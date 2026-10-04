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Khaled Mahmoud
Diterjemahkan oleh

'Zidane harus menjaga konsistensi!' - Mark van Bommel memberikan penilaian campuran terhadap Prancis meski memuji Kylian Mbappe & Michael Olise

M. van Bommel
Z. Zidane
France
Belgium
France vs Belgium
UEFA Nations League A

Pelatih kepala Belgia Mark van Bommel memberikan penilaian menarik terhadap skuad Prancis saat ini di bawah Zinedine Zidane, dengan menyeimbangkan pujian tinggi untuk para bintang individu mereka dan peringatan tegas terkait performa kolektif mereka. Mantan pemain internasional Belanda itu menyoroti kemampuan sejumlah individu yang bisa mengubah jalannya pertandingan, tetapi menegaskan bahwa bangku cadangan Prancis harus menemukan tingkat konsistensi yang lebih tinggi.

  • Van Bommel mengakui kecemerlangan individu Prancis

    Menjelang pertemuan UEFA Nations League yang sangat dinantikan antara Belgia dan Prancis, Van Bommel meluangkan waktu untuk menganalisis kekuatan Prancis. Berbicara kepada media pada hari Minggu, bos Belgia itu dengan cepat menyoroti begitu banyaknya talenta kelas dunia yang tersedia bagi rekan sejawatnya, Zinedine Zidane, sembari mengingat bagaimana Belgia kalah 1-0 pada pertemuan pertama di kandang sendiri setelah momen kecemerlangan individu dari Michael Olise pada menit ke-88.

    Secara spesifik, pria Belanda itu menyoroti dampak dari nama-nama terbesar negara tersebut yang baru-baru ini bersinar di panggung internasional. "Dengan kualitas individu, mereka bisa menentukan nasib sebuah pertandingan," jelasnya. Ia menyinggung penampilan terbaru Kylian Mbappe saat bertandang ke Turki serta kemunculan Olise, yang terbukti sangat merepotkan lini pertahanan Belgia dalam pertemuan mereka sebelumnya. Terlepas dari kekaguman ini, Van Bommel menyarankan bahwa hanya mengandalkan momen-momen magis adalah permainan yang berbahaya di level tertinggi sepak bola Eropa.

  • Belgium v France - UEFA Nations League 2026/27 Group A1 MD2Getty Images Sport

    Peringatan taktis untuk Zidane

    Meski sorotan individu mereka mengesankan, Van Bommel meyakini Zidane menghadapi tugas besar untuk memastikan tim berfungsi sebagai satu kesatuan yang padu dalam jangka waktu panjang, terutama dengan posisi puncak yang dipertaruhkan di Grup A2, tempat Prancis memimpin dengan tujuh poin, unggul tipis atas Belgia di peringkat kedua (enam poin), Italia di posisi ketiga (empat poin), dan Turkiye di dasar klasemen yang belum meraih poin.

    Van Bommel berbicara lugas soal ekspektasi yang dihadapi Zidane, yang menggantikan Didier Deschamps pada musim panas ini setelah masa kepemimpinan bersejarahnya selama 14 tahun yang menghadirkan gelar Piala Dunia 2018. 'Zidane harus menjaga performanya tetap konsisten dengan seluruh staf yang tersedia baginya,' ujarnya, sembari berharap bisa memanfaatkan setiap kerentanan Prancis dan menaruh kekecewaan atas hasil-hasil sebelumnya: 'kami seharusnya bisa membawa pulang satu poin di Brussels.'

  • Belgia bergulat dengan masalah besar dalam pemilihan skuad

    Tugas Van Bommel menjadi jauh lebih berat karena absennya sejumlah sosok kunci di starting XI pilihannya sendiri. Belgia harus menjalani duel ini tanpa kreativitas dan kepemimpinan dari dua pemain paling berpengaruh mereka di lini tengah. Kevin De Bruyne dan Youri Tielemans sama-sama akan menyaksikan laga Senin malam dari rumah, setelah menerima sanksi larangan bermain akibat kartu kuning dalam kemenangan 3-0 atas Turkiye pada Jumat.

    Membahas dampak absennya para pemain tersebut, Van Bommel berbicara terus terang soal sulitnya situasi yang ia hadapi. "Ya, sangat besar. Saya harus menggantikan pemain terbaik saya dan kapten saya. Itu tidak mudah. Tim saya bisa mengatasinya. Yang paling penting adalah semua orang tahu apa yang harus mereka lakukan. Dan untuk itu, saya sangat percaya diri. Kami harus sangat baik dalam bertahan, tidak memberikan banyak peluang, kalau tidak akan sangat sulit," jelas sang pelatih.

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  • SOCCER NATIONS LEAGUE BELGIUM VS TURKEYAFP

    Era baru kepelatihan dan sejarah Nations League

    Ini menjadi peran kepelatihan internasional pertama Van Bommel, setelah sebelumnya menimba pengalaman di level klub bersama PSV Eindhoven, Wolfsburg, dan Royal Antwerp. Mantan gelandang Belanda itu menangani Belgia pada musim panas ini, menggantikan Rudi Garcia, yang mundur setelah membawa Belgia ke perempat-final Piala Dunia sebelum disingkirkan Spanyol.

    Belgia bertekad membalikkan keadaan di UEFA Nations League setelah gagal melaju melewati fase grup musim lalu, ketika mereka juga tergabung di grup berat bersama Prancis dan Italia. Penampilan terbaik Belgia di kompetisi ini terjadi pada edisi 2020-21, saat mereka mencapai empat besar dan akhirnya finis di posisi keempat.

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