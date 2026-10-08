Zanetti: "Saya membantu Inter baik di lapangan maupun dalam pemasaran dan kegiatan sosial. Bakat saja tidak cukup"

"Saya memenangi Liga Champions pada usia 37 tahun, itu adalah kesempatan terakhir saya. Saya terus bermain karena merasa baik-baik saja. Saya berusia 39 tahun, itu satu-satunya cedera serius dalam karier saya ketika tendon Achilles saya putus. Semua orang di sana berpikir, "Oke, dia berhenti bermain karena di usia 39 tahun bagaimana bisa pulih?" Saya tidak ingin mengakhiri karier dengan cara seperti ini, saya masih ingin setidaknya memainkan satu pertandingan lagi di depan para suporter saya di San Siro dan lalu ya saya pulih dalam waktu rekor 5 bulan setengah, saya sudah kembali ke lapangan.

Cedera yang membutuhkan minimal 8 bulan. Saya masuk saat tersisa 10 menit dalam sebuah pertandingan, saya merasa baik, pertandingan berakhir. Saat sedang mandi itu adalah momen pertama ketika saya berkata musim ini adalah musim terakhir saya. Saya bisa saja terus bermain karena saya berusia 40 tahun, saya merasa baik untuk terus bermain, tetapi saya selalu berkata pada diri sendiri lebih baik berhenti ketika Anda masih merasa baik"