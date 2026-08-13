AFP
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Zinedine Zidane tunjuk staf kepelatihan timnas Prancis saat Fabien Barthez ditunjuk sebagai pelatih kiper
Zidane ungkap staf pelatih Prancis
Zidane secara resmi mengungkap susunan staf kepelatihannya untuk tim nasional Prancis. Pengumuman yang sangat dinantikan itu diformalkan oleh Federasi Sepakbola Prancis (FFF) pada Kamis.
Presiden FFF Philippe Diallo menyetujui penunjukan baru yang menarik tersebut sepenuhnya berdasarkan usulan Zidane. Gelandang legendaris itu mengambil alih sebagai suksesor permanen Didier Deschamps setelah kepergian terbarunya. Daftar lengkap staf akan dipresentasikan sepenuhnya kepada media pada awal September. Ini secara cermat mengikuti jadwal yang awalnya dipaparkan dalam konferensi pers penunjukan resmi Zidane pada 28 Juli.
- AFP
Barthez kembali sebagai pelatih kiper
Tambahan paling mencolok dalam susunan staf pelatih baru adalah Barthez yang tersohor. Mantan kiper timnas Prancis itu akan menangani para penjaga gawang di bawah arahan mantan rekan setimnya. Zidane dan Barthez pernah berbagi kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menjalani masa bermain luar biasa bersama timnas Prancis. Reuni menarik mereka tanpa diragukan lagi membawa kembali kekayaan besar pengalaman internasional level elite ke pemusatan latihan tim nasional.
Namun, Bernard Diomede menjadi sosok yang cukup menonjol dalam daftar pihak yang absen dari daftar yang telah dikonfirmasi secara resmi. Mantan winger itu awalnya diperkirakan akan menjadi bagian dari susunan staf, tetapi pada akhirnya tidak masuk dalam pilihan akhir.
Kolaborator tepercaya menyusul dari Madrid
Bersama Barthez, Zidane akan didampingi oleh kolaborator profesionalnya yang paling dipercaya dan setia. David Bettoni secara alami datang sebagai asisten pelatih setelah bekerja sangat dekat dengan Zidane selama masa jabatannya sebagai pelatih yang sangat sukses di Real Madrid.
Hamidou Msaidie juga bergabung dengan jajaran kepelatihan sebagai asisten untuk semakin memperkuat tim taktik. Sementara itu, Stephane Plancque secara resmi ditunjuk untuk peran penting sebagai pemandu bakat dan pengamat taktik. Gregory Dupont akan melayani tim sebagai penasihat utama strategi dan performa. Staf teknis itu dilengkapi secara impresif oleh asisten pelatih dan analis video data Farid Tabet, bersama asisten analis video Clement Ybert.
- Getty Images
Tambahan final diperkirakan pada September
FFF mengonfirmasi bahwa susunan definitif staf tersebut akan segera mencakup seorang petugas penghubung khusus. Penunjukan spesifik ini akan ditetapkan dalam sebuah perjanjian resmi antara FFF dan Kementerian Dalam Negeri Prancis.
Departemen medis yang komprehensif juga telah dibentuk secara saksama untuk mendukung skuad pemain. Dr Herve Collado akan memimpin tim medis, dengan dukungan ahli dari osteopat Philippe Boixel, podiatris Marc Retali, dan para fisioterapis termasuk Maxime Matton serta Paul Olive.
Zidane dan tim staf barunya kini akan segera memulai persiapan ekstensif mereka untuk laga-laga internasional penting yang akan datang.
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