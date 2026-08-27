Zirkzee kian dekat dengan kepindahan dari Old Trafford, dengan Fiorentina kini muncul sebagai tujuan utama bagi pemain berusia 25 tahun itu. Klub Serie A tersebut telah membuat kemajuan dalam negosiasi dengan petinggi United terkait kesepakatan pinjaman semusim yang akan membuat mantan pemain Bologna itu kembali ke liga tempat ia sebelumnya menikmati kesuksesan besar.

Meski minat terhadap Zirkzee tersebar luas di seluruh Italia pada musim panas ini, Fiorentina selangkah lebih maju dibanding para rivalnya. Juventus sebelumnya dianggap sebagai peminat paling aktif untuk merekrutnya, dan Como juga telah mengajukan ketertarikan saat mereka bersiap bersaing di Liga Champions untuk pertama kalinya pada musim ini.