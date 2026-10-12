Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
cm grafica Rabiot roma nazionale
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Zaniolo kepada CM: "Roma adalah pengalaman terindah, banyak hal tak akan saya lakukan lagi. Saya ingin layak tampil di Piala Dunia bersama Italia. Gasperini? Visioner"

N. Zaniolo
Italy
Roma
Udinese
FEATURES

Bagian kedua wawancara eksklusif dengan penyerang Juventus.

Roma dan timnas Italia adalah dua kisah penuh emosi mendalam, ekspektasi yang sedikit-banyak sudah diperkirakan, serta hubungan yang sempat retak lalu terjalin kembali, meninggalkan kenangan yang bertahan sepanjang waktu. Nicolò Zaniolo, dalam wawancara eksklusif dengan Calciomercato dan Goal, kembali mengenang masa lalunya di Roma dan impiannya bersama timnas Italia yang terus ia pelihara. Pilihan-pilihan di masa lalu, termasuk yang tak akan ia ulangi, telah membentuk dirinya hingga kini. Sementara itu, impiannya yang paling kuat tetap tampil di Piala Dunia bersama timnas Italia, prioritas utama dalam kariernya yang masih berlanjut.


BACA DI SINI BAGIAN TENTANG UDINESE, RUMOR AC MILAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK, SERTA FAKTA MENARIK TENTANG SKUAD UDINESE



BACA DI SINI BAGIAN TENTANG PENGALAMAN DI LUAR NEGERI, MOURINHO, DAN LEAO

  • Siklus Baru Timnas Italia di Bawah Mancini

    Cedera yang sedang Anda alami dan jalani perawatannya memaksa Anda meninggalkan pemusatan latihan tim nasional Italia. Seperti apa suasana di dalam tim yang Anda temui di Coverciano? Bagaimana Anda melihat perjalanan baru Italia ini?

    "Bagi semua pesepakbola Italia, membela tim nasional harus selalu menjadi tujuan dan impian, karena ketika mengenakan seragam Italia, Anda mewakili seluruh bangsa. Dalam beberapa hari saya berada di sana, saya langsung merasakan keinginan untuk tampil baik, bangkit kembali, dan membawa Italia ke tempat yang semestinya. Pelatih timnas Mancini langsung berhasil memberikan arah yang jelas, dan saya yakin perjalanan baru ini akan membawa banyak keberhasilan. Bagi saya, untuk ke depannya, saya tahu bahwa mengenakan seragam Italia adalah sebuah kehormatan yang harus diraih, dan lapangan adalah hakim terbaik."

  • Penyesalan di Zenica?

    Apakah Anda menyesal tidak berada di Zenica dan, akibatnya, tidak tampil di Piala Dunia terakhir?

    "Lebih dari sekadar penyesalan pribadi, ini penyesalan seluruh rakyat Italia. Siapa pun yang berada di lapangan tidaklah penting. Yang penting adalah bisa tampil di Piala Dunia, dan kami gagal melakukannya. Sekarang kami menyingsingkan lengan baju: empat tahun lagi akan ada kesempatan lain. Siklus baru telah dimulai dan kami berharap kali ini kami bisa membawa Italia kembali ke panggung yang sepantasnya."

  • Target Piala Dunia. Kita semua ingin meraih Scudetto, tetapi...

    Apa target yang kamu tetapkan untuk masa depan dan bersama Udinese?

    "Saya selalu menetapkan target jangka pendek. Sekarang saya hanya ingin kembali bermain dan bersaing di level saya bersama Udinese. Impian terbesar saya tetap tampil di Piala Dunia bersama Italia. Bersama klub, target kami adalah menyamai atau melampaui raihan 50 poin musim lalu. Apakah kami bisa bicara soal Eropa? Kami harus rendah hati. Tentu saja kami ingin menjuarai Serie A, tetapi bukan hanya kami yang menginginkannya... Tim ini kuat, kami bisa melakukan hal-hal besar, tetapi banyak tim lain yang juga punya kekuatan memadai. Kami harus realistis."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google

  • PERAN

    Peranmu di Udine, juga di timnas, sedang berubah dan sudah banyak berubah seiring waktu. Apakah "pemain nomor 10 yang diperbantukan di lini depan" tepat untuk menggambarkan dirimu saat ini?

    "Saya sudah bermain di banyak posisi sepanjang karier: saya memulai sebagai mezzala, gelandang yang bermain di sisi lapangan, lalu bergeser ke kanan saat di Roma. Cedera sedikit mengurangi daya ledak saya untuk menyisir seluruh sisi lapangan dan membuat saya lebih banyak bermain di tengah. Saya pikir gelandang serang adalah posisi yang paling cocok untuk saya: saya harus melihat gawang di depan, bukan membelakanginya. Saya bisa menembak dari luar kotak penalti dan memberikan assist kepada rekan-rekan setim. Semua itu adalah kemampuan saya."

  • Roma adalah pengalaman terindah, banyak hal tak akan saya lakukan lagi

    Kamu menyebut Roma. Jika bisa kembali ke masa lalu, adakah yang akan kamu ubah dari keputusan yang kamu ambil atau, secara umum, dari pengalamanmu di Roma?

    "Masa saya di Roma adalah salah satu periode terpenting dalam hidup saya dan yang paling banyak memberi saya pelajaran. Ada banyak kegembiraan yang saya kenang: menjuarai Conference League, menjalani debut di Bernabéu, dan mencetak gol pertama di Serie A saat melawan Sassuolo. Namun, ada juga kekecewaan. Saya meninggalkan banyak teman di Roma, istri saya berasal dari Roma, anak pertama saya lahir di sana... kami bahkan berpikir untuk kembali tinggal di sana setelah karier saya berakhir. Mungkin ada banyak hal yang tidak akan saya lakukan lagi, tetapi tanpa kesalahan-kesalahan itu dan tanpa cedera separah cedera ligamen krusiatum yang saya alami, saya tidak akan menjadi pribadi dan atlet seperti sekarang. Semua itu mengajari saya untuk menjaga kondisi fisik, pola makan, dan melakukan pencegahan cedera. Sekarang saya tidak turun ke lapangan tanpa lebih dulu melakukan upaya pencegahan cedera. Saya menyesal hubungan saya dengan lingkungan Roma berakhir dengan cara yang agak mendadak. Sampai sekarang, saya masih menjadi penggemar dan mendukung mereka"


  • Roma kini mencoba bermimpi besar bersama Gasperini, yang pernah melatihmu di Atalanta. Apa kenanganmu tentang dia? Bolehkah menyebut kata Scudetto?

    "Gasperini adalah pelatih yang luar biasa. Dia mampu mengeluarkan 120% kemampuan setiap pemain dan membuatmu melesat secara fisik maupun mental. Saat di Atalanta, saya sedang mengalami masalah pada tulang metatarsal kelima sehingga tidak bisa sepenuhnya memenuhi tuntutannya. Namun, saya mendapat kehormatan dilatih oleh seorang visioner seperti dia. Ke mana pun dia pergi, dia selalu meninggalkan jejak, dan Roma sedang melesat musim ini. Mereka tentu bisa bersaing memperebutkan Scudetto."