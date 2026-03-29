Bologna FC 1909 v FC Internazionale - Supercoppa Italiana SemifinalGetty Images Sport
Emanuele Tramacere

Diterjemahkan oleh

Zanetti: "Inter telah memenangkan 18 dari 14 pertandingan terakhir, jadi penurunan performa itu wajar. Perayaan Dimarco? Kami tidak mempermasalahkan hal-hal seperti itu, Italia harus fokus pada pertandingan"

Wakil presiden Inter berbicara di sela-sela acara Serie A Operazione Nostalgia di Roma

Penutupan musim Inter, pertandingan timnas Italia di babak playoff melawan Bosnia, serta perebutan gelar Scudetto menjadi topik utama dalam wawancara yang diberikan oleh Wakil Presiden Inter dan legenda klub Javier Zanetti di zona campuran.


Mantan bek sayap Argentina itu hadir di Roma untuk pertandingan yang diselenggarakan di PalaEur oleh Operazione Nostalgia, dan di zona campuran ia juga memberikan pandangannya mengenai pertandingan Inter vs Roma yang akan datang, yang sudah menjadi krusial dalam perburuan gelar Scudetto.


  • TOTTI DAN INTER ROMA

    "Saya dan Francesco sudah terjalin ikatan yang erat sejak lama. Saya mengaguminya baik sebagai pemain maupun sebagai pribadi. Inter vs Roma? Pertandingan yang hebat; seperti yang ditunjukkan oleh sejarah, pertandingan ini selalu diwarnai banyak gol. Semoga hasilnya menguntungkan bagi kami."

    • Iklan

  • LAPORAN DIMARCO

    Saya yakin kita tidak perlu memikirkan hal-hal seperti itu; tim Azzurri harus fokus sepenuhnya pada pertandingan. Kita semua mendukung tim nasional. Pada hari Selasa, kita akan mendukung semua pemain, tidak hanya Esposito, tetapi juga semua pemain yang akan turun ke lapangan dan yang berada di bangku cadangan. Kita semua mendukung Rino Gattuso; ini adalah langkah terakhir yang harus kita ambil untuk lolos ke Piala Dunia. Saya katakan ini sebagai seorang Italia.

  • INTER, PENURUNAN YANG BIASA

    "Inter sedang mengalami penurunan performa? Menurut saya itu wajar. Dalam 18 pertandingan terakhir, kami menang 14 kali, imbang tiga kali, dan kalah satu kali. Saya rasa hal seperti itu bisa saja terjadi, semoga kami bisa kembali ke jalur kemenangan saat para pemain timnas kembali."

