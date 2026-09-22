AFP
Diterjemahkan oleh
Zinedine Zidane putus dengan masa lalu ketika presiden FFF Philippe Diallo melihat perubahan radikal dari era Didier Deschamps
Putus total dari metodologi Deschamps
Penunjukan Zidane sebagai penerus Didier Deschamps memang selalu akan menjadi peristiwa besar dalam sepakbola Prancis, tetapi hanya sedikit yang memperkirakan transisi ini akan terasa secepat itu. Setelah resmi mengambil alih pada 28 Juli, legenda Real Madrid itu tidak membuang waktu untuk menanamkan identitasnya sendiri ke timnas Prancis. Kedatangan Zidane di pusat latihan Clairefontaine pada Senin menandai dimulainya siklus taktik dan budaya yang baru.
Berbicara kepada La Provence, presiden FFF Philippe Diallo mengonfirmasi bahwa gelandang legendaris itu mulai menjauh dari cetak biru yang dibangun selama 14 tahun masa kepelatihan Deschamps. "Saya pikir dia punya gagasan yang sangat jelas tentang apa yang ingin dia lakukan, dalam cara dia ingin menangani tim Prancis ini. Anda sudah melihatnya, dia memutuskan hubungan dengan masa lalu. Ini benar-benar lembaran baru," jelas Diallo.
- AFP
Pemilihan skuad menandai gaya kepemimpinan baru
Bukti paling terlihat dari arah baru ini muncul lewat pengumuman skuad pertama Zidane untuk pertandingan Nations League mendatang melawan Turki, Belgia, dan Italia. Memutus tradisi pengumuman pada Kamis, Zidane memilih hari Jumat untuk mengumumkan daftarnya, yang langsung mengubah ritme tim nasional yang sudah mapan. Ia juga memilih kelompok yang lebih kecil dan lebih terfokus, yakni 23 pemain, alih-alih skuad berisi 26 pemain yang kerap dipilih pendahulunya.
Diallo menyoroti hal ini sebagai indikator utama dari niat Zidane, dengan mengatakan: "Dia membawa 23 pemain, bukan 26. Itu adalah tanda pertama. Dia akan membuat mereka bermain. Dia membawa nama-nama yang mungkin tidak kami duga. Dia tidak membawa beberapa nama yang mungkin kami perkirakan. Jadi, saya pikir dia sedang berada dalam prosesnya, dalam keinginan untuk melepaskan diri. Sebuah pemutusan dalam cara dia mengelola skuadnya," ujarnya.
Metode baru, tujuan yang sama
Meski metodenya telah berubah, tujuan akhirnya tetap sama: menang. Diallo menegaskan bahwa keinginan Zidane untuk merombak sistem berakar pada hasrat kompetitif yang mendalam dan ikatan personal dengan seragam tim nasional. Federasi jelas meyakini bahwa Zidane adalah sosok yang tepat untuk memperpanjang "era keemasan" sepakbola Prancis saat ini. Ekspektasinya bukan hanya mempertahankan status Prancis sebagai kekuatan besar, tetapi juga melampaui pencapaian pada masa lalu yang belum lama ini.
"Dalam semua yang akan dia lakukan, saya pikir dia ingin mengubah banyak hal. Mengubah banyak hal dengan tujuan yang jelas, yaitu untuk menang. Saya pikir keinginan terdalamnya adalah memberi kembali kepada tim Prancis, sebagai pelatih, apa yang tim itu berikan kepadanya dalam hidupnya, dalam hidupnya sebagai pemain dan dalam hidupnya sebagai pria, untuk menang demi memberikan kebahagiaan dan kebanggaan kepada semua orang," lanjut presiden FFF itu.
- AFP
Mengejar trofi dengan identitas baru
Harapannya, Zidane bisa melanjutkan fondasi yang telah diletakkan Deschamps dan membangun sesuatu yang bahkan lebih tangguh. Jika era sebelumnya ditandai dengan konsistensi dan keberhasilan menembus fase-fase akhir turnamen besar, harapannya Zizou dapat memberikan dorongan terakhir yang dibutuhkan untuk meraih lebih banyak trofi.
Diallo menutup pendapatnya dengan mengatakan: "Saya pikir Zinedine adalah sosok yang paling tepat untuk memperpanjang era keemasan ini bagi kami. Dan bukan hanya untuk membuat tim Prancis mencapai, seperti biasa, saya harap, empat besar... tetapi mungkin melangkah sedikit lebih jauh lagi untuk meraih gelar. Dan saya pikir dia, bagaimanapun juga, datang untuk itu."
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami