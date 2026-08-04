GOAL bisa mengonfirmasi bahwa Palace hampir menuntaskan kesepakatan untuk merekrut Gozo, yang selama berbulan-bulan dikaitkan dengan lompatan besar ke Eropa. Gozo sebelumnya telah menyatakan harapannya untuk pindah ke Eropa pada awal tahun ini dan mendapat minat dari beberapa klub top, termasuk Ajax dan Monaco, serta sejumlah dorongan terlambat dari pihak lain. Namun, sumber mengatakan kepada GOAL pada awal tahun ini bahwa Real Salt Lake lebih memilih mempertahankan bintang mereka hingga akhir musim dan hanya akan menjualnya dengan harga yang tepat, yang kemungkinan akan terlalu mahal bagi sebagian besar klub non-Premier League. Beberapa klub tertarik, dengan Aston Villa termasuk di antara empat tim Premier League yang mengejar winger tersebut, GOAL bisa mengonfirmasi.

Harga itu pada akhirnya berada di kisaran $15 juta, dan tim tersebut adalah Palace. Sumber mengatakan kepada GOAL bahwa kesepakatan itu diperkirakan akan rampung dalam 24 jam ke depan dan Gozo akan menjalani tes medis bersama Palace pekan ini menjelang kepindahan besarnya ke Premier League.

Kabar tentang minat Palace terhadap Gozo pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.