kemunduran di awal pertandingan ketika ia gagal mengeksekusi tendangan penalti yang diberikan setelah tinjauan VAR.
Namun, Messi merespons dengan gaya khasnya, mencetak dua gol untuk membawa Albiceleste meraih kemenangan. Dua gol tersebut menambah koleksi golnya di Piala Dunia menjadi 18 gol, menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah Piala Dunia pria. Hal ini juga melanjutkan performa gemilangnya setelah mencetak hat-trick dalam pertandingan pembuka fase grup Argentina melawan Aljazair.
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Ibrahimovic menyatakan perdebatan itu telah berakhir
Mantan penyerang Barcelona dan AC Milan, Ibrahimovic, meyakini bahwa prestasi terbaru Messi telah mengakhiri perdebatan berkepanjangan mengenai siapa pemain terbaik dalam sejarah sepak bola. Ia juga memuji konsistensi Messi selama hampir dua dekade di level tertinggi.
Berbicara kepada FOX Sports, Ibrahimovic mengatakan: "Saya rasa tidak ada lagi perdebatan sekarang. Ketika Anda menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa dalam sejarah Piala Dunia, memenangkan turnamen tersebut, mendominasi di berbagai generasi, dan tetap tampil gemilang di usia 38 tahun, apa lagi yang diinginkan orang-orang?
"Kita menghabiskan bertahun-tahun membandingkannya dengan pemain lain, tetapi bahkan para legenda sebelum dia pun tidak bisa menandingi keseluruhan prestasinya. Pelé, [Diego] Maradona, [Johan] Cruyff, siapa pun yang ingin Anda sebutkan, mereka semua brilian, tetapi angka-angka, masa kejayaan yang panjang, dan trofi-trofi yang diraih Messi menempatkannya dalam kategori tersendiri."
Performa luar biasa yang memecahkan rekor terus berlanjut
Dua gol Messi melawan Austria itu menyusul hat-trick-nya melawan Aljazair, yang berarti ia telah mencetak lima gol dalam dua pertandingan pertamanya di turnamen ini. Ibrahimovic juga membuat perbandingan yang santai dengan rekornya sendiri di Piala Dunia.
"Lima gol dalam dua pertandingan. Saya tidak mencetak gol sama sekali dalam dua Piala Dunia," tambah Ibrahimovic. "Jadi, saya senang untuknya, dan saya harap dia terus seperti ini. Ulang tahunnya tinggal beberapa hari lagi, jadi biarkan dia menikmatinya, karena kita semua menikmati penampilannya yang begitu luar biasa, sungguh luar biasa, tak bisa diungkapkan dengan kata-kata.
"Orang-orang bisa membicarakan Argentina sebagai sebuah tim, taktik mereka, dan cara mereka mengendalikan pertandingan, tetapi sepertinya selalu ada satu hal yang tak pernah berubah ketika mereka membutuhkan sesuatu yang istimewa, yaitu Lionel Messi."
- Getty Images Sport
Argentina melaju ke babak gugur
Argentina melangkah ke babak gugur dengan penuh percaya diri setelah memenangkan dua pertandingan pembuka mereka dan menyaksikan penampilan menentukan dari Messi. Performa kapten mereka akan menjadi dorongan besar saat kompetisi memasuki fase penentu. Dengan sudah mencetak lima gol di turnamen ini dan memecahkan rekor penting lainnya, perhatian kini akan tertuju pada apakah Messi dapat terus memimpin juara dunia ini melaju lebih jauh dalam kompetisi ini saat mereka mengejar gelar juara Piala Dunia lainnya.