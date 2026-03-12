Goal.com
Zazzaroni: "Saya yakin Furlani akan segera meninggalkan Milan, Paratici diejek dan tidak akan memberikan diskon untuk Kean."

Direktur Corriere dello Sport memberikan pandangannya tentang masa depan klub Rossonero.

Ivan Zazzaroni memberikan pandangannya tentang masa depan Milan.

Direktur Corriere dello Sport mengatakan kepada TMW Radio: "Moise Kean dari Fiorentina ke Milan? Saya pikir itu sangat rumit, dia memiliki klausul pelepasan lebih dari 60 juta euro dan saya tidak berpikir akan ada diskon. Terlebih lagi karena eksekutif Fiorentina, Fabio Paratici, telah diejek oleh Milan: dia adalah orang yang dipilih sebagai direktur olahraga, tetapi kemudian tidak ada yang terjadi dan akhirnya Igli Tare yang datang."

  • "Milan tampil lemah dan Furlani mengingkari janji yang telah dibuatnya, saya rasa dia akan segera meninggalkan klub. Dana Elliott telah keluar dari skenario, Gerry Cardinale memiliki rencana lain. Direktur eksekutif seharusnya menjadi Massimo Calvelli, yang saat ini menjabat sebagai direktur eksekutif ATP Finals. Bagi Tare, hal ini juga akan menyenangkan karena, ketika Tare tidak pergi ke Milanello, Furlani yang pergi ke Milanello. Inilah hubungan yang ada…". 

