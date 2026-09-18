Setelah menggantikan Didier Deschamps pada musim panas, Zidane hari ini mengumumkan skuad perdana berisi 23 pemainnya untuk jeda internasional mendatang. Menurut RMC Sport, Zidane memutuskan memadukan pengalaman dengan pemain muda untuk kampanye Nations League 2026-2027.

Ia memanggil 15 pemain yang tampil di Piala Dunia terbaru, memastikan fondasi kuat tetap terjaga. Skuad ini tentu dipimpin kapten Mbappe, bersama pemenang Ballon d'Or Ousmane Dembele dan winger Bayern Munich Michael Olise. Tim ini ingin mengirim pernyataan tegas di Liga A, di mana Prancis tergabung bersama Türkiye, Belgia, dan Italia.