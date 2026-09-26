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Zinedine Zidane mengungkap alasan di balik insiden canggung saat lagu kebangsaan Prancis diputar dalam debutnya sebagai pelatih Prancis
Zidane mengawali kiprah dengan kemenangan meski sempat tertunda karena lagu kebangsaan
Zidane menikmati awal yang sukses dalam masa jabatannya sebagai pelatih Prancis. Prancis meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Turki di Stadion Izmit dalam laga pertamanya di bangku cadangan.
Namun, sosok ikonik asal Prancis itu mengalami momen tak terduga bahkan sebelum peluit awal dibunyikan. Zidane dan staf pelatihnya datang beberapa detik terlambat ketika La Marseillaise sudah berkumandang di seluruh stadion.
Itu adalah lagu kebangsaan pertamanya sebagai pelatih kepala tim nasional. Meski melewatkan awal seremoni, timnya dengan cepat melupakan gangguan itu untuk fokus pada tugas yang ada di depan mereka.
- AFP
Kebingungan protokol menyebabkan sedikit keterlambatan pada penyalaan
Berbicara kepada para jurnalis setelah pertandingan, pemenang Piala Dunia 1998 itu menanggapi situasi tersebut dengan santai. Ia menjelaskan bahwa sedikit kekeliruan protokol menjadi penyebab keterlambatannya muncul di tepi lapangan bersama tim pelatihnya.
"Protokol berjalan lebih cepat dari yang diperkirakan," jelas Zidane sambil tersenyum dalam konferensi pers usai pertandingan, seperti dikutip dari MadeinFoot. "Saya sedikit terlambat panas. Saya seharusnya bisa tiba sejak awal."
Prancis berjuang melewati kondisi lapangan yang sulit
Kemenangan 1-0 di Turki sama sekali tidak diraih dengan mudah oleh tim tamu asal Prancis. Para pemain Zidane harus menghadapi permukaan lapangan yang berada dalam kondisi cukup buruk sepanjang pertandingan. Lapangan yang buruk membuat Prancis kesulitan membangun permainan dengan lancar. Meski dalam situasi sulit, tim tersebut menunjukkan daya juang untuk meraih kemenangan tipis di kandang lawan.
Kemenangan itu memastikan laga pertama Zidane sebagai pelatih berakhir dengan catatan positif. Hasil tersebut menjadi prioritas utama, terlepas dari rumitnya kondisi lapangan di Stadion Izmit.
- AFP
Laga melawan Belgia menawarkan kondisi bermain yang lebih baik
Zidane tidak perlu menunggu lama untuk laga keduanya sebagai pelatih tim nasional Prancis. Prancis akan bertandang menghadapi Belgia pada Senin. Setelah kemenangan pertama sudah diraihnya, Zidane akan berupaya membangun momentum dalam pertandingan keduanya. Setelah debut yang sukses, pelatih baru itu akan memburu hasil positif lainnya di markas lawan.
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