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Zinedine Zidane mengenang trial Kylian Mbappe di Real Madrid saat berusia 14 tahun ketika dua legenda Prancis itu akhirnya bersatu untuk Timnas Prancis
Pertemuan bersejarah di Madrid
Jauh sebelum menjadi wajah era baru tim nasional Prancis, Zidane dan Mbappe sempat berbagi momen singkat namun penting di lapangan latihan Valdebebas milik Real Madrid. Pada 2012, saat Mbappe merupakan prospek berusia 14 tahun dengan penilaian tinggi di Clairefontaine, ia sudah diburu klub-klub elite Eropa. Madrid, yang sangat ingin mengamankan tanda tangannya, mengundang sang pemain muda dan keluarganya untuk pengalaman selama sepekan di Spanyol saat libur sekolah. Raksasa Spanyol itu mengerahkan segala upaya, dengan menawarkan boks pribadi di Santiago Bernabeu serta sesi ketika remaja itu berinteraksi langsung dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo.
Zidane, yang saat itu bekerja dalam struktur klub, adalah sosok yang diberi tugas untuk secara pribadi mengajak wonderkid muda tersebut berkeliling fasilitas. Meski kepindahan itu pada akhirnya gagal terwujud karena keluarga Mbappe memilih proyek pengembangan di AS Monaco, kesan yang ditinggalkan pada kedua sosok itu bertahan lama.
- AFP
Zidane merefleksikan kebangkitan Mbappe
Gelandang legendaris itu mengenang kembali masa-masa awal tersebut dengan penuh kehangatan. Keduanya pada akhirnya seperti kembali ke titik awal, beralih dari dinamika mentor-prospek di Madrid menjadi hubungan pelatih-kapten bersama juara dunia dua kali itu. Berbicara menjelang laga Prancis berikutnya melawan Turki, Zidane mengakui bahwa ia sama sekali tidak pernah membayangkan jalan mereka akan bertemu dengan cara seperti ini di tim nasional.
"Ketika saya melihat dia datang ke Real Madrid, saya sama sekali tidak berpikir bahwa saya akan berada bersamanya di tim Prancis pada 2026. Itu tidak direncanakan. Namun, yang saya lihat dalam dirinya benar-benar adalah potensinya dan apa yang bisa dia lakukan di lapangan," tambahnya sambil tersenyum.
Zizou menyoroti antusiasme itu
Jajaran petinggi Madrid sepenuhnya sadar bahwa mereka memiliki talenta spesial saat periode trial tersebut, meski butuh lebih dari satu dekade bagi Mbappe untuk akhirnya menandatangani kontrak dengan klub itu sebagai pemain profesional pada 2024. Zidane menyoroti antusiasme yang mengelilingi sang remaja selama masa singkatnya di Spanyol, dengan mencatat bagaimana semua orang di klub memandang kemampuan penyerang muda tersebut.
"Saya tidak tahu apakah saya bisa mengatakan bahwa dia telah mengejutkan semua orang. Tetapi semua orang antusias dengan gagasan melihat Kylian bermain untuk Real. Itu tidak terjadi, lalu kita tahu ceritanya," ujar Zizou.
- AFP
Era baru bagi Prancis
Saat Prancis bersiap menghadapi rangkaian tantangan berikutnya, sinergi antara Zidane dan Mbappe dipandang sebagai fondasi kesuksesan tim pada masa depan. Kehadiran para legenda dari generasi berbeda yang bekerja beriringan telah mendongkrak moral skuad, terutama mengingat sejarah bersama mereka dengan klub terbesar di dunia. Kemampuan Zidane dalam mengelola sosok-sosok papan atas telah menjadi ciri khas karier kepelatihannya, dan hubungan lamanya dengan Mbappe menunjukkan tingkat kepercayaan yang bisa terbukti sangat penting dalam turnamen-turnamen besar. Kenangan sang pelatih tentang trial pada 2012 itu menjadi pengingat akan betapa lamanya keduanya berkiprah di puncak permainan ini.
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