Masa kini, ambisi, dan keinginan untuk terus membuktikan kemampuannya. Nicolò Zaniolo telah dua kali memilih untuk memulai kembali bersama Udinese dan jika setahun lalu ia mengambil keputusan itu untuk mendapat kesempatan bermain secara konsisten dan meninggalkan jejak setelah pulang ke rumah, musim panas ini, setelah berminggu-minggu perbincangan panjang, ia memilih bertahan di Udinese untuk mencoba bermimpi lebih besar.

Dari evaluasi pengalamannya di Friuli, target pribadi dan tim, hingga beberapa hal menarik di luar lapangan, penyerang Italia itu bercerita secara eksklusif dan menyeluruh kepada Calciomercato e Goal tanpa menyembunyikan ambisinya.





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