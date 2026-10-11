Kita mulai dari musim yang akan kembali bergulir setelah jeda. Kalian mengawalinya dengan baik, lalu ada yang sedikit tersendat sebelum jeda. Apa yang bisa kita harapkan dari Udinese saat kompetisi kembali bergulir? Dan bagaimana kondisi cederamu?

Kami memulai dua pertandingan pertama dengan sangat baik, menang atas Monza dan bermain imbang melawan Como. Namun, setelah itu, awal musim kami tidak berjalan seperti yang kami rencanakan, dan kami tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Setiap hari kami berdiskusi di dalam tim untuk memperbaiki hal-hal yang masih kurang belakangan ini. Jeda ini tentu memberi kami kesempatan untuk bekerja lebih baik, kembali mempererat kekompakan, dan menemukan motivasi tambahan. Saat kembali bermain, kami harus tampil lebih kuat. Kalau soal saya pribadi, semuanya baik-baik saja. Saya sempat mengalami sedikit kendala setelah cedera, tetapi bersama staf medis, kami bekerja keras. Setiap hari saya berada di tempat latihan untuk menjalani pemulihan, dan dalam waktu dekat saya bisa kembali memberikan kontribusi penting bagi tim ini.