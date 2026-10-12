Roma dan timnas Italia adalah dua kisah penuh emosi mendalam, ekspektasi yang sedikit-banyak sudah diperkirakan, serta hubungan yang sempat retak lalu terjalin kembali, meninggalkan kenangan yang bertahan sepanjang waktu. Nicolò Zaniolo, dalam wawancara eksklusif dengan Calciomercato dan Goal, kembali mengenang masa lalunya di Roma dan impiannya bersama timnas Italia yang terus ia pelihara. Pilihan-pilihan di masa lalu, termasuk yang tak akan ia ulangi, telah membentuk dirinya hingga kini. Sementara itu, impiannya yang paling kuat tetap tampil di Piala Dunia bersama timnas Italia, prioritas utama dalam kariernya yang masih berlanjut.





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