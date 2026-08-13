Tambahan paling mencolok dalam susunan staf pelatih baru adalah Barthez yang tersohor. Mantan kiper timnas Prancis itu akan menangani para penjaga gawang di bawah arahan mantan rekan setimnya. Zidane dan Barthez pernah berbagi kesuksesan yang belum pernah terjadi sebelumnya saat menjalani masa bermain luar biasa bersama timnas Prancis. Reuni menarik mereka tanpa diragukan lagi membawa kembali kekayaan besar pengalaman internasional level elite ke pemusatan latihan tim nasional.

Namun, Bernard Diomede menjadi sosok yang cukup menonjol dalam daftar pihak yang absen dari daftar yang telah dikonfirmasi secara resmi. Mantan winger itu awalnya diperkirakan akan menjadi bagian dari susunan staf, tetapi pada akhirnya tidak masuk dalam pilihan akhir.