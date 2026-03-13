Zirkzee tampaknya akan hengkang dari Manchester United: ia tak lagi diturunkan dan tak masuk dalam rencana tim, siapa yang bisa merekrutnya di Serie A

Angka-angka tersebut semakin menjauhkan Joshua Zirkzee dari Manchester United. Di lini depan, mantan pemain Bologna itu terhalang oleh Matheus Cunha dan Sesko—yang keduanya didatangkan pada musim panas dengan total biaya hampir 150 juta euro—dan dalam beberapa bulan ke depan, sorotan bursa transfer akan kembali tertuju padanya. Dibeli seharga 42,5 juta pada musim panas 2024, kini nilai sang pemain telah turun dan klub-klub Serie A mungkin akan melakukan upaya baru untuk membawanya kembali ke Italia: Roma tetap memantau situasi mengingat mereka akan melepas Ferguson dan kemungkinan Dovbyk, Milan - yang sudah pernah membidiknya saat masih di Bologna - akan melakukan perubahan di lini serang, Inter mungkin akan melakukan penjualan besar dan tidak tertutup kemungkinan mereka membidik Zirkzee, serta Juventus juga bisa membuka slot jika melepas (setidaknya salah satu dari) David, Openda, dan Vlahovic.