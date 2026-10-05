Zinedine Zidane menuntut solusi di posisi bek sayap dari Federasi Sepak Bola Prancis

Zidane dengan cepat mengidentifikasi masalah taktis besar di dalam skuad Prancis. Sejak mengambil alih tim dari Didier Deschamps pada Juli lalu, mantan pelatih Real Madrid itu mencatat adanya kekurangan kualitas elite yang parah di posisi bek sayap. Menurut L'Equipe, gelandang legendaris itu bertekad untuk segera mengatasi masalah tersebut.

Ia sangat yakin bahwa memperkuat sisi sayap adalah hal yang mutlak diperlukan agar timnya bisa mendominasi lawan dan bersaing di level internasional tertinggi. Zidane tidak siap menunggu masalah itu terselesaikan dengan sendirinya seiring waktu. Sebaliknya, sang pelatih menuntut upaya secara nasional untuk sepenuhnya membentuk ulang opsi pertahanan tim nasional.