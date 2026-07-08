AFP
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Zlatan Ibrahimovic melontarkan peringatan kepada Argentina bahwa Lionel Messi 'membutuhkan bantuan', sambil memuji megabintang Inter Miami yang dijuluki 'binatang' itu
Ibrahimovic memuji Messi sebagai "si binatang"
Messi sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang masa, menginspirasi Argentina meraih kemenangan comeback sensasional atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia. Setelah tertinggal 2-0 di Atlanta, Messi memicu kebangkitan tim dengan memberikan assist kepada Cristian Romero sebelum mencetak gol penyama kedudukan sendiri, yang pada akhirnya membuka jalan bagi gol penentu kemenangan Enzo Fernandez di masa tambahan waktu. Penampilan tersebut membuat Ibrahimovic kagum pada semangat juang tak kenal lelah mantan rekan setimnya di Barcelona itu.
Berbicara kepada Fox Sports, Ibrahimovic mencatat adanya perubahan yang jelas dalam sikap Messi saat ancaman tersingkir semakin mendekat. "Anda bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berubah. Dia seolah-olah menekan tombol (setelah skor 2-0). Dia menjadi seperti binatang buas dan tak ada yang bisa menghentikannya," kata Ibrahimovic. "Anda bisa melihat betapa berartinya hal ini baginya. Dia mungkin telah memenangkan segalanya, tak peduli berapa banyak penghargaan Ballon d’Or yang dimilikinya, tetapi dia masih menginginkan lebih."
- AFP
Peringatan bagi para pemeran pendukung
Terlepas dari perayaan yang terjadi setelah peluit akhir dibunyikan—di mana Messi yang berlinang air mata dipeluk oleh rekan-rekan setimnya—Ibrahimovic justru melontarkan kritik tajam terhadap skuad Argentina lainnya. Legenda asal Swedia itu berpendapat bahwa juara bertahan tersebut terlalu bergantung pada pemain berusia 39 tahun yang saat ini tampil lebih cemerlang daripada pemain lain di turnamen ini. Messi saat ini memimpin perebutan Sepatu Emas dengan delapan gol, unggul atas Kylian Mbappé dan Erling Haaland, yang masing-masing telah mencetak tujuh gol.
Ibrahimovic bersikeras bahwa Albiceleste tidak bisa mengandalkan Messi untuk menyelamatkan mereka di setiap pertandingan sistem gugur. Dia menambahkan: “Untuk sedikit bersikap kritis, rekan-rekan setimnya perlu lebih meningkatkan performa dan membantu. Dia berada di level yang berbeda. Jika Messi terus bermain seperti ini hingga akhir, tidak ada yang akan terkejut. Namun, dia membutuhkan bantuan.”
Henry turut memuji sang pesulap
Thierry Henry, yang bergabung dengan Ibrahimovic dalam siaran tersebut, juga terpesona oleh kemampuan Messi untuk menentang batasan usia dan ekspektasi di panggung dunia. Penyerang Inter Miami ini kini telah mencetak 21 gol Piala Dunia sepanjang kariernya, melampaui tokoh-tokoh legendaris seperti Miroslav Klose dan mempertahankan keunggulannya atas bintang Prancis Mbappé, yang telah mengoleksi 19 gol Piala Dunia. Henry menyamakan karier Messi dengan sebuah produksi Hollywood yang terasa hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan.
"Jika Anda menulis naskah seperti itu, ini adalah jenis film yang menurut Anda tidak mungkin nyata. Jenis film yang membuat Anda berpikir sang sutradara telah melangkah terlalu jauh," kata Henry saat memberikan analisis. "Tapi Messi menulis seperti itu, pria ini menulis sejarah dengan kakinya."
Setelah comeback melawan Mesir, catatan gol internasional Messi kini mencapai angka yang mencengangkan, yaitu 125 gol dalam 204 penampilan untuk negaranya.
- AFP
Perjalanan menuju babak perempat final
Argentina kini mengalihkan perhatian mereka ke laga perempat final melawan Swiss di Kansas City, Sabtu ini. Tim Swiss memastikan tempat mereka setelah menang dramatis melalui adu penalti atas Kolombia, dan mereka akan menjadi rintangan berikutnya bagi tim asuhan Lionel Scaloni yang berupaya mempertahankan gelar juara mereka. Messi sendiri mengakui betapa sulitnya perjalanan mereka sejauh ini, sekaligus memuji ketangguhan skuad saat ini meskipun sempat mengalami ketegangan di awal turnamen di Georgia.
"Situasinya menjadi sulit saat tertinggal 0-2, dan sangat mendebarkan bisa membalikkan keadaan," kata Messi setelah pertandingan. "Tidak mudah untuk bangkit dari ketertinggalan 0-2, tetapi tim ini tidak pernah menyerah dan terus berjuang hingga akhir. Apa yang dilakukan tim ini hari ini di babak kualifikasi ini sungguh luar biasa."
Jika mereka berhasil melaju melewati Swiss, laga semifinal potensial melawan pemenang pertandingan Inggris vs Norwegia menanti.
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