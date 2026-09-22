Zinedine Zidane putus dengan masa lalu ketika presiden FFF Philippe Diallo melihat perubahan radikal dari era Didier Deschamps

Penunjukan Zidane sebagai penerus Didier Deschamps memang selalu akan menjadi peristiwa besar dalam sepakbola Prancis, tetapi hanya sedikit yang memperkirakan transisi ini akan terasa secepat itu. Setelah resmi mengambil alih pada 28 Juli, legenda Real Madrid itu tidak membuang waktu untuk menanamkan identitasnya sendiri ke timnas Prancis. Kedatangan Zidane di pusat latihan Clairefontaine pada Senin menandai dimulainya siklus taktik dan budaya yang baru.

Berbicara kepada La Provence, presiden FFF Philippe Diallo mengonfirmasi bahwa gelandang legendaris itu mulai menjauh dari cetak biru yang dibangun selama 14 tahun masa kepelatihan Deschamps. "Saya pikir dia punya gagasan yang sangat jelas tentang apa yang ingin dia lakukan, dalam cara dia ingin menangani tim Prancis ini. Anda sudah melihatnya, dia memutuskan hubungan dengan masa lalu. Ini benar-benar lembaran baru," jelas Diallo.