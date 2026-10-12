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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Zaniolo kepada CM: "Alaba, bukti kekuatan Udinese. Milan? Rumor tentang klub-klub besar memang ada, tetapi saya ingin bertahan"

N. Zaniolo
Udinese
AC Milan
Lazio
Transfers

Bagian pertama wawancara eksklusif dengan penyerang Juventus.

Kondisi saat ini, ambisi, dan keinginan untuk terus membuktikan kualitas diri. Nicolò Zaniolo sudah dua kali memilih Udinese sebagai tempat untuk memulai kembali. Jika setahun lalu ia mengambil keputusan itu demi mendapat kesempatan bermain secara konsisten dan meninggalkan jejak setelah pulang ke rumah, musim panas ini, setelah berminggu-minggu perbincangan intens, ia memilih bertahan di Udinese untuk mencoba bermimpi lebih besar.

Dari evaluasi atas pengalamannya di Friuli, target pribadi dan tim, hingga sejumlah hal menarik di luar lapangan, penyerang asal Italia itu bercerita secara eksklusif dan menyeluruh kepada Calciomercato dan Goal tanpa menyembunyikan ambisinya.


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  • SAYA MERASA LEBIH BAIK, KITA MULAI LAGI DENGAN LEBIH KUAT

    Kita mulai dari musim yang akan kembali bergulir setelah jeda. Kalian mengawalinya dengan baik, lalu ada yang sedikit tersendat sebelum jeda. Apa yang bisa kita harapkan dari Udinese saat kembali berlaga? Dan bagaimana kondisi cederamu?

    Kami mengawali dua pertandingan pertama dengan sangat baik, menang atas Monza dan bermain imbang dengan Como. Setelah itu, awal musim kami tidak berjalan seperti yang kami rencanakan, dan kami tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Setiap hari kami berdiskusi secara internal untuk mencoba memperbaiki apa yang masih kurang dalam periode ini. Jeda ini tentu membantu kami berlatih dengan lebih baik, kembali mempererat kekompakan, dan menemukan motivasi tambahan. Kami akan kembali berlaga dan harus tampil lebih kuat. Kalau soal kondisi saya pribadi, semuanya baik-baik saja. Saya sempat mengalami sedikit kendala setelah cedera, tetapi saya dan staf medis terus bekerja keras. Setiap hari saya berada di lapangan untuk menjalani pemulihan, dan dalam waktu dekat saya bisa kembali memberikan kontribusi penting bagi tim ini.

  • Alaba adalah juara hebat.

    Di Udine ada kamu, lalu banyak pemain lain seperti Ekkelenkamp dan Davis, dan kini Alaba juga telah datang. Apakah Udinese kembali menjadi klub rujukan sekaligus batu loncatan penting, bukan hanya di Italia, tetapi juga di Eropa?

    "Udinese tentu merupakan klub bersejarah di Italia yang sejak dulu memiliki pemain-pemain hebat dan banyak talenta. Kedatangan David [Alaba] menunjukkan kekuatan klub, yang tidak ingin berhenti pada musim positif tahun lalu, tetapi membidik pencapaian yang lebih besar lagi. Saya tidak perlu menjelaskan siapa David: dia juara hebat, pernah bermain untuk klub seperti Real Madrid dan Bayern Munich, dan pasti akan membawa pengalaman serta mentalitas juara bagi kami. Kami sangat senang dia bersama kami. Dia datang dengan kerendahan hati yang luar biasa, dan pada akhirnya itulah yang membedakan seorang juara hebat dari pemain yang sekadar bagus. Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik tentangnya. Dia salah satu pemain yang kami butuhkan dan saya tidak sabar bermain bersamanya.

  • RAHASIA RUNJAIC

    Bisa ceritakan satu hal menarik tentang Kosta Runjaic? Pelatih seperti apa dia dan apa yang ia bawa dari pengalamannya di luar negeri? Kami mengenalnya melalui bahasa yang sedikit menutupi sosoknya...

    Pelatih sangat lugas dan jelas: kalau ada hal positif yang perlu disampaikan, ia mengatakannya; kalau ada hal negatif, ia juga mengatakannya secara terbuka. Saya sangat menyukai metodenya. Cara kerjanya praktis dan bertumpu pada kebersamaan tim. Dalam sepakbola saat ini, Anda bisa memiliki tim sekuat apa pun, tetapi tanpa persatuan dan kekompakan, Anda tidak akan melangkah jauh. Dia sangat berfokus pada hal itu. Musim lalu kami menjalani musim yang hebat, juga berkat perannya. Semoga kami bisa kembali tersenyum karena kami pantas mendapatkannya, mengingat betapa kerasnya kami bekerja sepanjang pekan.

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  • PERPANJANGAN KONTRAK DAN RUMOR TRANSFER

    Musim panas ini, perpanjangan kontrakmu setelah ditebus dari Galatasaray tak terelakkan menjadi perbincangan. Seberapa benar rumor yang mengaitkanmu dengan klub lain, seperti AC Milan, dan apa yang membuatmu bertahan di Udine?

    "Musim panas itu sedikit bergejolak. Saya jadi merenung dan benar-benar memahami apa yang saya inginkan. Sejak awal, saya selalu ingin bertahan di sini karena saya merasa sangat nyaman. Bagi saya, Udinese adalah keluarga. Mereka menerima, mendukung, dan membantu saya dalam segala hal. Saya punya rasa memiliki dan terima kasih yang besar kepada klub ini. Dalam sepakbola, ada banyak dinamika terkait kontrak... sempat ada sedikit negosiasi, tetapi untungnya semuanya berakhir dengan baik. Klub-klub lain? Ketika Anda menjalani musim yang bagus, wajar jika muncul rumor yang mengaitkan Anda dengan klub-klub besar, tetapi saya ingin mendengar sikap Udinese lebih dulu. Mereka ingin mempertahankan saya, dan sekarang giliran saya membalas kepercayaan itu di lapangan."


    Siapa yang paling hebat di antara rekan-rekan setimmu di Udinese? Dan siapa yang paling lucu?

    Kami punya banyak sekali pemain muda yang menjanjikan, tetapi juga pemain berkualitas lainnya, seperti Solet, Davis... juga Ekkelenkamp dan Okoye. Memilih satu saja tidak adil bagi yang lain. Yang paling lucu? Tanpa ragu Soltet (tertawa, red.), tetapi Okoye juga!