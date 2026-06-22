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Zlatan Ibrahimovic dengan pedas mengkritik Belgia setelah hasil imbang 0-0 melawan Iran membuat harapan mereka lolos ke Piala Dunia berada di ujung tanduk
Zlatan memberikan penilaian yang membosankan
Ibrahimovic memang bukan tipe orang yang suka bertele-tele, dan striker legendaris asal Swedia yang kini menjadi komentator itu sama sekali tidak berminat untuk basa-basi setelah Belgia bermain imbang 0-0 dengan Iran. Saat tampil di FOX Sports bersama mantan rekan setimnya di Barcelona, Thierry Henry, Ibrahimovic memberikan penilaian yang sangat jujur mengenai nilai hiburan yang ditampilkan oleh pasukan Rudi Garcia.
"Di babak pertama saya hampir tertidur, di babak kedua, saya benar-benar tertidur. Dari pertandingan ini, menurut saya tidak banyak yang bisa dikomentari, hanya hasil imbang lagi, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi di pertandingan berikutnya. Tapi, ya, saya akan membiarkan rekan-rekan setim saya yang mengomentari hal ini," kata Ibrahimovic.
- Getty Images Sport
Rudi Garcia menyerukan agar tetap tenang
Meskipun kritik semakin gencar dan komentar pedas dari Zlatan, pelatih kepala Belgia Rudi Garcia mendesak para pendukung dan media untuk tetap tenang. Pelatih asal Prancis itu menegaskan bahwa meskipun kegagalan meraih kemenangan memang mengecewakan, kepanikan bukanlah solusi karena mereka masih memegang kendali atas nasib mereka sendiri.
"Kami belum meraih kemenangan, itu sangat disayangkan, tetapi sekarang kami harus tetap tenang dalam situasi ini dan fokus pada pertandingan melawan Selandia Baru," kata Garcia dalam konferensi pers pasca-pertandingan.
Courtois menyoroti masalah dalam penyelesaian akhir
Penilaian sang pelatih terhadap penampilan Belgia mendapat persetujuan dari Thibaut Courtois. Kiper tersebut menilai timnya memang menciptakan cukup banyak peluang, namun gagal mengubahnya menjadi gol.
"Pada akhirnya, yang kami butuhkan adalah gol. Baik dalam pertandingan melawan Mesir maupun hari ini melawan Iran, kami memiliki banyak peluang, tetapi kami gagal mencetak gol dan itulah yang mengubah jalannya pertandingan," kata Courtois di zona campuran.
- AFP
Tekanan semakin meningkat terhadap Red Devils
Hasil ini membuat Belgia hanya mengoleksi dua poin setelah dua pertandingan di Grup G, setelah sebelumnya bermain imbang 1-1 dengan Mesir pada laga pembuka. Dengan julukan "Generasi Emas" yang sudah lama berlalu, skuad saat ini kesulitan menemukan ritme serangan, sehingga harapan mereka untuk lolos kini bergantung pada seutas benang menjelang pertandingan terakhir grup yang krusial melawan Selandia Baru. Bagi tim yang memiliki beberapa talenta kreatif terbaik di dunia sepak bola, kurangnya ketajaman dalam penyelesaian akhir telah menjadi masalah yang mencolok.