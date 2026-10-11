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cm grafica udinese zaniolo
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Zaniolo kepada CM - 1: "Alaba bukti kekuatan Udinese. Milan? Rumor tentang klub-klub besar memang ada, tetapi saya ingin bertahan"

N. Zaniolo
Udinese
AC Milan
Lazio
Transfers

Bagian pertama wawancara eksklusif dengan penyerang Juventus.

Kondisi saat ini, ambisi, dan keinginan untuk terus membuktikan kualitas diri. Nicolò Zaniolo sudah dua kali memilih memulai kembali bersama Udinese Jika setahun lalu ia mengambil keputusan itu untuk menemukan konsistensi dan meninggalkan jejak saat pulang ke rumah, musim panas ini, setelah berminggu-minggu melalui diskusi panjang, ia memilih bertahan di Udinese untuk mengejar mimpi yang lebih besar.

Mulai dari evaluasi pengalamannya di Friuli, target pribadi dan tim, hingga sejumlah hal menarik di luar lapangan, penyerang Italia itu bercerita secara eksklusif dan menyeluruh kepada Calciomercato dan Goal tanpa menyembunyikan ambisinya.


  • SAYA MERASA LEBIH BAIK, KAMI KEMBALI LEBIH KUAT

    Kita mulai dari musim yang akan kembali bergulir setelah jeda. Kalian mengawalinya dengan baik, lalu ada yang sedikit tersendat sebelum jeda. Apa yang bisa kita harapkan dari Udinese saat kompetisi kembali bergulir? Dan bagaimana kondisi cederamu?

    Kami memulai dua pertandingan pertama dengan sangat baik, menang atas Monza dan bermain imbang melawan Como. Namun, setelah itu, awal musim kami tidak berjalan seperti yang kami rencanakan, dan kami tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Setiap hari kami berdiskusi di dalam tim untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang belakangan ini. Jeda ini tentu memberi kami kesempatan untuk bekerja lebih baik, kembali mempererat kekompakan, dan menemukan motivasi tambahan. Saat kembali bermain, kami harus tampil lebih kuat. Kalau soal saya pribadi, semuanya baik-baik saja. Saya sempat mengalami sedikit kendala setelah cedera, tetapi bersama staf medis, kami bekerja keras. Setiap hari saya berada di tempat latihan untuk menjalani pemulihan, dan dalam waktu dekat saya bisa kembali memberikan kontribusi penting bagi tim ini.

  • ALABA ADALAH JUARA HEBAT

    Di Udine ada kamu, lalu banyak pemain lain seperti Ekkelenkamp dan Davis, dan kini Alaba juga datang. Apakah Udinese kembali menjadi klub rujukan sekaligus batu loncatan utama, bukan hanya di Italia tetapi juga di Eropa?

    Udinese tentu merupakan klub bersejarah di Italia yang sejak dulu memiliki pemain-pemain hebat dan banyak talenta. Kedatangan David [Alaba] menunjukkan kekuatan klub ini. Udinese tidak ingin berhenti setelah menjalani musim yang bagus tahun lalu, tetapi membidik pencapaian yang lebih besar lagi. Saya tidak perlu menjelaskan siapa David: dia seorang juara hebat, pernah bermain untuk tim seperti Real Madrid dan Bayern Munich, dan pasti akan membawa banyak pengalaman serta mentalitas juara bagi kami. Kami sangat senang dia bergabung dengan kami. Dia datang dengan kerendahan hati yang luar biasa, dan pada akhirnya itulah yang membedakan seorang juara hebat dari pemain yang sekadar bagus. Saya hanya bisa mengatakan hal-hal baik tentangnya. Dia salah satu pemain yang kami butuhkan, dan saya tidak sabar bermain bersamanya.

  • RAHASIA RUNJAIC

    Bisa ceritakan satu hal menarik tentang Kosta Runjaic? Pelatih seperti apa dia dan apa yang dibawanya dari pengalaman di luar negeri? Kami mengenalnya melalui perantara bahasa yang sedikit menutupi sosoknya...

    Pelatih kami sangat lugas dan jelas: jika ada hal positif yang perlu disampaikan, dia mengatakannya; jika ada hal negatif, dia juga mengatakannya secara terbuka. Saya sangat menyukai metodenya. Cara kerjanya praktis dan bertumpu pada kebersamaan tim. Dalam sepak bola saat ini, Anda bisa memiliki tim sekuat apa pun, tetapi tanpa persatuan dan kekompakan, Anda tidak akan melangkah jauh. Dia sangat fokus pada hal itu. Tahun lalu kami menjalani musim yang hebat, juga berkat perannya. Kami berharap bisa kembali tersenyum karena kami pantas mendapatkannya, mengingat kerja keras kami sepanjang pekan.

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  • PERPANJANGAN KONTRAK DAN RUMOR TENTANG AC MILAN DAN LAZIO

    Musim panas ini, perpanjangan kontrakmu setelah dipermanenkan dari Galatasaray menjadi perbincangan. Seberapa benar rumor yang mengaitkanmu dengan klub lain, seperti AC Milan atau Lazio, dan apa yang membuatmu tetap di Udine?

    "Musim panas ini agak bergejolak dan membuat saya merenung serta benar-benar memahami apa yang saya inginkan. Sejak awal, saya selalu ingin bertahan di sini karena saya merasa sangat nyaman. Bagi saya, Udinese adalah keluarga: mereka menerima, mendukung, dan membantu saya dalam segala hal. Saya punya rasa memiliki dan terima kasih yang besar kepada klub ini. Dalam sepakbola, ada banyak dinamika terkait kontrak... sempat ada sedikit negosiasi, tetapi untungnya semua berakhir dengan baik. Klub lain? Ketika Anda menjalani musim yang bagus, wajar jika muncul rumor yang mengaitkan Anda dengan klub-klub besar, tetapi saya ingin mendengar dari Udinese terlebih dahulu. Mereka ingin mempertahankan saya dan sekarang tugas saya membalas kepercayaan itu di lapangan."


    Siapa pemain terbaik di antara rekan-rekanmu di Udinese? Dan siapa yang paling lucu?

    Kami punya banyak sekali pemain muda yang sangat menjanjikan, tetapi ada juga pemain berkualitas lainnya, seperti Solet, Davis... juga Ekkelenkamp dan Okoye. Memilih satu saja tidak adil bagi yang lain. Yang paling lucu? Tanpa ragu Soltet (tertawa, red.), tetapi Okoye juga!