Dengan Kylian Mbappe absen dari skuad untuk fokus pada pemulihannya, tanggung jawab kapten jatuh kepada penyerang PSG itu. Namun, laga di Stade de France terbukti menjadi malam yang sulit bagi pemain berusia 29 tahun tersebut, yang gagal menampilkan performa seperti di klub saat tampil di level internasional. Winger itu menempati peran yang sudah familier di sisi kanan dan kerap dicari rekan-rekannya untuk memberi percikan di sepertiga akhir.

Terlepas dari skor 4-1 untuk keunggulan Prancis, narasi yang mengiringi pertandingan sangat mengarah pada inefisiensi Dembele setelah gagal mencatatkan gol maupun assist selama 60 menit berada di lapangan. Masuknya talenta segar seperti Michael Olise dan Rayan Cherki menghadirkan kreativitas yang sebelumnya hilang, yang kemudian memicu rentetan gol di akhir laga dan memastikan tiga poin dengan cara yang meyakinkan.