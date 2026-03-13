Secara berkala, dalam hampir setiap jendela transfer terakhir, nama Joshua Zirkzee selalu dikaitkan dengan Serie A. Sejak penyerang asal Belanda ini meninggalkan Bologna untuk bergabung dengan Manchester United, ia selalu membuka peluang untuk kembali ke Italia di masa depan: sang pemain memiliki kenangan indah selama berkarier bersama Rossoblù di mana - secara statistik - ia mencatatkan musim terbaik dalam kariernya setelah masa-masa bersama Anderlecht. Di Inggris, sebaliknya, ia kesulitan mendapatkan tempat sebagai pemain inti. Datang pada salah satu periode terburuk dalam sejarah Red Devils, dalam satu setengah tahun ia belum pernah berhasil mencapai level seperti saat di Bologna. Dan pada musim panas nanti, ia mungkin akan mengemasi kopernya.
Diterjemahkan oleh
Zirkzee tampaknya akan hengkang dari Manchester United: ia tak lagi diturunkan dan tak masuk dalam rencana tim, siapa yang bisa merekrutnya di Serie A
STATUS ZIRKZEE DI MANCHESTER UNITED
Kontrak Zirkzee bersama Manchester United akan berakhir pada Juni 2029, namun ada dugaan bahwa ia mungkin akan meninggalkan klub Inggris tersebut sebelum kontraknya habis; seandainya terserah padanya, ia pasti sudah hengkang pada Januari lalu—saat Roma mencoba merekrutnya—agar tidak kehilangan tempatnya di tim nasional menjelang Piala Dunia 2026. Sambil menunggu kepastian apakah ia akan masuk dalam skuad Belanda, ia tetap tidak masuk dalam rencana United: ia sudah tidak masuk rencana saat Amorim masih menjadi manajer dan tetap demikian sejak kedatangan Carrick. Sejak awal musim, penyerang ini telah tampil dalam 20 pertandingan di semua kompetisi, namun hanya empat kali sebagai starter; jika hanya melihat lima pertandingan terakhir di Premier League, total menit bermainnya bahkan tidak mencapai setengah jam.
KE MANA SAJA ZIRKZEE BISA PERGI
Angka-angka tersebut semakin menjauhkan Joshua Zirkzee dari Manchester United. Di lini depan, mantan pemain Bologna itu terhalang oleh Matheus Cunha dan Sesko—yang keduanya didatangkan pada musim panas dengan total biaya hampir 150 juta euro—dan dalam beberapa bulan ke depan, sorotan bursa transfer akan kembali tertuju padanya. Dibeli seharga 42,5 juta pada musim panas 2024, kini nilai sang pemain telah turun dan klub-klub Serie A mungkin akan melakukan upaya baru untuk membawanya kembali ke Italia: Roma tetap memantau situasi mengingat mereka akan melepas Ferguson dan kemungkinan Dovbyk, Milan - yang sudah pernah membidiknya saat masih di Bologna - akan melakukan perubahan di lini serang, Inter mungkin akan melakukan penjualan besar dan tidak tertutup kemungkinan mereka membidik Zirkzee, serta Juventus juga bisa membuka slot jika melepas (setidaknya salah satu dari) David, Openda, dan Vlahovic.