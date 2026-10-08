Menjadi tamu di podcast Melissa Satta, The Long Game, wakil presiden Inter sekaligus mantan ikon klub Javier Zanetti berbicara tentang masa kini di dalam klub tersebut, tetapi juga tentang bagaimana ia menjalani hidup, layaknya seorang atlet meski sudah lama pensiun, di luar lapangan.
Zanetti: "Saya membantu Inter baik di lapangan maupun dalam pemasaran dan kegiatan sosial. Bakat saja tidak cukup"
Kondisi fisik yang sama seperti saat dia bermain
"Semua orang bertanya kepada saya apa rahasianya karena saya sama seperti 30 tahun lalu. Sejujurnya, saya menjalani hidup hari demi hari. Apa pun yang saya lakukan, saya melakukannya dengan penuh gairah. Saya selalu berlatih, kalau bisa setiap hari. Apa yang saya rindukan dari sepakbola? Yang paling saya rindukan adalah latihan dan bersama rekan-rekan setim. Saya berlatih karena itu membuat saya merasa baik. Saya bermain padel untuk bersenang-senang, tetapi saya menjalaninya seperti latihan. Semua yang saya lakukan didasarkan pada hidup sehat, saya berusaha memberikan segalanya dalam semua yang saya lakukan. Saat kami pergi berlibur, saya bercanda dengan istri saya, saya berkata, "Dengar, kita pergi ke mana saja, kamu yang pilih". Yang penting ada gym".
Cedera di akhir karier
"Saya memenangi Liga Champions pada usia 37 tahun, itu adalah kesempatan terakhir saya. Saya terus bermain karena merasa baik-baik saja. Saya berusia 39 tahun, itu satu-satunya cedera serius dalam karier saya ketika tendon Achilles saya putus. Semua orang di sana berpikir, "Oke, dia berhenti bermain karena di usia 39 tahun bagaimana bisa pulih?" Saya tidak ingin mengakhiri karier dengan cara seperti ini, saya masih ingin setidaknya memainkan satu pertandingan lagi di depan para suporter saya di San Siro dan lalu ya saya pulih dalam waktu rekor 5 bulan setengah, saya sudah kembali ke lapangan.
Cedera yang membutuhkan minimal 8 bulan. Saya masuk saat tersisa 10 menit dalam sebuah pertandingan, saya merasa baik, pertandingan berakhir. Saat sedang mandi itu adalah momen pertama ketika saya berkata musim ini adalah musim terakhir saya. Saya bisa saja terus bermain karena saya berusia 40 tahun, saya merasa baik untuk terus bermain, tetapi saya selalu berkata pada diri sendiri lebih baik berhenti ketika Anda masih merasa baik"
Beralih menjadi direktur
"Ketika saya berhenti bermain, Inter mengatakan kepada saya: “Lihat, kami ingin Anda menjadi wakil presiden, karena bagi kami itu adalah peran yang penting”. Saya sangat senang karena ikatan dengan klub ini berlanjut, tetapi pada saat yang sama saya berpikir: “Wakil presiden Inter, tanggung jawab besar, saya harus mempersiapkan diri”.
Saya beralih dari berlatih dengan rekan-rekan setim saya selama 25 tahun di lapangan ke rapat dengan sepuluh manajer yang berbicara dalam bahasa Inggris, tentang keuangan dan pemasaran. Saya mulai belajar dan terus belajar di Universitas Bocconi, karena saya menemukan seorang profesor yang membuatkan program untuk saya yang sangat membantu. Ini adalah saran yang bisa saya berikan kepada anak-anak muda: jangan menunggu sampai akhir"
Olahraga, pemasaran, dan sosial
"Sudut pandang yang Anda miliki sebagai pesepakbola sangat berbeda dengan yang Anda miliki sebagai direktur. Ketika saya bersama rekan-rekan setim, saya tidak bisa memahami banyak hal karena saya memang harus mengetahuinya. Karena itu saya percaya bahwa belajar sangat banyak membantu saya dan membuka wawasan saya.
Saya ingin menjadi direktur yang tidak hanya terkait dengan sisi olahraga, tetapi juga bisa berguna untuk pemasaran, kegiatan sosial, dan semua proyek yang kami miliki untuk mengembangkan klub kami.
Semua orang ingin menjadi pelatih, tetapi itu tidak sesederhana itu. Meski Anda pernah menjadi pemain hebat, bukan berarti setelah itu Anda bisa menjadi pelatih hebat. Di sana pun Anda harus mempersiapkan diri. Namun, dengan mempersiapkan diri, Anda mulai menemukan begitu banyak alternatif dan kemudian memilih di mana Anda merasa paling nyaman. Tidak. Bakat saja tidak cukup. Bakat harus terus diasah setiap hari, Anda harus melatihnya".
Mengatasi mental para pemain
"Saya pikir aspek mental harus mendapat perhatian yang lebih besar lagi. Kini orang mulai memberi perhatian yang layak untuk hal itu, tetapi menurut saya masih belum cukup. Di Inter kami memiliki orang-orang yang juga menangani aspek ini, karena kami memahami bahwa hal itu sangat penting.
Semua orang mengira para pemain itu seperti mesin: mereka berlatih, bermain, dan harus selalu 100 persen. Namun tidak selalu seperti itu. Banyak hal dalam kehidupan pribadi seseorang bisa memengaruhi performanya. Di situlah kami harus waspada dan bekerja."
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