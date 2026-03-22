Zinedine Zidane telah mencapai kesepakatan lisan untuk menggantikan Didier Deschamps sebagai pelatih timnas Prancis setelah Piala Dunia 2026
Presiden FFF mengonfirmasi bahwa penggantinya sudah ditunjuk
Dalam perkembangan penting bagi masa depan Les Bleus, Presiden Federasi Sepak Bola Prancis (FFF) Philippe Diallo telah mengonfirmasi bahwa sosok pelatih tim nasional berikutnya telah ditentukan. Meskipun Deschamps tetap fokus pada Piala Dunia 2026 yang akan datang, persiapan untuk transisi pasca-turnamen telah diselesaikan di belakang layar.
Dalam wawancara dengan Le Figaro, Diallo mengungkapkan bahwa ia telah melakukan pembicaraan dengan para kandidat untuk memastikan serah terima yang lancar ketika era saat ini akhirnya berakhir.
Pimpinan FFF tersebut sebelumnya bersikap hati-hati agar tidak merendahkan Deschamps, namun komentar terbarunya menunjukkan bahwa rencana resmi kini telah ditetapkan dengan tegas.
Zidane terpilih sebagai pelatih Les Bleus
Nama yang menjadi perbincangan semua orang, tak mengherankan, adalah Zidane. Mantan manajer Real Madrid ini telah menganggur sejak meninggalkan Santiago Bernabeu pada 2021, dan diketahui secara luas bahwa ia telah menolak sejumlah tawaran menggiurkan dari klub-klub top Eropa serta tim nasional lain demi menunggu kesempatan melatih timnas Prancis.
Menurut Le Parisien, Zidane telah mencapai kesepakatan lisan untuk mengambil alih kendali. Kriteria Diallo untuk posisi tersebut tampaknya mengarah langsung pada gelandang legendaris tersebut, karena presiden tersebut mencatat perlunya sosok yang dihormati secara nasional dan mampu menangani tekanan unik dari posisi tersebut.
Diallo tetap bungkam namun tetap percaya diri
Meskipun spekulasi seputar Zidane semakin menguat, Diallo berhasil merahasiakan detail-detailnya hingga saat ini. Namun, pengakuannya baru-baru ini telah mengubah narasi dari 'apakah' menjadi 'kapan' sang legenda bernomor punggung 10 itu akan mengambil alih.
"Ya, saya tahu namanya," kata ketua Federasi Sepak Bola Prancis itu saat ditanya mengenai penunjukan di masa depan.
Menjelaskan lebih lanjut mengenai proses seleksi, Diallo menegaskan bahwa peran tersebut membutuhkan profil yang sangat spesifik. "Diperlukan profil yang memenuhi banyak kriteria dan juga dapat mendapat dukungan dari rakyat Prancis, karena tim sepak bola Prancis ini adalah tim milik rakyat Prancis," jelasnya.
Bos FFF tersebut lebih lanjut mencatat bahwa ia telah menerima "kurang dari lima lamaran," sambil menambahkan bahwa mereka "semua orang Prancis" karena tim ini adalah tim yang "tidak semua orang bisa memimpin."
Akhir era Deschamps
Deschamps telah mencatatkan masa jabatan yang sangat sukses, membawa Prancis meraih gelar juara Piala Dunia pada 2018 dan melaju ke final untuk kedua kalinya secara berturut-turut pada 2022. Namun, ia telah memastikan bahwa turnamen 2026 akan menjadi penampilan terakhirnya sebagai pelatih tim nasional.
