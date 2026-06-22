Zlatan Ibrahimovic dengan pedas mengkritik Belgia setelah hasil imbang 0-0 melawan Iran membuat harapan mereka lolos ke Piala Dunia berada di ujung tanduk

Ibrahimovic memang bukan tipe orang yang suka bertele-tele, dan striker legendaris asal Swedia yang kini menjadi komentator itu sama sekali tidak berminat untuk basa-basi setelah Belgia bermain imbang 0-0 dengan Iran. Saat tampil di FOX Sports bersama mantan rekan setimnya di Barcelona, Thierry Henry, Ibrahimovic memberikan penilaian yang sangat jujur mengenai nilai hiburan yang ditampilkan oleh pasukan Rudi Garcia.

"Di babak pertama saya hampir tertidur, di babak kedua, saya benar-benar tertidur. Dari pertandingan ini, menurut saya tidak banyak yang bisa dikomentari, hanya hasil imbang lagi, jadi mari kita lihat apa yang akan terjadi di pertandingan berikutnya. Tapi, ya, saya akan membiarkan rekan-rekan setim saya yang mengomentari hal ini," kata Ibrahimovic.