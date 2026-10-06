AFP
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Zinedine Zidane membela keras Ousmane Dembele setelah penampilan buruknya dalam kemenangan Prancis atas Belgia
Sorotan tajam untuk kapten sementara
Dengan Kylian Mbappe absen dari skuad untuk fokus pada pemulihannya, tanggung jawab kapten jatuh kepada penyerang PSG itu. Namun, laga di Stade de France terbukti menjadi malam yang sulit bagi pemain berusia 29 tahun tersebut, yang gagal menampilkan performa seperti di klub saat tampil di level internasional. Winger itu menempati peran yang sudah familier di sisi kanan dan kerap dicari rekan-rekannya untuk memberi percikan di sepertiga akhir.
Terlepas dari skor 4-1 untuk keunggulan Prancis, narasi yang mengiringi pertandingan sangat mengarah pada inefisiensi Dembele setelah gagal mencatatkan gol maupun assist selama 60 menit berada di lapangan. Masuknya talenta segar seperti Michael Olise dan Rayan Cherki menghadirkan kreativitas yang sebelumnya hilang, yang kemudian memicu rentetan gol di akhir laga dan memastikan tiga poin dengan cara yang meyakinkan.
- AFP
Zidane membela bintangnya yang tengah kesulitan
Terlepas dari kritik yang terus meningkat dari suporter dan media, Zidane menolak ikut dalam arus kecaman. Pelatih legendaris itu tetap teguh mendukung winger PSG tersebut, dengan menyoroti etos kerja dan fleksibilitasnya. Zidane bersikeras bahwa kaptennya telah memenuhi tuntutan taktisnya selama berada di lapangan, sembari menekankan etos kerja dan pergerakannya sebagai faktor kunci dalam penampilan tim secara keseluruhan.
"Saya menilai Dembele sangat bagus, terutama di awal pertandingan dan pada awal babak kedua. Dia sangat dinamis. Tidak ada masalah di sisi itu," kata Zidane.
Tetap puas meski ditarik keluar lebih awal
Malam Dembele berakhir lebih cepat ketika ia digantikan oleh Olise pada menit ke-60, sebuah langkah yang langsung membuahkan hasil bagi tuan rumah. Meski pemain pengganti itu mencuri perhatian dengan dua gol pada akhir laga, Zidane menegaskan bahwa keputusan untuk menarik kaptennya bukanlah cerminan dari kualitas atau upayanya sepanjang pertandingan. Sang pelatih memuji fleksibilitas sang winger dan kemampuannya beradaptasi di berbagai posisi di lapangan.
"Kami sudah terbiasa melihatnya bermain di berbagai posisi dan dia bagus di setiap posisi. Saya puas dengan apa yang dia lakukan, dia adalah kapten kami yang menjadi teladan bagi semua rekan setimnya. Saya senang," tambah Zidane.
- AFP
Prancis membidik laga penentu pada November
Kemenangan atas Belgia menjadi kemenangan kandang pertama Zidane sejak mengambil alih tim, sebuah pencapaian yang agak tertutupi oleh kemitraan Cherki dan Olise. Kemenangan meyakinkan ini semakin mengukuhkan posisi Prancis di puncak mutlak Grup 1 Nations League dengan sepuluh poin, mempertahankan keunggulan yang meyakinkan saat klasemen grup mulai terbentuk dengan jelas. Kiprah Prancis di Nations League kini bersiap mencapai puncaknya yang mendebarkan pada jeda internasional mendatang pada bulan November. Tim asuhan Zidane menghadapi jadwal yang sangat menantang, dimulai dengan lawatan berat untuk menantang Italia sebelum kembali bermain di kandang saat menjamu Turkiye.
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