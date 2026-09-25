Sosok legendaris itu menjadi manajer Prancis pertama dalam lebih dari tiga dekade yang memenangi laga pembukanya sebagai pelatih, sebuah pencapaian yang luput diraih sejumlah pendahulunya yang ternama. Sudah lebih dari tiga puluh dua tahun sejak Aimé Jacquet mengalahkan Italia dalam debutnya sendiri, yang menegaskan besarnya arti dampak instan Zidane di tepi lapangan.

Pertandingan itu sendiri jauh dari kata klasik, dengan tim Prancis kesulitan menemukan ritme mereka di permukaan lapangan yang sulit dan menghambat permainan umpan alami mereka. Zidane membuat beberapa pilihan taktis berani, termasuk menggeser Ousmane Dembele ke peran sentral sambil menempatkan kaptennya di sisi kiri.

Meski babak pertama sebagian besar berjalan frustratif dan ditandai kesalahan teknis serta peluang yang terbuang, penyesuaian taktis itu pada akhirnya membuahkan hasil pada paruh kedua. Kemenangan ini memastikan Prancis membawa pulang 3 poin di Turki dan berhasil dalam debut mereka di Nations League.



