Zlatan Ibrahimovic menjelaskan mengapa Zinedine Zidane adalah sosok yang tepat yang dibutuhkan Prancis setelah Kylian Mbappé dan kawan-kawan tersingkir secara mengecewakan di babak semifinal melawan Spanyol

"Zidane telah melakukan pekerjaan yang bagus, dia pernah di Real Madrid," kata Ibrahimovic. "Dia memenangkan tiga gelar Liga Champions. Kita semua tahu bahwa dia akan menangani tim nasional. Menurut saya, dia hanya akan melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Deschamps. Memilih pemain bukanlah hal yang sulit. Dia sudah memiliki para pemainnya. Selanjutnya, dia harus menerapkan gaya kepemimpinannya ke dalam tim, sesuai dengan caranya sendiri. Namun, saya yakin dia lebih cocok sebagai manajer daripada pelatih, karena tim ini tidak membutuhkan seorang pelatih. Mereka membutuhkan seorang manajer."

Sepanjang karier manajerialnya, Zidane hanya pernah melatih Real Madrid, di mana dia mengantarkan era keemasan bersejarah antara tahun 2016 dan 2018, dengan meraih tiga gelar Liga Champions UEFA berturut-turut dan satu trofi La Liga, di antara berbagai penghargaan lainnya. Dia kembali untuk masa jabatan keduanya bersama raksasa Spanyol itu antara tahun 2019 dan 2021, dan berhasil mengamankan gelar La Liga lainnya. Meskipun ditawari kesempatan untuk melatih tim nasional Amerika Serikat setelah Piala Dunia 2022, Zidane menolak tawaran tersebut, dan tetap tanpa tim sambil terus menanti tawaran untuk melatih tim nasional Prancis.