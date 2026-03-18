Zlatan Ibrahimovic mendapat tugas baru saat ia bersiap untuk berangkat ke Piala Dunia 2026
Seorang ikon Swedia di panggung Amerika
Kehadirannya memastikan bahwa meskipun Swedia gagal melewati babak play-off yang sulit melawan Ukraina dan kemungkinan besar Polandia atau Albania, "Singa" itu akan tetap menjadi sorotan utama. Stasiun televisi AS, Fox Sports, mengumumkan penandatanganan kontrak tersebut melalui iklan bergaya sinematik yang berlokasi di Milan, menyoroti pengalaman Ibrahimovic selama 24 tahun dan 122 penampilannya untuk Swedia. Dengan catatan 62 gol, ia menjadi sosok yang paling mewakili sepak bola Swedia bagi penonton Amerika saat mereka bersiap menyambut musim panas bersejarah.
"Sama-sama, Amerika"
Sesuai gaya Zlatan yang sesungguhnya, pengumuman itu disampaikan dengan kepercayaan diri yang menjadi ciri khasnya. Video promosi tersebut menampilkan mantan pemain Manchester United dan Barcelona itu sedang menyeruput kopi di sebuah alun-alun Milan yang sepi, sambil berbicara langsung kepada penonton saat musim dingin mulai berlalu.
Dalam iklan tersebut, Ibrahimovic berkata: "Ke mana semua orang pergi? Olimpiade sudah berakhir, tapi itu bukan alasan untuk sedih dan terpuruk. Rasanya menyenangkan, bukan? Bersorak untuk warna merah, putih, dan biru… semua medali emas, itu menyenangkan. Tapi salju kini mencair dan kalian tidak tahu harus berbuat apa. Kalian ingin menonton yang terbaik di dunia. Saya membawa kabar baik bagi rakyat Amerika. Bukan hanya Piala Dunia FIFA yang akan tayang di Fox musim panas ini… tapi juga Zlatan. Sampai jumpa segera dan selamat datang, Amerika."
Acara pameran global yang dipenuhi bintang-bintang
Video promosi tersebut memadukan cuplikan-cuplikan dari Olimpiade Musim Dingin Milano-Cortina dengan momen-momen ikonik yang menampilkan bintang-bintang seperti Lamine Yamal, Cristiano Ronaldo, dan Erling Haaland. Video tersebut juga menampilkan Kylian Mbappé dan Christian Pulisic saat merayakan kemenangan, bersamaan dengan gambar bersejarah Lionel Messi yang mencium trofi di Piala Dunia 2022 di Qatar.
Babak baru bagi pria pemegang 32 trofi
Peran sebagai komentator ini menandai langkah penting dalam karier Ibrahimovic pasca-pensiun. Sejak gantung sepatu, ia tetap aktif sebagai penasihat, namun kontrak televisi ini membawanya kembali ke panggung utama sepak bola dunia. Dengan memegang bola resmi Piala Dunia 2026 Adidas di depan kamera, Zlatan menegaskan bahwa ia akan siap menyambut kick-off pada 11 Juni.
