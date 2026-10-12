Dari Roma ke Turki, lewat Inggris dan Premier League, Nicolò Zaniolo tentu telah menghadapi kalangan elite sepakbola Eropa sepanjang kariernya. Mulai dari hubungannya dengan José Mourinho, hingga pengalamannya bersama Aston Villa di kompetisi yang disebutnya seperti "NBA-nya sepakbola", penyerang Udinese itu bercerita secara eksklusif kepada Calciomercato dan Goal tentang bagaimana ia menguji diri dalam berbagai situasi. Di antara sekian banyak stadion, salah satu yang paling panas adalah stadion Galatasaray, tempat Rafael Leao kini berlabuh. Pilihan yang tepat?





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