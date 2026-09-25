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Zinedine Zidane patahkan kutukan Prancis! Bos baru menangi laga pertama sebagai pelatih saat Mbappe mengalami cedera yang mengkhawatirkan dalam kemenangan atas Turki
Debut bersejarah bagi Zidane mengakhiri kutukan yang telah berlangsung lama
Sosok legendaris itu menjadi manajer Prancis pertama dalam lebih dari tiga dekade yang memenangi laga pembukanya sebagai pelatih, sebuah pencapaian yang luput diraih sejumlah pendahulunya yang ternama. Sudah lebih dari tiga puluh dua tahun sejak Aimé Jacquet mengalahkan Italia dalam debutnya sendiri, yang menegaskan besarnya arti dampak instan Zidane di tepi lapangan.
Pertandingan itu sendiri jauh dari kata klasik, dengan tim Prancis kesulitan menemukan ritme mereka di permukaan lapangan yang sulit dan menghambat permainan umpan alami mereka. Zidane membuat beberapa pilihan taktis berani, termasuk menggeser Ousmane Dembele ke peran sentral sambil menempatkan kaptennya di sisi kiri.
Meski babak pertama sebagian besar berjalan frustratif dan ditandai kesalahan teknis serta peluang yang terbuang, penyesuaian taktis itu pada akhirnya membuahkan hasil pada paruh kedua. Kemenangan ini memastikan Prancis membawa pulang 3 poin di Turki dan berhasil dalam debut mereka di Nations League.
- AFP
Mbappe memecah kebuntuan sebelum bencana cedera
Mbappe sekali lagi membuktikan diri sebagai pembeda bagi negaranya, mencetak gol internasional ke-67 pada penampilannya yang ke-107 untuk tim nasional. Gol pembuka lahir pada menit ke-54 setelah tekanan tanpa henti dari Jules Kounde dan Rayan Cherki, yang memungkinkan Michael Olise menemukan Mbappe dalam ruang di داخل kotak penalti. Penyerang Real Madrid itu memperlihatkan ketajamannya yang khas, melepaskan tembakan mendatar akurat ke pojok bawah untuk menaklukkan kiper Turki, Ugurcan Cakir.
Situasinya dengan cepat meningkat dari kekhawatiran kecil menjadi sakit kepala taktis besar bagi Zidane ketika pemain bintangnya terjatuh ke lapangan hanya beberapa menit kemudian. Setelah mendapat perawatan singkat dari tim medis, Mbappe sempat mencoba melanjutkan pertandingan, tetapi menyadari ia tak lagi bisa tampil dengan intensitas yang dibutuhkan. Ia digantikan oleh Desire Doue pada menit ke-59, berjalan langsung menuju terowongan stadion dengan pincang yang terlihat jelas.
Eksperimen taktis dan ketangguhan dalam bertahan
Susunan pemain inti pertama Zidane memberikan gambaran soal visinya untuk masa depan, terutama dengan menempatkan Ousmane Dembele dalam peran nomor sembilan sentral, posisi yang kerap membuatnya tampil mengesankan di level klub bersama Paris Saint-Germain. Hal ini membuat Mbappe mengisi koridor kiri, sebuah langkah yang dimaksudkan untuk memaksimalkan kecepatan Prancis saat melakukan serangan balik.
Meski koneksi antara tiga pemain depan sesekali terlihat kurang padu, unit pertahanan tetap relatif solid saat berada di bawah tekanan. Mike Maignan beberapa kali dipaksa bekerja, terutama ketika melakukan penyelamatan bagus untuk menggagalkan sundulan berbahaya dari Yuksek pada awal babak kedua saat Turki berusaha mencetak gol pembuka.
Laga kembali mengalami momen dramatis pada fase akhir ketika tim tuan rumah harus bermain dengan sepuluh orang setelah intervensi VAR yang kontroversial. Kiper Turki, Cakir, diganjar kartu merah karena handball disengaja di luar area penalti saat berusaha menghentikan laju Bradley Barcola.
Meski unggul jumlah pemain, Prancis tidak mampu mencetak gol kedua untuk benar-benar mengamankan hasil, dengan Jules Kounde membentur tiang gawang dan upaya Doue di akhir laga berhasil diselamatkan. Margin kemenangan yang tipis menegaskan daya juang yang dibutuhkan untuk menang di kandang lawan, meski penampilan ini menunjukkan masih ada ruang yang signifikan untuk perbaikan seiring para pemain beradaptasi dengan instruksi baru dari Zidane.
- AFP
Pembaruan medis dan jalan ke depan bagi Prancis
Fokus utama bagi kubu Prancis kini beralih ke ruang perawatan saat mereka menunggu diagnosis pasti atas kondisi lutut Mbappe. Laporan awal menyebut sang pemain akan menjalani pemindaian ekstensif dalam 24 jam ke depan untuk menentukan tingkat keparahan masalah tersebut.
Menurut komunikasi resmi, Mbappe akan menjalani pemeriksaan pertama dalam beberapa jam ke depan yang akan menentukan apakah ia bisa tetap bersama kubu Prancis atau kembali ke Madrid. Ini menyusul daftar kekhawatiran cedera yang kian bertambah untuk skuad, termasuk Ibrahima Konate yang baru-baru ini kembali ke Spanyol setelah mengalami keseleo ringan pada lutut saat latihan. Bagi Zidane, fokusnya tetap pada membangun identitas yang padu dalam skuad sambil mengelola tingginya ekspektasi publik Prancis.
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