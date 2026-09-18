AFP
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Zidane memanggil lima pemain yang belum pernah tampil untuk pertama kalinya dalam skuad Prancis pertamanya untuk Nations League
Era baru dimulai untuk Prancis
Setelah menggantikan Didier Deschamps pada musim panas, Zidane hari ini mengumumkan skuad perdana berisi 23 pemainnya untuk jeda internasional mendatang. Menurut RMC Sport, Zidane memutuskan memadukan pengalaman dengan pemain muda untuk kampanye Nations League 2026-2027.
Ia memanggil 15 pemain yang tampil di Piala Dunia terbaru, memastikan fondasi kuat tetap terjaga. Skuad ini tentu dipimpin kapten Mbappe, bersama pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele dan winger Bayern Munich Michael Olise. Tim ini ingin mengirim pernyataan tegas di Liga A, di mana Prancis tergabung bersama Türkiye, Belgia, dan Italia.
- AFP
Lima pemain yang belum pernah tampil membela timnas mendapatkan panggilan pertama mereka
Meski kerangka intinya tetap familier, Zidane memanfaatkan luasnya kumpulan talenta Prancis dengan memilih lima pemain yang belum pernah tampil. Bek Liverpool Jeremy Jacquet mendapat panggilan pertamanya ke tim senior saat William Saliba absen. Jacquet bergabung dengan kiper Toulouse Guillaume Restes dan bek sayap Inter Milan Andy Diouf.
Di lini tengah, playmaker Como Lucas Da Cunha diganjar satu tempat. Selain itu, penyerang Rennes Esteban Lepaul, yang tampil mengesankan sebagai pencetak gol terbanyak di Ligue 1 musim lalu, juga masuk daftar final. Tambahan nama-nama baru ini menegaskan niat jelas Zidane untuk menyegarkan skuad menjelang siklus menuju Euro 2028.
Nama-nama penting yang absen dari skuad pertama Zidane
Kehadiran wajah-wajah baru tak terelakkan berarti beberapa nama mapan tersisih dari seleksi awal ini. Zidane memilih untuk tidak memasukkan sejumlah figur bersejarah tim nasional, termasuk N'Golo Kante, Lucas Hernandez, dan Lucas Digne.
Absennya para veteran ini menunjukkan bahwa ia sudah menatap masa depan dan membangun tatanan taktik baru. Selain itu, dengan bek tengah Arsenal Saliba tidak masuk, lini pertahanan mengalami perombakan signifikan. Prancis memiliki kedalaman skuad yang besar, tetapi mencoret pemain-pemain berpengalaman seperti itu menunjukkan bahwa Zidane sepenuhnya siap mengambil keputusan berani.
- AFP
Apa yang bisa diharapkan dari laga debut Zidane?
Prancis akan memulai era Zidane pada Jumat depan saat mereka bertandang ke Kocaeli untuk menghadapi Turki. Setelah ujian pembuka ini, skuad akan mengunjungi Brussels untuk melawan Belgia pada 28 September. Prancis kemudian akan kembali ke Stade de France untuk laga kandang krusial melawan Italia pada 2 Oktober dan pertemuan kedua dengan Belgia pada 5 Oktober.
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