AFP
Diterjemahkan oleh
Zinedine Zidane menuntut solusi di posisi bek sayap dari Federasi Sepak Bola Prancis
Sakit kepala Zidane di lini belakang
Zidane dengan cepat mengidentifikasi masalah taktis besar di dalam skuad Prancis. Sejak mengambil alih tim dari Didier Deschamps pada Juli lalu, mantan pelatih Real Madrid itu mencatat adanya kekurangan kualitas elite yang parah di posisi bek sayap. Menurut L'Equipe, gelandang legendaris itu bertekad untuk segera mengatasi masalah tersebut.
Ia sangat yakin bahwa memperkuat sisi sayap adalah hal yang mutlak diperlukan agar timnya bisa mendominasi lawan dan bersaing di level internasional tertinggi. Zidane tidak siap menunggu masalah itu terselesaikan dengan sendirinya seiring waktu. Sebaliknya, sang pelatih menuntut upaya secara nasional untuk sepenuhnya membentuk ulang opsi pertahanan tim nasional.
- AFP
Menuntut tindakan dari FFF
Untuk menemukan solusi permanen dan andal, Zidane berkomunikasi langsung dengan Direktorat Teknik Nasional FFF. Sang pelatih menyampaikan kekhawatiran mendalamnya melalui Hubert Fournier, direktur teknik nasional saat ini.
Pelatih itu dengan tegas menuntut agar langkah-langkah konkret dan jangka panjang diambil di seluruh struktur tim nasional. Tujuan utamanya adalah membangun alur berkelanjutan pemain bek sayap yang mumpuni sehingga bisa langsung mengisi tim senior saat dipanggil.
Beralih ke level junior
Dalam jangka pendek, Zidane langsung beralih ke tim nasional kelompok umur untuk meminta bantuan. Pelatih kepala tim senior itu telah memberikan instruksi yang ketat dan spesifik kepada pelatih tim U-21 Gérald Baticle serta pelatih tim U-20 Bernard Diomede.
Zidane ingin para pelatih kelompok umur yang berpengalaman ini secara aktif mengembangkan profil pemain yang benar-benar baru dan sangat cocok untuk peran bek sayap. Dengan secara strategis menggeser talenta-talenta menjanjikan ke posisi yang menuntut ini di level kelompok umur, ia berharap bisa mempercepat perkembangan mereka.
Strategi yang diperhitungkan ini bertujuan untuk mengubah bek-bek atletis yang serbabisa menjadi bek sayap yang sangat terspesialisasi. Pergeseran pengembangan ini sudah mulai diuji dan dipantau dengan cermat selama jeda internasional saat ini bersama kelompok usia yang lebih muda.
- AFP
Tanda-tanda awal kesuksesan
Eksperimen taktis ambisius ini sudah mulai membuahkan hasil bagi tim muda Prancis. Christian Mawissa dan Ismaelo Ganiou langsung muncul sebagai dua penerima manfaat awal dari arahan baru ini.
Kedua pemain muda menjanjikan itu biasanya beroperasi sebagai bek tengah di level klub masing-masing bersama AS Monaco dan RC Lens. Namun, atas perintah langsung Zidane, keduanya sukses dimainkan di sisi lapangan untuk tim muda dalam jeda internasional terbaru.
Mawissa dan Ganiou sama-sama menampilkan performa yang sangat memuaskan dalam peran baru mereka yang lebih melebar. Jika mereka dapat melanjutkan perkembangan impresif di level klub dan internasional, Zidane mungkin segera memberi mereka kesempatan di skuad senior.
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