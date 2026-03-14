Zé Roberto: “Saya bercinta sepanjang hari dan di malam hari bermain Crash Bandicoot. Kegagalan di Real Madrid karena video game dan camilan”

Sebagai pilar tim nasional selama bertahun-tahun, Zé Roberto masuk dalam skuad Brasil yang finis di posisi kedua pada Piala Dunia 1998, namun secara mengejutkan dicoret empat tahun kemudian, dan kemudian kembali sebagai pemain inti dalam skuad Seleção pada 2006.

“Penyesalan dengan tim nasional? Dulu saya punya, sekarang saya baik-baik saja. Di puncak karier saya, saya tidak dipanggil untuk Piala Dunia 2002. Apakah saya kecewa? Tentu saja, saya bahkan tidak menonton satu pertandingan pun di Piala Dunia itu. Saya sangat menderita saat itu, tapi saya harus melupakan masa lalu karena saya masih punya empat tahun lagi untuk merebut kembali posisi saya. Dan saya berhasil. Sangat sulit bagi seorang pemain yang tidak menjadi bagian dari tim pemenang untuk menjadi starter empat tahun kemudian, di Piala Dunia yang lain.”

“Kekecewaan tetap ada untuk tahun 2006. Jika harus memilih, di antara semua tim nasional, mana yang memiliki peluang terbesar untuk memenangkan Piala Dunia saat itu? Brasil! Masalahnya adalah tidak ada satu pun dari kami yang tiba di Jerman dalam kondisi fisik terbaik. Saya yakin itulah yang membuat perbedaan. Tim mana yang memiliki dua bek sayap seperti Roberto Carlos dan Cafu? Tim mana yang memiliki barisan pertahanan dengan Lucio dan Juan, kiper seperti Dida? Kuartet ajaib seperti Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, dan Adriano? Saya tidak memperpanjang kontrak saya dengan Bayern Munich karena saya berpikir, dengan tim ini kita akan menjadi juara dunia dan saya akan menjadi pemain yang sangat berharga di pasar transfer, sebagai pemain bebas transfer dan juara dunia. Itulah rencanaku, tapi semuanya sirna dengan eliminasi.”

“Kami tidak mencapai kondisi puncak. Ronaldinho adalah yang terbaik di dunia selama bertahun-tahun, Kaká sedang dalam perjalanan menjadi yang terbaik di dunia. Roberto Carlos, bek sayap terbaik di dunia. Cafu, Ronaldo. Sayangnya, kami sudah berada pada fase di mana sepak bola tidak hanya soal nama, tidak hanya soal bakat. Sepak bola sudah menjadi permainan fisik, dan karena tidak semua pemain berada di puncak karier atau performa mereka, kami tersingkir di perempat final oleh Prancis, yang memiliki tim yang, setidaknya menurut saya, lebih lemah, tapi secara fisik mereka unggul. Zidane sendiri adalah pemain terbaik di Piala Dunia itu, saya kira saat berusia 33 tahun, dalam kondisi prima. Saya tiba di Piala Dunia itu pada usia 32 tahun. Zidane, di posisinya, saya tidak bisa menandinginya. Jadi perbedaannya terlihat, dan dalam pertandingan itu, saya rasa aspek fisiklah yang lebih unggul. Karena soal bakat, tim kami memiliki lebih banyak.