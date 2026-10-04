Menjelang pertemuan UEFA Nations League yang sangat dinantikan antara Belgia dan Prancis, Van Bommel meluangkan waktu untuk menganalisis kekuatan Prancis. Berbicara kepada media pada hari Minggu, bos Belgia itu dengan cepat menyoroti begitu banyaknya talenta kelas dunia yang tersedia bagi rekan sejawatnya, Zinedine Zidane, sembari mengingat bagaimana Belgia kalah 1-0 pada pertemuan pertama di kandang sendiri setelah momen kecemerlangan individu dari Michael Olise pada menit ke-88.

Secara spesifik, pria Belanda itu menyoroti dampak dari nama-nama terbesar negara tersebut yang baru-baru ini bersinar di panggung internasional. "Dengan kualitas individu, mereka bisa menentukan nasib sebuah pertandingan," jelasnya. Ia menyinggung penampilan terbaru Kylian Mbappe saat bertandang ke Turki serta kemunculan Olise, yang terbukti sangat merepotkan lini pertahanan Belgia dalam pertemuan mereka sebelumnya. Terlepas dari kekaguman ini, Van Bommel menyarankan bahwa hanya mengandalkan momen-momen magis adalah permainan yang berbahaya di level tertinggi sepak bola Eropa.