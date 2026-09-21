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Zinedine ZidaneGetty
Yosua Arya
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Zinedine Zidane akan menerima pengawalan pribadi yang belum pernah terjadi sebelumnya saat memulai masa jabatannya sebagai pelatih kepala Prancis

Z. Zidane
France

Zinedine Zidane akan mendapatkan pengamanan khusus yang disesuaikan dan ditingkatkan selama masa tugasnya sebagai pelatih tim nasional Prancis. Pemenang Piala Dunia 1998 itu membutuhkan perlindungan yang belum pernah ada sebelumnya untuk menangani fanatisme yang sangat besar seputar kembalinya dia ke tim nasional Prancis setelah kepergian Didier Deschamps.

  • Era baru untuk timnas Prancis

    Zidane resmi mulai bertugas sebagai pelatih baru tim nasional Prancis. Ditunjuk setelah Piala Dunia 2026, gelandang legendaris itu mengumumkan skuad resmi pertamanya pada Jumat lalu.

    Namun, kedatangannya mendorong Federasi Sepak Bola Prancis untuk menerapkan perubahan signifikan di luar lapangan. Zidane akan membutuhkan tingkat perlindungan pribadi yang lebih tinggi selama berada di bangku cadangan. Pemenang Ballon d'Or 1998 itu akan bepergian dengan pengamanan yang jauh melampaui apa yang diberikan kepada pendahulunya, Deschamps.

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  • Zinedine ZidaneGetty Images

    Pengamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk sang pelatih utama

    Untuk mengantisipasi 'Zidane-mania' yang tak terelakkan dan selalu mengikuti ikon nasional itu, ia telah diberi pengamanan dengan spesialisasi tinggi. Ini mencakup seorang pengawal pribadi bersama seorang agen keamanan yang secara khusus didedikasikan untuknya, yang diperkenalkan sebagai bagian dari staf pendukungnya bulan lalu.

    Menurut L'Equipe, skala operasi di sekitar pelatih kepala baru itu sangat besar. Media Prancis tersebut mencatat bahwa Zidane "akan mendapat pengamanan khusus, berbeda dari pendahulunya dan belum pernah ada sebelumnya untuk timnas Prancis."

    Ini adalah tingkat perlindungan pribadi yang jarang terlihat untuk seorang pelatih di sepakbola internasional. Pengaturan ini mencerminkan gelembung keamanan ketat yang dibutuhkan para pemain superstar seperti Kylian Mbappe dalam turnamen-turnamen besar terbaru.

  • Mengelola demam Zidane yang intens

    Zidane bukan sosok asing bagi sorotan publik yang intens dan pemujaan di negaranya. Sejak membawa Prancis meraih gelar Piala Dunia pertama mereka pada 1998, mantan bos Real Madrid itu harus merencanakan dengan cermat dan membatasi pergerakannya di ruang publik.

    Pengaturan saat ini hanyalah respons pragmatis terhadap popularitasnya yang luar biasa di seluruh negeri. Para pejabat Prancis ingin memastikan masa jabatannya selama empat tahun berjalan lancar tanpa gangguan atau risiko yang tidak perlu.

    Terlepas dari langkah-langkah baru yang ekstensif tersebut, kamp tim nasional tetap tenang menyikapi situasi ini. Menurut laporan yang sama, "secara internal, kami tidak ingin menyerah pada bentuk paranoia apa pun" saat Zidane memulai masa baktinya.

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  • ZidaneGetty Images

    Empat laga krusial menanti

    Setelah perlindungannya beres, fokus langsung Zidane kini sepenuhnya beralih ke urusan di atas lapangan. Skuad barunya yang baru diumumkan sedang bersiap menjalani rangkaian berat berupa empat laga internasional dalam jendela dua pekan yang padat.

    Era baru itu resmi dimulai dengan menghadapi Turki pada 25 September. Prancis kemudian akan menjalani dua pertandingan berat melawan Belgia pada 28 September dan 5 Oktober.

    Di sela dua laga kontra Belgia itu, ada duel bergengsi melawan Italia pada 2 Oktober. Zidane akan berharap debutnya sebagai pelatih menghadirkan kesuksesan yang sama seperti yang sebelumnya ia berikan sebagai pemain.

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