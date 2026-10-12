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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Zaniolo kepada CM: "Alaba bukti kekuatan Udinese. Milan? Rumor soal klub-klub besar memang ada, tetapi saya ingin bertahan"

N. Zaniolo
Udinese
AC Milan
Lazio
Transfers

Bagian pertama wawancara eksklusif dengan penyerang Juventus.

Masa kini, ambisi, dan keinginan untuk terus membuktikan kemampuannya. Nicolò Zaniolo telah dua kali memilih untuk memulai kembali bersama Udinese dan jika setahun lalu ia mengambil keputusan itu untuk mendapat kesempatan bermain secara konsisten dan meninggalkan jejak setelah pulang ke rumah, musim panas ini, setelah berminggu-minggu perbincangan panjang, ia memilih bertahan di Udinese untuk mencoba bermimpi lebih besar.

Dari evaluasi pengalamannya di Friuli, target pribadi dan tim, hingga beberapa hal menarik di luar lapangan, penyerang Italia itu bercerita secara eksklusif dan menyeluruh kepada Calciomercato e Goal tanpa menyembunyikan ambisinya.


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  • Saya merasa lebih baik, kami akan memulai lagi dengan lebih kuat

    Kita mulai dari musim yang akan berlanjut setelah jeda. Kalian mengawalinya dengan baik, lalu ada yang sedikit tersendat sebelum jeda. Apa yang bisa kita harapkan dari Udinese saat kompetisi kembali bergulir? Dan bagaimana kondisimu terkait cedera itu?

    Kami memulai dua pertandingan pertama dengan sangat baik, menang atas Monza dan bermain imbang melawan Como. Namun, setelah itu, awal musim kami tidak berjalan seperti yang kami rencanakan, dan kami tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Setiap hari kami berdiskusi secara internal untuk mencoba memperbaiki apa yang masih kurang belakangan ini. Jeda ini tentu membantu kami berlatih dengan lebih baik, kembali solid, dan menemukan motivasi tambahan. Kami akan memulai lagi dan harus melakukannya dengan lebih kuat. Kalau soal saya pribadi, semuanya baik-baik saja. Saya sempat mengalami sedikit kendala setelah cedera, tetapi saya dan staf medis bekerja keras. Setiap hari saya berada di lapangan untuk menjalani pemulihan, dan dalam waktu dekat saya akan bisa kembali memberikan kontribusi penting bagi tim ini.

  • ALABA ADALAH JUARA HEBAT

    Di Udine ada kamu, lalu banyak pemain lain seperti Ekkelenkamp dan Davis, dan kini Alaba juga datang. Apakah Udinese kembali menjadi rujukan utama sekaligus batu loncatan, bukan hanya di Italia, tetapi juga di Eropa?

    "Udinese jelas merupakan klub bersejarah di Italia yang sejak dulu selalu memiliki pemain-pemain hebat dan banyak talenta. Kedatangan David [Alaba] menunjukkan kekuatan klub, yang tidak ingin berpuas diri dengan musim bagus tahun lalu, tetapi mengincar hal-hal yang lebih besar lagi. Saya tidak perlu menjelaskan siapa David: dia juara sejati, pernah bermain untuk tim seperti Real Madrid dan Bayern Munich, dan pasti akan membawa pengalaman serta mentalitas juara bagi kami. Kami sangat senang dia bergabung dengan kami. Dia datang dengan kerendahan hati yang luar biasa, dan itulah yang pada akhirnya membedakan seorang juara sejati dari pemain yang sekadar hebat. Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik tentangnya. Dia salah satu pemain yang kami butuhkan dan saya tidak sabar bermain bersamanya.

  • Rahasia Runjaic

    Bisakah kamu menceritakan satu hal menarik tentang Kosta Runjaic? Pelatih seperti apa dia dan apa yang ia bawa dari pengalamannya di luar negeri? Kami mengenalnya lewat bahasa yang sedikit menutupi sosok aslinya...

    Pelatih sangat lugas dan jelas: kalau ada hal positif yang perlu disampaikan, ia mengatakannya; kalau ada hal negatif, ia juga mengatakannya dengan terus terang. Saya sangat menyukai metodenya. Cara kerjanya praktis dan bertumpu pada kebersamaan tim. Dalam sepakbola saat ini, Anda bisa memiliki tim sekuat apa pun, tetapi tanpa persatuan dan kekompakan, Anda tidak akan melangkah jauh. Ia sangat menekankan hal itu. Musim lalu kami menjalani musim yang hebat, juga berkat dirinya. Semoga kami bisa kembali tersenyum karena kami pantas mendapatkannya, mengingat kerja keras kami sepanjang pekan.

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  • Perpanjangan kontrak dan rumor transfer

    Musim panas ini, pembaruan kontrakmu setelah dipermanenkan dari Galatasaray tak terelakkan menjadi pembicaraan. Seberapa benar rumor yang mengaitkanmu dengan klub lain, seperti AC Milan, dan apa yang membuatmu bertahan di Udine?

    "Musim panas ini agak bergejolak. Saya jadi merenung dan benar-benar memahami apa yang saya inginkan. Sejak awal, saya selalu ingin bertahan di sini karena saya merasa sangat nyaman. Bagi saya, Udinese adalah keluarga: mereka menerima, mendukung, dan membantu saya dalam segala hal. Saya punya rasa memiliki dan terima kasih yang besar kepada klub ini. Dalam sepakbola, ada banyak hal terkait kontrak yang harus diurus... sempat ada sedikit negosiasi, tetapi untungnya semua berakhir dengan baik. Klub-klub lain? Ketika menjalani musim yang bagus, wajar jika muncul rumor yang mengaitkanmu dengan klub-klub besar, tetapi saya ingin mendengar Udinese terlebih dahulu. Mereka ingin mempertahankan saya, dan sekarang giliran saya membalas kepercayaan itu di lapangan."


    Siapa yang paling hebat di antara rekan-rekanmu di Udinese? Dan siapa yang paling lucu?

    Kami punya banyak pemain yang masih sangat muda dan menjanjikan, tetapi ada juga pemain berkualitas lainnya, seperti Solet, Davis... juga Ekkelenkamp dan Okoye. Memilih satu orang saja tidak adil bagi yang lain. Yang paling lucu? Tanpa ragu Soltet (tertawa, Red.), tetapi Okoye juga!