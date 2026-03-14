Penyerang Udinese, Nicolò Zaniolo, berbincang dengan Diretta Flashscore mengenai kariernya, impiannya, dan pengalamannya di Udinese.
Diterjemahkan oleh
Zaniolo: "Udine adalah tempat yang tepat. Dulu saya masih belum matang, sekarang saya merasa lebih dewasa dan tidak boleh melakukan kesalahan. Roma? Tidak ada penyesalan. Dan soal tim nasional..."
UDINE
"Sepanjang karier saya, saya telah mengunjungi dan bermain untuk banyak klub besar di kota-kota ternama. Namun, saya rasa Udine, saat ini, adalah tempat yang tepat untuk menunjukkan kemampuan saya. Untuk berkembang sebagai seorang pria, sebagai pribadi, dan sebagai pesepakbola. Sejak tiba di sini, saya merasa inilah tempat saya. Karena saya lahir di kota kecil seperti Udine, La Spezia. Lingkungan alami saya memang seperti ini; ini terasa alami bagi saya. Tinggal di kota kecil, tanpa gangguan, dan fokus hanya pada sepak bola."
"Saya pikir setiap pemain, di setiap fase permainan, harus tetap fokus karena sepak bola bukan hanya apa yang terjadi di lapangan. Saya percaya 70% adalah kehidupan di luar lapangan. Menikmati ketenangan bersama keluarga, teman, dan orang-orang yang tepat. Di Udine saya menemukan hal ini. Saya sangat senang berada di sini dan bermain untuk Udinese. Ini adalah klub besar, kokoh. Saya tidak bisa membuat pilihan yang lebih baik daripada datang ke sini."
TEKANAN
"Saya rasa dalam karier seorang pesepakbola pasti ada pasang surut. Di masa lalu, saya mengalami dua cedera lutut yang sangat parah. Itu sulit, karena ketika Anda cedera dua kali, situasinya jadi rumit. Di saat-saat seperti itu, saya menyadari siapa saja orang-orang sejati yang tetap berada di sisi saya dan membantu saya baik di dalam maupun di luar lapangan. Sekarang saya bermain dengan baik dan mulai kembali ke performa terbaik saya. Saya ingin terus seperti ini. Ini adalah jalan yang tepat."
"Setiap pemain merasakan sedikit tekanan. Saat bermain sepak bola, Anda menghadapi tekanan di setiap pertandingan untuk tetap fokus dan bermain baik. Sulit untuk menunjukkan seluruh potensi Anda setiap Minggu. Tapi sekarang saya menyadari bahwa yang penting adalah tetap fokus, selalu memegang mimpi dan tujuan di pikiran. Saya berada di jalan yang benar dan tidak ingin berhenti. Saya pikir dalam hidup saya pernah membuat kesalahan, dan saya mengakuinya. Tapi kesalahan itu sudah berlalu. Sekarang ada masa kini dan masa depan yang harus dijalani. Saya ingin terus menunjukkan kualitas saya dan menjalin hubungan baik dengan semua orang. Saya merasa jauh lebih dewasa sekarang. Dulu saya agak belum matang dan mudah teralihkan. Sekarang saya punya dua anak, seorang istri, sebuah keluarga. Saya sudah dewasa. Itu adalah tanggung jawab. Saya tidak boleh lagi membuat kesalahan, baik untuk keluarga saya maupun untuk diri saya sendiri. Tidak lagi."
MANTAN-MANTAN, POSISI, DAN TIM NASIONAL
"Menurut saya, masa lalu sudah berlalu. Saya sangat mencintai Roma karena istri saya berasal dari Roma, anak pertama saya lahir di Roma, dan saya mencintai kota ini. Mereka telah memberi saya begitu banyak kasih sayang. Dalam hidup, setiap kisah pasti berakhir. Saya tidak menyesal. Saya berharap ke depannya segalanya akan berjalan lebih baik. Saya ingin tinggal di Roma di masa depan karena istri saya ingin tinggal di sana. Saya tidak memiliki masalah apa pun dengan klub atau para pendukung. Saya akan selalu mendukung mereka. Kembali? Dalam sepak bola, kita tidak pernah tahu apa yang bisa terjadi, tapi sekarang saya fokus pada Udinese. Saya fokus untuk mewujudkan mimpi saya dan mimpi kita. Sekarang saya ingin terus seperti ini, bermain baik, membantu dan mendukung tim, mengikuti pelatih dan presiden yang bekerja untuk klub fantastis ini. Selain itu, mimpi besar saya adalah bermain di Piala Dunia bersama Italia. Itu adalah salah satu tujuan dan mimpi terbesar saya."
"Kontak dengan Gattuso? Belum, tapi saya tahu dia memantau semua orang. Piala Dunia sangat penting bagi setiap negara dan setiap pemain. Kualifikasi itu krusial. Pada Maret kami punya dua pertandingan sangat penting. Saya tahu jika saya bermain bagus, mungkin panggilan itu bisa datang. Saya percaya. Saya belum bicara dengannya, tapi saya tahu dia memantau kami setiap Minggu."
"Posisi baru sebagai penyerang? Ya, saya pikir itu adalah posisi di mana saya bisa menunjukkan kualitas saya. Saya adalah pemain yang menyukai kebebasan, menguasai bola, membantu tim, berlari, bertahan, dan menyerang. Memiliki ruang untuk membawa bola ke gawang adalah salah satu kelebihan terbaik saya. Pelatih telah memahaminya, dan saya sangat senang bermain untuknya dan untuk tim."