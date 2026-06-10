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Yves Bissouma adalah salah satu dari sebelas pemain yang dilepas oleh Tottenham setelah musim 2025-26 yang mengecewakan
Akhir perjalanan bagi Bissouma
Bissouma, yang bergabung dari Brighton pada tahun 2022, telah tampil dalam 111 pertandingan untuk Spurs di semua kompetisi dan menjadi pemain inti selama beberapa musim pertamanya di ibu kota. Meskipun hanya mencetak dua gol, kehadirannya di lini tengah sering dianggap sangat penting bagi skema taktis klub.
Meskipun ia menjadi sosok kunci dalam skuad yang mengalahkan Manchester United untuk mengangkat trofi Liga Europa pada 2025, dengan bermain penuh selama 90 menit di final tersebut, tahun terakhirnya di London Utara diwarnai oleh performa yang tidak konsisten dan masalah di luar lapangan. Ia hanya tampil dalam 11 pertandingan pada musim 2025-26 setelah baru kembali beraksi pada Januari.
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Masalah disiplin sang gelandang
Hubungan antara Bissouma dan klub memburuk secara signifikan di bawah kepemimpinan Thomas Frank. Pelatih asal Denmark itu semakin frustrasi dengan perilaku gelandang tersebut, terutama setelah muncul laporan bahwa ia beberapa kali terlambat hadir dalam sesi latihan. Pelanggaran disiplin ini berakibat serius bagi mantan pemain Brighton tersebut.
Bissouma terkenal dicoret dari skuad Spurs untuk pertandingan Super Cup melawan Paris Saint-Germain dan kemudian tidak dimasukkan dalam daftar pendaftaran Liga Champions klub. Hal ini terjadi setelah skorsing sebelumnya di bawah mantan manajer Ange Postecoglou, yang melarangnya bermain dalam satu pertandingan setelah ia merekam dirinya sendiri yang tampak menghirup gas tertawa, menurut The Sun.
Pembersihan besar-besaran di jajaran tim muda
Perombakan di Spurs tidak hanya terjadi di ruang ganti tim utama, tetapi juga melibatkan enam pemain dari Skuad Pengembangan U-21 klub yang juga harus hengkang. Pele Arganese-McDermott, Tyrell Ashcroft, Leo Black, Dante Cassanova, Matthew Craig, dan Calum Logan semuanya telah dilepas setelah kontrak mereka masing-masing berakhir. Di antara mereka yang hengkang, Craig adalah yang paling lama bergabung, sejak masih berusia di bawah 12 tahun. Ia melakukan debutnya di tim utama saat melawan Leeds United pada hari terakhir musim 2022-23.
Pemutusan kontrak berlanjut ke kelompok usia U-18, di mana Tottenham mengonfirmasi kepergian Jamel Beggs, Samal Bangura, dan Leon Myrtaj. Para pemain ini merupakan bagian dari tim muda yang meraih kesuksesan di Piala Liga Premier U-17 pada musim 2024-25, namun klub memutuskan tidak menawarkan kontrak profesional kepada mereka saat mereka beralih ke level senior. Selain itu, Elijah Upson juga akan meninggalkan klub pada musim panas ini. Berbeda dengan rekan-rekannya, Upson ditawari kontrak baru oleh Tottenham namun secara resmi menolak tawaran tersebut demi mencari peluang di tempat lain.
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Ucapan perpisahan resmi dari klub
Keputusan untuk melepas sejumlah besar pemain ini menandakan adanya pergeseran strategis dalam perencanaan jangka panjang klub di bawah manajer baru Roberto De Zerbi. Dalam pernyataan resmi yang dirilis melalui saluran resmi klub, Tottenham mengucapkan terima kasih kepada para pemain yang hengkang atas kontribusi mereka selama berbagai tahap perkembangan dan karier profesional mereka. Klub tersebut menyatakan: "Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pemain yang hengkang beserta keluarga mereka atas kontribusi mereka kepada klub, dan mendoakan kesuksesan bagi mereka di masa depan."