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Yosua Arya

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Zinedine Zidane akhirnya ditunjuk sebagai pelatih baru Prancis ketika ikon Real Madrid itu menggantikan Didier Deschamps dengan kontrak empat tahun

Z. Zidane
France
World Cup
D. Deschamps

Zinedine Zidane resmi ditunjuk sebagai pelatih baru tim nasional Prancis setelah kepergian Didier Deschamps. Legenda Real Madrid itu menandatangani kontrak berdurasi empat tahun dengan Prancis, mengakhiri spekulasi panjang yang intens mengenai kembalinya dia ke panggung internasional yang sangat dinantikan.

  • Era baru dimulai

    Zidane akhirnya resmi dikonfirmasi sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Legenda Real Madrid itu menggantikan Deschamps, menandatangani kontrak berdurasi empat tahun untuk memimpin Prancis memasuki era baru yang sangat dinantikan.

    Presiden Federasi Sepakbola Prancis (FFF) Philippe Diallo secara resmi memperkenalkan pemenang Piala Dunia 1998 itu dalam konferensi pers besar di markas organisasi tersebut di Paris.

    Kedatangan Zidane secara resmi mengakhiri penantian panjang para pendukung fanatik Prancis, yang sejak lama memimpikan mantan gelandang legendaris mereka menangani tim nasional.



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