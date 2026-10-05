Zinedine Zidane menjanjikan "perubahan cerdas" untuk Prancis saat tim itu bersiap menghadapi Belgia dalam laga krusial

Zidane mengonfirmasi bahwa ia akan melakukan penyesuaian terukur pada susunan pemain inti saat Prancis menghadapi Belgia. Pelatih tim nasional itu bertekad mempertahankan timnya di puncak Grup A1 Nations League.

Prancis datang setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Italia di Stade de France pada Jumat malam. Hasil itu menyusul sebuah kemenangan atas Turki dan Belgia, membuat mereka tetap berada dalam posisi kuat saat bersiap menghadapi tetangga mereka di Eropa.

Belgia saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan enam poin, setelah bangkit dari kekalahan 1-0 dari Prancis di Brussels lewat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Turki. Laga mendatang akan menjadi ujian krusial bagi skuad Zidane saat mereka berupaya mempertegas dominasi di grup.