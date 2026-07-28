Zidane akhirnya resmi dikonfirmasi sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Legenda Real Madrid itu menggantikan Deschamps, menandatangani kontrak berdurasi empat tahun untuk memimpin Prancis memasuki era baru yang sangat dinantikan.

Presiden Federasi Sepakbola Prancis (FFF) Philippe Diallo secara resmi memperkenalkan pemenang Piala Dunia 1998 itu dalam konferensi pers besar di markas organisasi tersebut di Paris.

Kedatangan Zidane secara resmi mengakhiri penantian panjang para pendukung fanatik Prancis, yang sejak lama memimpikan mantan gelandang legendaris mereka menangani tim nasional.









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