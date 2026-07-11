Zlatan Ibrahimovic mengkritik tajam Senne Lammens yang menurutnya 'terlalu dipuji-puji' dan menyalahkan keputusan untuk memasukkan kiper Manchester United sebagai penyebab tersingkirnya Belgia dari Piala Dunia saat melawan Spanyol

Selama turnamen berlangsung, Ibrahimovic yang bertindak sebagai pakar komentator untuk jaringan televisi Fox Sports secara terbuka mengecam keputusan radikal Garcia untuk memasukkan Lammens (24 tahun) menggantikan Courtois saat pertandingan tersisa 19 menit.

Mantan penyerang AC Milan itu benar-benar bingung mengapa staf pelatih Setan Merah lebih memilih kiper United itu daripada Penders, yang tetap duduk di bangku cadangan sepanjang Piala Dunia setelah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Strasbourg. Ibrahimovic mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan manajer tersebut setelah pertandingan: "Saya menyalahkan pelatih tim nasional atas kekalahan ini. Keputusan itulah yang membuat Belgia kalah dalam pertandingan ini."

Ia juga mempertanyakan dasar pemilihan pemain yang dilakukan Garcia: “Mengapa mengganti Courtois dengan Senne Lammens dari Manchester United, sementara Mike Penders tetap di bangku cadangan? Apakah karena Lammens bermain untuk Manchester United dan Penders untuk Strasbourg? Bukan seperti itu cara memilih kiper untuk tim nasional. Terutama ketika Anda melihat apa yang terjadi selanjutnya.”