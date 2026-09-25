Zinedine Zidane mengenang trial Kylian Mbappe di Real Madrid saat berusia 14 tahun ketika dua legenda Prancis itu akhirnya bersatu untuk Timnas Prancis

Jauh sebelum menjadi wajah era baru tim nasional Prancis, Zidane dan Mbappe sempat berbagi momen singkat namun penting di lapangan latihan Valdebebas milik Real Madrid. Pada 2012, saat Mbappe merupakan prospek berusia 14 tahun dengan penilaian tinggi di Clairefontaine, ia sudah diburu klub-klub elite Eropa. Madrid, yang sangat ingin mengamankan tanda tangannya, mengundang sang pemain muda dan keluarganya untuk pengalaman selama sepekan di Spanyol saat libur sekolah. Raksasa Spanyol itu mengerahkan segala upaya, dengan menawarkan boks pribadi di Santiago Bernabeu serta sesi ketika remaja itu berinteraksi langsung dengan pemain seperti Cristiano Ronaldo.

Zidane, yang saat itu bekerja dalam struktur klub, adalah sosok yang diberi tugas untuk secara pribadi mengajak wonderkid muda tersebut berkeliling fasilitas. Meski kepindahan itu pada akhirnya gagal terwujud karena keluarga Mbappe memilih proyek pengembangan di AS Monaco, kesan yang ditinggalkan pada kedua sosok itu bertahan lama.