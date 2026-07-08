Zlatan Ibrahimovic melontarkan peringatan kepada Argentina bahwa Lionel Messi 'membutuhkan bantuan', sambil memuji megabintang Inter Miami yang dijuluki 'binatang' itu

Messi sekali lagi membuktikan mengapa ia dianggap sebagai pemain terhebat sepanjang masa, menginspirasi Argentina meraih kemenangan comeback sensasional atas Mesir di babak 16 besar Piala Dunia. Setelah tertinggal 2-0 di Atlanta, Messi memicu kebangkitan tim dengan memberikan assist kepada Cristian Romero sebelum mencetak gol penyama kedudukan sendiri, yang pada akhirnya membuka jalan bagi gol penentu kemenangan Enzo Fernandez di masa tambahan waktu. Penampilan tersebut membuat Ibrahimovic kagum pada semangat juang tak kenal lelah mantan rekan setimnya di Barcelona itu.

Berbicara kepada Fox Sports, Ibrahimovic mencatat adanya perubahan yang jelas dalam sikap Messi saat ancaman tersingkir semakin mendekat. "Anda bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berubah. Dia seolah-olah menekan tombol (setelah skor 2-0). Dia menjadi seperti binatang buas dan tak ada yang bisa menghentikannya," kata Ibrahimovic. "Anda bisa melihat betapa berartinya hal ini baginya. Dia mungkin telah memenangkan segalanya, tak peduli berapa banyak penghargaan Ballon d’Or yang dimilikinya, tetapi dia masih menginginkan lebih."