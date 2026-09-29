Pelatih kepala Prancis itu tentu sangat gembira dengan dampak yang diberikan winger mudanya, yang masuk ke lapangan pada menit ke-77 sebagai pengganti Bradley Barcola. Berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, sang playmaker legendaris melontarkan pujian setinggi langit untuk kemampuan teknik dan kecerdasan bermain sang pemain berusia 224 tahun itu. Zidane jelas merasa ia memiliki pemain istimewa di tangannya saat ia terus membentuk ulang tim nasional menyusul kepergian Didier Deschamps awal tahun ini.

Terkait gol penentu kemenangan itu, Zidane mengatakan kepada wartawan: "Saya melihat dia menggiring bola melewati seorang bek, dan saya berkata kepada diri sendiri: 'Dia akan mencetak gol'. Saya menyemangatinya sepenuh hati. Dia adalah talenta luar biasa. Saya menyukai tipe pemain seperti ini. Saat bermain, dia ingin menghibur para penggemar. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Dia punya sense of the game yang hebat, dia mengantisipasi pergerakan lawan, dan dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus turun membantu."