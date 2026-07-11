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Zlatan Ibrahimovic mengkritik tajam Senne Lammens yang menurutnya 'terlalu dipuji-puji' dan menyalahkan keputusan untuk memasukkan kiper Manchester United sebagai penyebab tersingkirnya Belgia dari Piala Dunia saat melawan Spanyol
Spanyol menyingkirkan Setan Merah
Belgia harus melihat impian mereka di Piala Dunia sirna setelah menderita kekalahan tragis 2-1 dari Spanyol dalam laga perempat final yang berlangsung sengit di Los Angeles. Pemain pengganti Spanyol, Mikel Merino, mencetak gol penentu kemenangan pada menit ke-88, memanfaatkan kesalahan fatal yang dilakukan kiper cadangan Belgia, Lammens, yang gagal menahan tendangan jarak jauh dari Pau Cubarsi setelah menggantikan Courtois yang cedera pada awal babak tersebut. Kegagalan yang menyakitkan ini memicu kritik pedas dari legenda Swedia, Ibrahimovic, yang secara tegas menyalahkan keputusan taktis yang diambil oleh Garcia.
- Getty Images Sport
Zlatan mengkritik keras keputusan dalam pemilihan pelatih
Selama turnamen berlangsung, Ibrahimovic yang bertindak sebagai pakar komentator untuk jaringan televisi Fox Sports secara terbuka mengecam keputusan radikal Garcia untuk memasukkan Lammens (24 tahun) menggantikan Courtois saat pertandingan tersisa 19 menit.
Mantan penyerang AC Milan itu benar-benar bingung mengapa staf pelatih Setan Merah lebih memilih kiper United itu daripada Penders, yang tetap duduk di bangku cadangan sepanjang Piala Dunia setelah menghabiskan musim ini dengan status pinjaman di Strasbourg. Ibrahimovic mengungkapkan ketidakpuasannya terhadap keputusan manajer tersebut setelah pertandingan: "Saya menyalahkan pelatih tim nasional atas kekalahan ini. Keputusan itulah yang membuat Belgia kalah dalam pertandingan ini."
Ia juga mempertanyakan dasar pemilihan pemain yang dilakukan Garcia: “Mengapa mengganti Courtois dengan Senne Lammens dari Manchester United, sementara Mike Penders tetap di bangku cadangan? Apakah karena Lammens bermain untuk Manchester United dan Penders untuk Strasbourg? Bukan seperti itu cara memilih kiper untuk tim nasional. Terutama ketika Anda melihat apa yang terjadi selanjutnya.”
Kiper itu dicap terlalu dilebih-lebihkan
Kesalahan fatal yang dilakukan Lammens menjadikannya kiper cadangan pertama yang melakukan kesalahan yang berujung pada gol dalam pertandingan Piala Dunia sejak Dimbi Tubilandu bersama DR Kongo melawan Yugoslavia pada tahun 1974. Ibrahimovic tanpa ragu menyebut penampilan Lammens jauh di bawah standar internasional, sambil menegaskan bahwa Penders memiliki kualitas yang jauh lebih unggul.
Mantan kapten ikonik Swedia itu teguh pada penilaiannya: "Lammens bukanlah kiper yang bagus di level ini. Dia terlalu dilebih-lebihkan. Penders jauh lebih baik, dan semua orang bisa melihatnya."
Ia kemudian menutup kritiknya dengan penilaian pedas terhadap jajaran pelatih Belgia, menekankan bahwa mereka "mengelola situasi dengan sangat buruk. Ini memalukan. Malu pada kalian, pelatih tim nasional dan pelatih kiper."
- Getty Images Sport
La Roja akan menghadapi Prancis
Kemenangan dramatis ini membawa Spanyol melaju ke semifinal untuk menghadapi Prancis dalam laga seru memperebutkan tiket ke final, yang dijadwalkan berlangsung di Dallas pada hari Selasa. Sementara juara Eropa itu bersiap menghadapi ujian berat melawan Les Bleus, skuad Belgia pulang dengan kekecewaan mendalam di tengah ketidakpastian besar seputar masa depan Garcia.
Bagi Lammens, ia kini dihadapkan pada tugas berat untuk memulihkan ketajaman psikologisnya sebelum bergabung kembali dengan skuad tim utama United.
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