AFP
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Zirkzee menuju pintu keluar dari Manchester United? Fiorentina maju dalam pembicaraan soal kesepakatan pinjaman
Fiorentina memimpin perburuan Zirkzee
Zirkzee kian dekat dengan kepindahan dari Old Trafford, dengan Fiorentina kini muncul sebagai tujuan utama bagi pemain berusia 25 tahun itu. Klub Serie A tersebut telah membuat kemajuan dalam negosiasi dengan petinggi United terkait kesepakatan pinjaman semusim yang akan membuat mantan pemain Bologna itu kembali ke liga tempat ia sebelumnya menikmati kesuksesan besar.
Meski minat terhadap Zirkzee tersebar luas di seluruh Italia pada musim panas ini, Fiorentina selangkah lebih maju dibanding para rivalnya. Juventus sebelumnya dianggap sebagai peminat paling aktif untuk merekrutnya, dan Como juga telah mengajukan ketertarikan saat mereka bersiap bersaing di Liga Champions untuk pertama kalinya pada musim ini.
- Getty Images Sport
Syarat-syarat kesepakatan potensial
Syarat negosiasi saat ini antara kedua klub berpusat pada kesepakatan peminjaman yang mencakup biaya pinjaman yang signifikan, diperkuat dengan opsi untuk membeli sang pemain secara permanen pada akhir musim. Manchester United siap menyetujui kepindahan itu, tetapi The Athletic menunjukkan bahwa paket finansialnya harus benar-benar masuk akal bagi Manchester United untuk menerimanya, mengingat United membayar biaya sebesar £36,5 juta untuk merekrutnya.
Jika Zirkzee pergi, United sudah mulai menyiapkan rencana cadangan untuk memastikan Michael Carrick tidak kekurangan opsi di sepertiga akhir lapangan. Klub telah aktif melihat calon pengganti penyerang tengah, meski penelusuran ini terutama berfokus pada opsi pinjaman ketimbang transfer permanen. Pendekatan ini menunjukkan bahwa United memprioritaskan solusi jangka pendek sambil menilai kebutuhan jangka panjang mereka di lini serang.
Kesulitan di Old Trafford
Masa Zirkzee di Manchester ditandai oleh kurang tajamnya penyelesaian akhir, kontras yang mencolok dibandingkan performa yang membuatnya pindah ke Inggris saat ia bergabung dengan klub itu pada 2024. Sejak kedatangannya, ia hanya mampu mencetak sembilan gol dalam 75 penampilan di semua kompetisi. Musim lalu menjadi periode yang sangat sulit bagi sang penyerang, karena ia tampil 26 kali tetapi hanya dua kali membobol gawang lawan.
Perbedaan antara catatannya di Premier League dan periode sebelumnya di Serie A sangat mencolok. Selama membela Bologna, Zirkzee merupakan salah satu penyerang muda paling menarik di Eropa, dengan mencetak 11 gol dalam 34 pertandingan Serie A pada musim tepat sebelum kepindahannya ke Old Trafford.
- Getty Images Sport
Kebutuhan mendesak Fiorentina akan gol
Tekanan kini menghampiri Fiorentina untuk memperkuat skuad mereka setelah melewati periode yang mengecewakan. La Viola mengakhiri musim lalu di posisi ke-15 Serie A, hasil yang mengecewakan, dan memulai kampanye 2026-27 dengan langkah yang kurang baik setelah kalah pada laga pembuka melawan Roma.
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