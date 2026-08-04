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Zavier Gozo mendekati kepindahan senilai $15 juta ke Crystal Palace saat bintang USMNT dan Real Salt Lake itu makin dekat dengan transfer ke Premier League
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Apa yang terjadi
GOAL bisa mengonfirmasi bahwa Palace hampir menuntaskan kesepakatan untuk merekrut Gozo, yang selama berbulan-bulan dikaitkan dengan lompatan besar ke Eropa. Gozo sebelumnya telah menyatakan harapannya untuk pindah ke Eropa pada awal tahun ini dan mendapat minat dari beberapa klub top, termasuk Ajax dan Monaco, serta sejumlah dorongan terlambat dari pihak lain. Namun, sumber mengatakan kepada GOAL pada awal tahun ini bahwa Real Salt Lake lebih memilih mempertahankan bintang mereka hingga akhir musim dan hanya akan menjualnya dengan harga yang tepat, yang kemungkinan akan terlalu mahal bagi sebagian besar klub non-Premier League. Beberapa klub tertarik, dengan Aston Villa termasuk di antara empat tim Premier League yang mengejar winger tersebut, GOAL bisa mengonfirmasi.
Harga itu pada akhirnya berada di kisaran $15 juta, dan tim tersebut adalah Palace. Sumber mengatakan kepada GOAL bahwa kesepakatan itu diperkirakan akan rampung dalam 24 jam ke depan dan Gozo akan menjalani tes medis bersama Palace pekan ini menjelang kepindahan besarnya ke Premier League.
Kabar tentang minat Palace terhadap Gozo pertama kali dilaporkan oleh The Athletic.
- Getty Images
Mengapa Crystal Palace?
Perekrutan ini membuat Palace, yang sudah memiliki pemain reguler Tim Nasional Putra Amerika Serikat Chris Richards di dalam skuad, menambah salah satu bintang dengan perkembangan tercepat dalam sepak bola Amerika. Sumber memberi tahu GOAL bahwa rencana klub untuk perkembangan Gozo menjadi faktor kunci dalam menuntaskan kesepakatan tersebut.
Klub ini juga punya sejarah mengembangkan penyerang-penyerang bertalenta, termasuk bintang seperti Wilfried Zaha, Eberechi Eze, dan Michael Olise, serta reputasi dalam membantu para pemain itu melangkah ke level berikutnya saat dan jika waktunya tepat. Kini, harapannya adalah Gozo bisa menjadi penyerang muda berikutnya yang mencuri perhatian di klub London tersebut.
Selain itu, Palace akan bermain di kompetisi Eropa musim ini setelah menjuarai Conference League musim lalu. Hal itu memastikan mereka mendapat tempat di Liga Europa musim ini, yang berarti klub membutuhkan skuad yang dalam untuk bersaing.
- Getty Images Sport
Terobosannya Gozo
Gozo, yang berkembang melalui akademi Real Salt Lake, menjalani debut MLS pada Oktober 2023 dan menandatangani kontrak pertamanya dengan RSL pada Februari 2024. Namun, terobosan besarnya datang pada 2025, ketika remaja itu mencatatkan empat gol dan tiga assist dalam 1.815 menit pada musim penuh pertamanya yang sesungguhnya di MLS.
Musim ini bahkan lebih baik. Dalam 16 pertandingan, Gozo mengoleksi enam gol dan lima assist, yang membuatnya terpilih untuk All-Star Game pekan lalu.
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Apa yang terjadi selanjutnya?
Sumber-sumber mengatakan kepada GOAL bahwa Gozo diperkirakan akan menjadi starter dalam laga Leagues Cup melawan Tigres malam ini, yang bisa menjadi pertandingan terakhirnya bersama klub. Crystal Palace, yang akan dipimpin pelatih baru Pierre Sage, akan membuka musim Premier League mereka pada 22 Agustus saat bertandang ke Everton dalam pertandingan resmi pertama mereka di kompetisi domestik.
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