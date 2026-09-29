AFP
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Zinedine Zidane melontarkan pujian kepada Michael Olise setelah gol solo spektakuler bintang Bayern itu di menit-menit akhir memastikan kemenangan Prancis atas Belgia
Olise menampilkan aksi magis seorang diri di Brussels
Dalam laga ketat di Stadion King Baudouin, dibutuhkan momen inspirasi murni dari pemain pengganti Olise untuk memecah kebuntuan pada menit ke-88. Menerima bola di area permainannya sendiri, mantan pemain Crystal Palace itu mengontrolnya dengan bahu sebelum melakukan tusukan lurus penuh daya yang membuat lini belakang Belgia tertinggal. Setelah melepaskan diri dari penjaganya, ia menunjukkan ketenangan luar biasa untuk melepaskan tembakan rendah ke sudut bawah gawang, cukup klinis untuk memastikan kemenangan yang membuat Zidane mengamuk di pinggir lapangan.
Bahkan tanpa Kylian Mbappe yang cedera, Prancis menguasai sebagian besar penguasaan bola, meski mereka kesulitan menemukan cara untuk melewati pertahanan Mark van Bommel yang terorganisasi dengan baik sampai intervensi telat Olise mengubah sepenuhnya alur pertandingan.
- AFP
Zidane memuji bintang Bayern yang 'luar biasa'
Pelatih kepala Prancis itu tentu sangat gembira dengan dampak yang diberikan winger mudanya, yang masuk ke lapangan pada menit ke-77 sebagai pengganti Bradley Barcola. Berbicara kepada media setelah peluit akhir berbunyi, sang playmaker legendaris melontarkan pujian setinggi langit untuk kemampuan teknik dan kecerdasan bermain sang pemain berusia 224 tahun itu. Zidane jelas merasa ia memiliki pemain istimewa di tangannya saat ia terus membentuk ulang tim nasional menyusul kepergian Didier Deschamps awal tahun ini.
Terkait gol penentu kemenangan itu, Zidane mengatakan kepada wartawan: "Saya melihat dia menggiring bola melewati seorang bek, dan saya berkata kepada diri sendiri: 'Dia akan mencetak gol'. Saya menyemangatinya sepenuh hati. Dia adalah talenta luar biasa. Saya menyukai tipe pemain seperti ini. Saat bermain, dia ingin menghibur para penggemar. Tetapi itu tidak berhenti di situ. Dia punya sense of the game yang hebat, dia mengantisipasi pergerakan lawan, dan dia tahu kapan harus menyerang dan kapan harus turun membantu."
Penampilan dominan meski banyak peluang terbuang
Prancis merasa seharusnya bisa mengunci pertandingan jauh lebih awal, setelah melepaskan 18 tembakan dibandingkan 12 milik Belgia. Desire Doue tampil sangat aktif di sepertiga akhir lapangan, menghantam mistar dalam penampilan impresif yang membuatnya mencatatkan lima percobaan ke gawang. Debutan Lucas da Cunha juga nyaris mencetak gol ketika upayanya membentur tiang, saat para pemain muda Prancis berusaha tampil lebih baik di tengah absennya kapten sekaligus jimat mereka, Mbappe.
Belgia, yang ditangani Mark van Bommel, terbukti menjadi lawan yang sulit ditembus sepanjang sebagian besar laga. Tim tuan rumah memanfaatkan kecepatan Mika Godts dan Dodi Lukebakio dalam serangan balik, memaksa Mike Maignan melakukan beberapa penyelamatan. Namun, pertahanan Belgia, yang tetap disiplin selama hampir 90 menit, akhirnya runtuh di bawah tekanan dari tusukan langsung Olise.
- AFP
Menatap ke depan untuk Prancis
Awal kehidupan Zidane sebagai pelatih tim nasional berjalan sempurna dari segi hasil, meski performa timnya masih terus dalam proses perkembangan. Prancis kini mengalihkan perhatian ke duel besar melawan Italia pada Jumat, di mana mereka akan berusaha memperpanjang rentetan kemenangan dan makin mengukuhkan posisi di puncak klasemen. Sementara itu, Belgia akan bertandang menghadapi Turki saat mereka berupaya membawa kampanye mereka kembali ke jalur yang tepat.
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