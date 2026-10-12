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Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Zaniolo kepada CM: "Leao sudah tepat pergi ke Galatasaray. Saya menginginkan Liga Primer, itu NBA-nya sepak bola. Mourinho bak pesulap, ada cerita di balik layar..."

Aston Villa
Galatasaray
Transfers
Roma
Udinese
AC Milan
N. Zaniolo
J. Mourinho
R. Leao

Bagian ketiga wawancara eksklusif dengan penyerang Juventus.

Dari Roma ke Turki, lewat Inggris dan Premier League, Nicolò Zaniolo tentu telah menghadapi kalangan elite sepakbola Eropa sepanjang kariernya. Mulai dari hubungannya dengan José Mourinho, hingga pengalamannya bersama Aston Villa di kompetisi yang disebutnya seperti "NBA-nya sepakbola", penyerang Udinese itu bercerita secara eksklusif kepada Calciomercato dan Goal tentang bagaimana ia menguji diri dalam berbagai situasi. Di antara sekian banyak stadion, salah satu yang paling panas adalah stadion Galatasaray, tempat Rafael Leao kini berlabuh. Pilihan yang tepat?


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  • MOURINHO

    Bersama José Mourinho, performamu sangat cemerlang. Hingga kini, dia masih menjadi pelatih yang bersamamu saat kamu menutup satu musim dengan jumlah gol dan assist terbanyak. Apa yang membuatnya benar-benar "Special"?

    "Mourinho itu 'Special' dalam segala hal: cara mengelola tim, di lapangan, dan cara memandang pertandingan. Ada banyak kisah yang bisa saya ceritakan... Salah satunya? Ini terkait final Conference. Saat itu, saya bersaing dengan seorang pemain lain untuk mendapat tempat. Seluruh stafnya menyarankan agar dia memainkan pemain itu, bukan saya. Namun, Mourinho menjawab: 'Tidak, besok Nicolò harus bermain karena dia akan mencetak gol.' Di kesempatan lain, dia datang ke ruang ganti dan berkata: 'Besok kita mulai dengan agresif, membuat mereka kesulitan, dan unggul 1-0.' Keesokan harinya, kami benar-benar memulai dengan agresif dan unggul 1-0. Dia seorang guru. Di luar lapangan, dia sangat membantu saya. Sampai sekarang kami masih berkomunikasi lewat WhatsApp. Kadang dia yang mengirim pesan, kadang saya. Fakta bahwa seorang pelatih yang pernah menangani pemain-pemain kelas dunia masih meluangkan waktu atas inisiatif sendiri untuk menanyakan kabar saya menunjukkan betapa hebatnya dia sebagai manusia, bahkan sebelum sebagai pelatih."


  • ASTON VILLA DAN LIGA PRIMER INGGRIS

    Dalam kariermu, kamu sempat bergabung dengan Aston Villa. Apakah kamu berharap bisa tampil lebih baik di Premier League? Bagaimana pengalamanmu di sana, dan apa yang mungkin tidak berjalan sesuai harapan?

    "Premier League adalah NBA-nya sepakbola, dan sejujurnya bermain di sana adalah impian saya. Saya juga merasa gaya bermain saya sangat cocok untuk sepakbola di sana. Pada awalnya, saya sering bermain dalam musim yang luar biasa, ketika kami berhasil lolos ke Liga Champions. Namun, persaingan di lini depan sangat ketat, dengan pemain-pemain hebat seperti Diaby, Watkins, Rogers, Bailey... Levelnya sangat tinggi. Selain itu, saya butuh waktu untuk beradaptasi di lapangan, dalam kehidupan sehari-hari, juga secara budaya. Sejujurnya, saya juga sangat merindukan Italia. Meski begitu, saya rasa ada pencapaian yang membuat saya sangat puas, seperti kemenangan 2-0 atas Arsenal saat saya bermain sebagai starter. Pengalaman itu memperkaya diri saya, dan saya senang bisa berkontribusi membawa klub sepenting Aston Villa ke Liga Champions."

  • Stadion-Stadion Kesayangan

    Kamu pernah bermain di stadion-stadion ikonis dan sangat penting. Stadion mana yang paling berkesan bagimu? Mungkin stadion Galatasaray karena atmosfernya?

    "Benar (tertawa, Red.). Saya pernah bermain di stadion-stadion fantastis seperti Anfield, Old Trafford, San Siro, Olimpico... Dukungan suporter di stadion Galatasaray sungguh luar biasa. Kamu tidak bisa mendengar rekan setim yang hanya berjarak satu meter dan harus berbicara di dekat telinganya. Di setiap pertandingan, ada 50.000 hingga 60.000 orang yang begitu bersemangat. Rasanya selalu seperti final Liga Champions. Tentu saja, Olimpico... tak perlu saya jelaskan lagi. Saat para suporternya memberi dukungan penuh, rasanya kamu sudah unggul 1-0 sejak awal. Namun, stadion yang paling membekas bagi saya adalah Bernabéu. Bermain di sana dalam pertandingan Real Madrid melawan Roma, laga resmi pertama saya di level itu, adalah sesuatu yang tidak akan pernah saya lupakan."

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  • Leao ke Galatasaray? Dia telah melakukan hal yang tepat

    Pada bursa transfer terakhir, Leao pindah dari AC Milan ke Galatasaray. Menurutmu, sebagai orang yang pernah bermain di sana, apakah keputusannya tepat?

    "Menurut saya, ya. Leao adalah pemain kelas dunia, salah satu pemain sayap terbaik saat ini. Galatasaray adalah klub yang sangat bergengsi, tampil di Liga Champions, dan sepak bola Turki berkembang pesat dengan mendatangkan pemain bintang seperti Osimhen dan Sané. Jika dia mendapat kesempatan bermain untuk Galatasaray dan tampil di Liga Champions bersama mereka, keputusannya tentu tepat. Saya mendoakan yang terbaik untuknya dan berharap dia terus menikmati permainan sambil menunjukkan kepada semua orang betapa hebat dirinya. Meski tidak mengenalnya secara langsung, saya tetap merasa simpatik kepadanya sejak kesan pertama."