Zidane menikmati awal yang sukses dalam masa jabatannya sebagai pelatih Prancis. Prancis meraih kemenangan 1-0 yang diraih dengan susah payah atas Turki di Stadion Izmit dalam laga pertamanya di bangku cadangan.

Namun, sosok ikonik asal Prancis itu mengalami momen tak terduga bahkan sebelum peluit awal dibunyikan. Zidane dan staf pelatihnya datang beberapa detik terlambat ketika La Marseillaise sudah berkumandang di seluruh stadion.

Itu adalah lagu kebangsaan pertamanya sebagai pelatih kepala tim nasional. Meski melewatkan awal seremoni, timnya dengan cepat melupakan gangguan itu untuk fokus pada tugas yang ada di depan mereka.