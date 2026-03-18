Zlatan Ibrahimovic mendapat tugas baru saat ia bersiap untuk berangkat ke Piala Dunia 2026

Sesuai gaya Zlatan yang sesungguhnya, pengumuman itu disampaikan dengan kepercayaan diri yang menjadi ciri khasnya. Video promosi tersebut menampilkan mantan pemain Manchester United dan Barcelona itu sedang menyeruput kopi di sebuah alun-alun Milan yang sepi, sambil berbicara langsung kepada penonton saat musim dingin mulai berlalu.

Dalam iklan tersebut, Ibrahimovic berkata: "Ke mana semua orang pergi? Olimpiade sudah berakhir, tapi itu bukan alasan untuk sedih dan terpuruk. Rasanya menyenangkan, bukan? Bersorak untuk warna merah, putih, dan biru… semua medali emas, itu menyenangkan. Tapi salju kini mencair dan kalian tidak tahu harus berbuat apa. Kalian ingin menonton yang terbaik di dunia. Saya membawa kabar baik bagi rakyat Amerika. Bukan hanya Piala Dunia FIFA yang akan tayang di Fox musim panas ini… tapi juga Zlatan. Sampai jumpa segera dan selamat datang, Amerika."