Zazzaroni: "Saya yakin Furlani akan segera meninggalkan Milan, Paratici diejek dan tidak akan memberikan diskon untuk Kean."

Ivan Zazzaroni memberikan pandangannya tentang masa depan Milan.

Direktur Corriere dello Sport mengatakan kepada TMW Radio: "Moise Kean dari Fiorentina ke Milan? Saya pikir itu sangat rumit, dia memiliki klausul pelepasan lebih dari 60 juta euro dan saya tidak berpikir akan ada diskon. Terlebih lagi karena eksekutif Fiorentina, Fabio Paratici, telah diejek oleh Milan: dia adalah orang yang dipilih sebagai direktur olahraga, tetapi kemudian tidak ada yang terjadi dan akhirnya Igli Tare yang datang."