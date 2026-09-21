Untuk mengantisipasi 'Zidane-mania' yang tak terelakkan dan selalu mengikuti ikon nasional itu, ia telah diberi pengamanan dengan spesialisasi tinggi. Ini mencakup seorang pengawal pribadi bersama seorang agen keamanan yang secara khusus didedikasikan untuknya, yang diperkenalkan sebagai bagian dari staf pendukungnya bulan lalu.

Menurut L'Equipe, skala operasi di sekitar pelatih kepala baru itu sangat besar. Media Prancis tersebut mencatat bahwa Zidane "akan mendapat pengamanan khusus, berbeda dari pendahulunya dan belum pernah ada sebelumnya untuk timnas Prancis."

Ini adalah tingkat perlindungan pribadi yang jarang terlihat untuk seorang pelatih di sepakbola internasional. Pengaturan ini mencerminkan gelembung keamanan ketat yang dibutuhkan para pemain superstar seperti Kylian Mbappe dalam turnamen-turnamen besar terbaru.