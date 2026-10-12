Kondisi saat ini, ambisi, dan keinginan untuk terus membuktikan kualitas diri. Nicolò Zaniolo sudah dua kali memilih Udinese sebagai tempat untuk memulai kembali. Jika setahun lalu ia mengambil keputusan itu demi mendapat kesempatan bermain secara konsisten dan meninggalkan jejak setelah pulang ke rumah, musim panas ini, setelah berminggu-minggu perbincangan intens, ia memilih bertahan di Udinese untuk mencoba bermimpi lebih besar.

Dari evaluasi atas pengalamannya di Friuli, target pribadi dan tim, hingga sejumlah hal menarik di luar lapangan, penyerang asal Italia itu bercerita secara eksklusif dan menyeluruh kepada Calciomercato dan Goal tanpa menyembunyikan ambisinya.





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