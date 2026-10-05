Getty Images Sport
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Zinedine Zidane menjanjikan "perubahan cerdas" untuk Prancis saat tim itu bersiap menghadapi Belgia dalam laga krusial
Prancis berupaya mengamankan posisi puncak
Zidane mengonfirmasi bahwa ia akan melakukan penyesuaian terukur pada susunan pemain inti saat Prancis menghadapi Belgia. Pelatih tim nasional itu bertekad mempertahankan timnya di puncak Grup A1 Nations League.
Prancis datang setelah meraih hasil imbang 1-1 melawan Italia di Stade de France pada Jumat malam. Hasil itu menyusul sebuah kemenangan atas Turki dan Belgia, membuat mereka tetap berada dalam posisi kuat saat bersiap menghadapi tetangga mereka di Eropa.
Belgia saat ini berada di posisi kedua klasemen dengan enam poin, setelah bangkit dari kekalahan 1-0 dari Prancis di Brussels lewat kemenangan meyakinkan 3-0 atas Turki. Laga mendatang akan menjadi ujian krusial bagi skuad Zidane saat mereka berupaya mempertegas dominasi di grup.
- Getty Images Sport
Zidane dipaksa melakukan perubahan cerdas dalam skuad
Pelatih asal Prancis itu terpaksa memikirkan ulang pendekatan taktisnya karena absennya sejumlah pemain penting. Kapten Kylian Mbappe tidak tersedia setelah mengalami masalah lutut saat kemenangan di Turki, sementara bek Dayot Upamecano terkena skorsing menyusul kartu merah pada menit-menit akhir saat melawan Italia.
Terlepas dari absennya sejumlah pemain, Zidane tetap yakin dengan kedalaman skuadnya dan siap merotasi para pemainnya. Ia menekankan pentingnya menyeimbangkan tenaga segar dengan mentalitas pemenang.
"Akan ada perubahan, itu sudah pasti. Ini adalah pertandingan keempat kami, dan kami tidak bisa asal melakukan apa saja," jelas Zidane, seperti dikutip oleh L'Equipe. "Kami akan membuat perubahan yang cerdas, dan yang terpenting, kami akan melakukannya agar tetap kompetitif."
Membangun persaingan dan keharmonisan tim
Zidane meyakini bahwa rotasi skuad bukan hanya sekadar mengistirahatkan kaki yang lelah. Mantan gelandang ikonik itu merasa memberi kesempatan kepada pemain yang berbeda menumbuhkan rasa kebersamaan yang kuat dan membuat seluruh grup tetap fokus.
"Ini untuk menunjukkan bahwa kami semua terlibat dan bahwa semua pemain berkomitmen untuk tim ini, untuk menunjukkan bahwa ada banyak persaingan di dalam tim nasional Prancis," jelasnya.
"Tuntutannya sama, tetapi perbedaannya adalah bahwa pekerjaan bersama tim nasional berbeda dengan di level klub. Saya menikmati pekerjaan sehari-hari, dan hari ini saya menjalani peran yang berbeda, tetapi keinginan saya untuk bekerja selaras dengan tim saya tidak berubah.
"Sangat fantastis bisa menghabiskan 15 hari bersama para pemain, dan saya merasakan frustrasi tertentu saat memikirkan periode ini akan berakhir. Kami masih memiliki satu upaya terakhir untuk dilakukan agar meninggalkan kamp dengan bahagia."
- AFP
Menjaga asa lolos ke fase gugur
Tim asuhan Zidane tentu akan membidik tiga poin dalam duel melawan Belgia. Bertengger di puncak Grup A1 dengan tujuh poin, kemenangan akan sangat membuka jalan bagi mereka untuk melaju ke fase gugur. Laga melawan Belgia akan menjadi pertandingan terakhir Prancis pada jeda internasional kali ini, dengan skuad Zidane dijadwalkan kembali beraksi pada November mendatang.
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