Musim panas ini, perpanjangan kontrakmu setelah dipermanenkan dari Galatasaray menjadi perbincangan. Seberapa benar rumor yang mengaitkanmu dengan klub lain, seperti AC Milan atau Lazio, dan apa yang membuatmu tetap di Udine?
"Musim panas ini agak bergejolak dan membuat saya merenung serta benar-benar memahami apa yang saya inginkan. Sejak awal, saya selalu ingin bertahan di sini karena saya merasa sangat nyaman. Bagi saya, Udinese adalah keluarga: mereka menerima, mendukung, dan membantu saya dalam segala hal. Saya punya rasa memiliki dan terima kasih yang besar kepada klub ini. Dalam sepakbola, ada banyak dinamika terkait kontrak... sempat ada sedikit negosiasi, tetapi untungnya semua berakhir dengan baik. Klub lain? Ketika Anda menjalani musim yang bagus, wajar jika muncul rumor yang mengaitkan Anda dengan klub-klub besar, tetapi saya ingin mendengar dari Udinese terlebih dahulu. Mereka ingin mempertahankan saya dan sekarang tugas saya membalas kepercayaan itu di lapangan."
Siapa pemain terbaik di antara rekan-rekanmu di Udinese? Dan siapa yang paling lucu?
Kami punya banyak sekali pemain muda yang sangat menjanjikan, tetapi ada juga pemain berkualitas lainnya, seperti Solet, Davis... juga Ekkelenkamp dan Okoye. Memilih satu saja tidak adil bagi yang lain. Yang paling lucu? Tanpa ragu Soltet (tertawa, red.), tetapi Okoye juga!