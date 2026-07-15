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Zlatan Ibrahimovic menjelaskan mengapa Zinedine Zidane adalah sosok yang tepat yang dibutuhkan Prancis setelah Kylian Mbappé dan kawan-kawan tersingkir secara mengecewakan di babak semifinal melawan Spanyol
Era baru bagi Les Bleus
Masa jabatan Didier Deschamps yang panjang dan penuh prestasi sebagai pelatih kepala timnas Prancis kini mendekati akhir. Impian untuk mengakhiri masa jabatannya yang berlangsung selama 14 tahun dengan trofi Piala Dunia lainnya sirna pada Selasa malam setelah kekalahan 2-0 dari Spanyol. Sementara Deschamps bersiap memimpin timnya untuk terakhir kalinya dalam pertandingan perebutan tempat ketiga di Miami, dunia sepak bola sudah menantikan penggantinya.
Zidane telah lama menjadi kandidat terdepan untuk mengambil alih tim nasional, dan mantan ikon Paris Saint-Germain, Ibrahimovic, yakin bahwa mantan manajer Real Madrid itu adalah pilihan yang tepat. Berbicara sebagai konsultan untuk Fox Sports, Ibrahimovic mencatat bahwa skuad Prancis tampak “membosankan” saat menghadapi tim Spanyol dan kurang memiliki semangat yang diperlukan untuk mencapai final.
- AFP
Zlatan mendukung gaya kepemimpinan Zidane
"Zidane telah melakukan pekerjaan yang bagus, dia pernah di Real Madrid," kata Ibrahimovic. "Dia memenangkan tiga gelar Liga Champions. Kita semua tahu bahwa dia akan menangani tim nasional. Menurut saya, dia hanya akan melanjutkan apa yang telah dibangun oleh Deschamps. Memilih pemain bukanlah hal yang sulit. Dia sudah memiliki para pemainnya. Selanjutnya, dia harus menerapkan gaya kepemimpinannya ke dalam tim, sesuai dengan caranya sendiri. Namun, saya yakin dia lebih cocok sebagai manajer daripada pelatih, karena tim ini tidak membutuhkan seorang pelatih. Mereka membutuhkan seorang manajer."
Sepanjang karier manajerialnya, Zidane hanya pernah melatih Real Madrid, di mana dia mengantarkan era keemasan bersejarah antara tahun 2016 dan 2018, dengan meraih tiga gelar Liga Champions UEFA berturut-turut dan satu trofi La Liga, di antara berbagai penghargaan lainnya. Dia kembali untuk masa jabatan keduanya bersama raksasa Spanyol itu antara tahun 2019 dan 2021, dan berhasil mengamankan gelar La Liga lainnya. Meskipun ditawari kesempatan untuk melatih tim nasional Amerika Serikat setelah Piala Dunia 2022, Zidane menolak tawaran tersebut, dan tetap tanpa tim sambil terus menanti tawaran untuk melatih tim nasional Prancis.
Penentuan waktu taktis dan kekalahan Spanyol
Setelah pertandingan, Deschamps mengkritik kualitas wasit, terutama terkait penalti yang diberikan kepada Lamine Yamal yang berujung pada gol pembuka Spanyol, sebelum akhirnya mengakui bahwa Spanyol adalah tim yang lebih unggul dalam laga tersebut. Merefleksikan kekalahan di semifinal, Ibrahimovic menyoroti bagian-bagian di mana menurutnya formasi saat ini gagal beradaptasi dengan alur permainan. "Jelas, hari ini, ada beberapa hal berbeda yang bisa ditambahkan selama pertandingan," tambahnya. "Itulah bagian yang sulit bagi seorang pelatih dan itulah mengapa mereka disebut pelatih atau manajer. Mereka harus menemukan dan mengetahui waktu yang tepat untuk melakukan perubahan."
Ibrahimovic mengkritik tingkat energi yang ditunjukkan para pemain Prancis selama pertandingan yang sangat menentukan ini. “Saya merasa hari ini para pemain Prancis tidak ‘hidup,’ mereka tidak aktif. Jelas, Anda tidak ingin kebobolan gol dari Spanyol lalu hanya mengejar bola; mereka seharusnya bisa berbuat lebih banyak. Spanyol adalah tim yang lebih baik,” aku pemain asal Swedia itu, sambil mengakui bahwa tim yang lebih baiklah yang melaju ke final.
- Getty Images Sport
Penghargaan terhadap warisan Deschamps
Meskipun menyerukan perubahan, Ibrahimovic tetap memberikan pujian yang tinggi kepada Deschamps yang akan hengkang. "Hanya ada sedikit pemain luar biasa yang juga menjadi pelatih luar biasa," katanya sebelumnya. "Dia sudah pernah menjuarai Piala Dunia, memenangkan Nations League, kalah di final Euro, dan satu kali di final Piala Dunia... Orang-orang mengira itu mudah, karena dia memiliki banyak bintang di lapangan, tapi sebenarnya tidak mudah; ada begitu banyak hal di sekitar yang harus Anda pimpin dan kendalikan. Mereka selalu meraih trofi, dan ketika mereka tidak mendapatkannya, mereka tetap berada di antara yang terbaik, di puncak, mereka hanya gagal di pertandingan terakhir."
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