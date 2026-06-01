Zlatan Ibrahimovic berikutnya? Mengapa bintang Manchester United, Benjamin Sesko, ingin mengikuti jejak striker Swedia yang penuh teka-teki itu
Mengikuti jejak seorang legenda
Sesko dengan cepat membuktikan dirinya sebagai bagian penting dalam skuad Man Utd, namun perjalanan pemain berusia 23 tahun ini menuju Liga Premier diwarnai dengan berjam-jam mempelajari salah satu pemain paling menghibur dalam sejarah sepak bola. Pemain internasional Slovenia ini mengungkapkan bahwa mantan pemain Setan Merah, Ibrahimovic, adalah sosok yang paling ia kagumi selama masa-masa pembentukannya.
"Idola saya adalah Ibrahimovic, Zlatan Ibrahimovic," kata Sesko kepada Givemesport dalam wawancara eksklusif. "Pemain hebat, tentu saja. Dia luar biasa. Saya sering mengamatinya, tapi bukan hanya dia. Secara umum, dalam hal sepak bola, keterampilan, dan gol, itu adalah hal yang saya coba tiru. Bisa jadi saat musim panas ketika cuaca sangat panas, saya hanya ingin menjadi lebih baik."
Dampak Zlatan di Old Trafford
Ibrahimovic tetap menjadi sosok yang dicintai di United meski masa baktinya di klub tersebut relatif singkat. Bergabung dengan status bebas transfer dari Paris Saint-Germain pada 2016, striker yang penuh teka-teki ini membuktikan bahwa usia bukanlah halangan dengan mencetak 28 gol dalam 46 penampilan pada musim perdananya, saat Setan Merah berhasil menjuarai Carabao Cup dan Liga Europa di bawah asuhan Jose Mourinho.
Meskipun cedera lutut serius menghambat momentumnya di tahun keduanya, warisan mentalitas elit dan penyelesaian akhir akrobatik Ibrahimovic jelas meninggalkan kesan mendalam bagi generasi berikutnya. Sesko, yang memiliki profil fisik serupa, kini berupaya meniru dampak mencetak gol yang sama sebagai striker jangka panjang United.
Kimia bersama Cunha dan Mbeumo
Selain para idola pribadinya, Sesko menyoroti barisan penyerang impresif yang telah dibentuk United. Setelah bergabung dengan klub bersama Matheus Cunha dan Bryan Mbeumo, ketiganya langsung tampil gemilang, dengan masing-masing pemain mencetak lebih dari sepuluh gol pada musim debut mereka. Sesko meyakini bahwa keunggulan mereka yang beragam menjadikan mereka mimpi buruk bagi para bek di Liga Premier.
"Saya pikir setiap orang memiliki jenis keterampilan yang berbeda yang dapat mereka bawa ke lapangan, dan itu sangat penting," jelas Sesko saat membahas rekan-rekan serangnya. "Kami tidak memiliki pemain yang serupa satu sama lain, dan penting bagi klub bahwa mereka memiliki semua keterampilan ini. Saya pikir kami semua sangat terampil, dan kualitas yang kami bawa musim ini, saya pikir kami bisa lebih dari puas."
Membangun kesuksesan melalui persahabatan
Meskipun statistik mereka di lapangan sangat mengesankan, Sesko menegaskan bahwa ikatan yang mereka jalin di luar lapangan latihanlah yang menjadi rahasia sesungguhnya di balik kesuksesan mereka. Mantan penyerang RB Leipzig ini menyoroti suasana ruang ganti sebagai faktor kunci dalam seberapa cepat para pemain baru beradaptasi dengan tekanan bermain untuk salah satu klub terbesar di dunia.
"Bukan hanya itu, saya rasa kami juga bekerja sama dengan baik sebagai teman," tambah Sesko dalam wawancaranya. "Penting untuk memiliki hubungan yang baik yang pada akhirnya dapat membawa kesuksesan." Dengan barisan depan yang muda dan penuh ambisi, terinspirasi oleh ikon seperti Ibrahimovic dan diperkuat oleh persahabatan yang tulus, para penggemar United memiliki banyak alasan untuk optimis tentang masa depan lini serang mereka.