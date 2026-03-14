Zaniolo: "Udine adalah tempat yang tepat. Dulu saya masih belum matang, sekarang saya merasa lebih dewasa dan tidak boleh melakukan kesalahan. Roma? Tidak ada penyesalan. Dan soal tim nasional..."

"Menurut saya, masa lalu sudah berlalu. Saya sangat mencintai Roma karena istri saya berasal dari Roma, anak pertama saya lahir di Roma, dan saya mencintai kota ini. Mereka telah memberi saya begitu banyak kasih sayang. Dalam hidup, setiap kisah pasti berakhir. Saya tidak menyesal. Saya berharap ke depannya segalanya akan berjalan lebih baik. Saya ingin tinggal di Roma di masa depan karena istri saya ingin tinggal di sana. Saya tidak memiliki masalah apa pun dengan klub atau para pendukung. Saya akan selalu mendukung mereka. Kembali? Dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, tapi sekarang saya fokus pada Udinese. Saya fokus untuk mewujudkan mimpi saya dan mimpi kita. Sekarang saya ingin terus seperti ini, bermain baik, membantu dan mendukung tim, mengikuti pelatih dan presiden yang bekerja untuk klub fantastis ini. Selain itu, mimpi besar saya adalah bermain di Piala Dunia bersama Italia. Itu adalah salah satu tujuan dan mimpi terbesar saya."

"Kontak dengan Gattuso? Belum, tapi saya tahu dia memantau semua orang. Piala Dunia sangat penting bagi setiap negara dan setiap pemain. Kualifikasi itu krusial. Pada Maret kami punya dua pertandingan sangat penting. Saya tahu jika saya bermain bagus, mungkin panggilan itu bisa datang. Saya percaya. Saya belum bicara dengannya, tapi saya tahu dia memantau kami setiap Minggu."

"Posisi baru sebagai penyerang? Ya, saya pikir itu adalah posisi di mana saya bisa menunjukkan kualitas saya. Saya adalah pemain yang menyukai kebebasan, menguasai bola, membantu tim, berlari, bertahan, dan menyerang. Memiliki ruang untuk membawa bola ke gawang adalah salah satu kelebihan terbaik saya. Pelatih telah memahaminya, dan saya sangat senang bermain untuknya dan untuk tim."