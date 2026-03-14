Goal.com
Live
Brazilian midfielder Ze Roberto
Simone Gervasio

Diterjemahkan oleh

Zé Roberto: “Saya bercinta sepanjang hari dan di malam hari bermain Crash Bandicoot. Kegagalan di Real Madrid karena video game dan camilan”

Kenangan mantan gelandang Brasil yang kini menjadi pakar kebugaran.

Wawancara terbuka Zé Roberto dengan Globo, di mana ia menceritakan kariernya, pasang surutnya, dan banyak kisah menarik. Kini berusia 51 tahun, setelah pensiun dari sepak bola hanya 8 tahun yang lalu, mantan pemain Bayern Munich ini telah menjadi mentor bagi para pemuda dan semacam influencer kebugaran berkat tubuh atletisnya yang ia tunjukkan di media sosial, di mana ia memberikan saran kepada lebih dari 3 juta pengikutnya mengenai latihan yang harus dilakukan. 

Berawal dari akademi Portuguesa, pada tahun 1997 ia bahkan pindah ke Real Madrid yang telah melihat kualitasnya yang luar biasa. Namun, di Spanyol, pemain Brasil ini gagal total dengan masa-masa yang hampir mengakhiri kariernya lebih awal. Ia harus kembali ke Flamengo untuk memulai kembali. Kesempatan kedua diberikan kepadanya oleh Bayer Leverkusen dan kemudian Bayern Munich, di mana ia membuktikan dirinya di kancah sepak bola dunia. Setelah beberapa masa di Santos, Hamburg, dan Al-Gahrafa, gelandang ini mengakhiri kariernya di Gremio dan Palmeiras.

  • FLOP DI REAL MADRID

    "Saya tiba di salah satu klub terbesar di dunia tanpa persiapan mental maupun taktis. Di area parkir hanya ada mobil-mobil mewah. Di ruang ganti, semua orang mengenakan jas dan dasi. Saya mengenakan pakaian sederhana. Roberto Carlos bercanda bahwa mereka mengira saya ada di sana untuk mengecat ruang ganti. Di lapangan, intensitasnya berbeda. Saya tidak bisa mengikuti ritme permainan. Saya tidak bisa berbahasa Inggris atau Spanyol. Saya tidak punya panduan. Itu adalah kejutan,” katanya.

    Kegagalan di Madrid terutama disebabkan oleh perilaku yang ditunjukkan pemain Brasil itu di luar lapangan. Dia sendiri yang mengingatnya. “Saya masih muda, baru menikah, membeli PlayStation, dan mulai bermain hingga fajar, makan sembarangan, tidur sedikit. Video game membuat saya terpesona karena saya masih anak-anak: saya berusia 21 tahun. Istri saya juga masih sangat muda, 18 atau 19 tahun. Salah satu impian saya, selain menjadi pemain profesional dan membeli mobil, adalah memiliki PlayStation. Saya membelinya, tapi permainan itu membuat saya sangat stres. Saya ingin menyelesaikan permainan “Crash Bandicoot” tapi tidak bisa. Itu adalah sesuatu yang menghilangkan konsentrasi dan perhatian saya.”

    “Saya baru saja menikah, saya seperti ayam jantan. Saya menghabiskan hari-hari bersama pacar saya, bercinta sepanjang hari, dan di malam hari, bermain video game. Lalu saya merasa lapar di tengah malam. Saya makan banyak biskuit. Saya bilang padanya: “Bawakan saya biskuit.” Saya makan satu, lalu menghabiskan seluruh kotaknya. Kemudian saya makan camilan, minum minuman bersoda... Saya mulai bertambah berat badan tanpa sadar. Saya kehilangan performa saya: saya datang ke gym untuk berlatih dengan lingkaran hitam di bawah mata. Itu satu-satunya kali saya menjauh dari kondisi fisik ideal saya. Hari ini, gangguan-gangguan berbeda: media sosial, paparan media. Jika atlet tidak fokus, dia akan tersesat.”

    • Iklan

  • TITIK BALIK

    Setelah ditolak oleh Real Madrid, ia kembali ke Brasil dan di sinilah titik baliknya. “Saya menyadari bahwa kebanyakan orang yang tidak memiliki keluarga sebagai sandaran akhirnya gagal dan kembali ke negara asal. Saya gagal, pulang ke rumah, lalu kembali lagi ke Eropa karena sebelumnya saya belum siap. Ketika saya kembali ke Brasil pada tahun 1998, dipinjamkan ke Flamengo, dan tinggal di sana selama enam bulan, saat itulah saya bisa menganalisis banyak hal yang harus saya ubah agar bisa kembali ke Jerman dan bertahan di sana dalam jangka panjang.”

  • KEKECEWAAN DI TINGKAT DUNIA

    Sebagai pilar tim nasional selama bertahun-tahun, Zé Roberto masuk dalam skuad Brasil yang finis di posisi kedua pada Piala Dunia 1998, namun secara mengejutkan dicoret empat tahun kemudian, dan kemudian kembali sebagai pemain inti dalam skuad Seleção pada 2006.

    “Penyesalan dengan tim nasional? Dulu saya punya, sekarang saya baik-baik saja. Di puncak karier saya, saya tidak dipanggil untuk Piala Dunia 2002. Apakah saya kecewa? Tentu saja, saya bahkan tidak menonton satu pertandingan pun di Piala Dunia itu. Saya sangat menderita saat itu, tapi saya harus melupakan masa lalu karena saya masih punya empat tahun lagi untuk merebut kembali posisi saya. Dan saya berhasil. Sangat sulit bagi seorang pemain yang tidak menjadi bagian dari tim pemenang untuk menjadi starter empat tahun kemudian, di Piala Dunia yang lain.”

    “Kekecewaan tetap ada untuk tahun 2006. Jika harus memilih, di antara semua tim nasional, mana yang memiliki peluang terbesar untuk memenangkan Piala Dunia saat itu? Brasil! Masalahnya adalah tidak ada satu pun dari kami yang tiba di Jerman dalam kondisi fisik terbaik. Saya yakin itulah yang membuat perbedaan. Tim mana yang memiliki dua bek sayap seperti Roberto Carlos dan Cafu? Tim mana yang memiliki barisan pertahanan dengan Lucio dan Juan, kiper seperti Dida? Kuartet ajaib seperti Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, dan Adriano? Saya tidak memperpanjang kontrak saya dengan Bayern Munich karena saya berpikir, dengan tim ini kita akan menjadi juara dunia dan saya akan menjadi pemain yang sangat berharga di pasar transfer, sebagai pemain bebas transfer dan juara dunia. Itulah rencanaku, tapi semuanya sirna dengan eliminasi.”

    “Kami tidak mencapai kondisi puncak. Ronaldinho adalah yang terbaik di dunia selama bertahun-tahun, Kaká sedang dalam perjalanan menjadi yang terbaik di dunia. Roberto Carlos, bek sayap terbaik di dunia. Cafu, Ronaldo. Sayangnya, kami sudah berada pada fase di mana sepak bola tidak hanya soal nama, tidak hanya soal bakat. Sepak bola sudah menjadi permainan fisik, dan karena tidak semua pemain berada di puncak karier atau performa mereka, kami tersingkir di perempat final oleh Prancis, yang memiliki tim yang, setidaknya menurut saya, lebih lemah, tapi secara fisik mereka unggul. Zidane sendiri adalah pemain terbaik di Piala Dunia itu, saya kira saat berusia 33 tahun, dalam kondisi prima. Saya tiba di Piala Dunia itu pada usia 32 tahun. Zidane, di posisinya, saya tidak bisa menandinginya. Jadi perbedaannya terlihat, dan dalam pertandingan itu, saya rasa aspek fisiklah yang lebih unggul. Karena soal bakat, tim kami memiliki lebih banyak.

  • BERHENTI BERMAIN SEPAK BOLA

    "Saya akan mengatakan sesuatu yang belum pernah saya sampaikan kepada siapa pun: bagian tersulit dalam karier seorang atlet bukanlah mengambil keputusan dan mengetahui kapan harus berhenti. Bagi saya, bagian tersulit adalah memutuskan untuk berhenti sambil menyadari bahwa saya sebenarnya masih bisa berbuat lebih banyak. Hari ini orang-orang bertanya apakah saya ingin bermain sepak bola lagi. Saya menjawab: tidak sama sekali, karena saya sudah memberikan segalanya. Saya telah memberikan yang terbaik dari diri saya. Satu-satunya keinginan yang saya miliki hari ini adalah terus merawat diri sendiri, mempertahankan gaya hidup saya, dan menjadi teladan bagi generasi baru. Setelah pensiun, saya tetap menjadi orang yang sangat disiplin. Saya memprioritaskan pola makan dan latihan harian saya.”

Friendlies
Brazil crest
Brazil
BRA
France crest
France
FRA
0