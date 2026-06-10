Yves Bissouma adalah salah satu dari sebelas pemain yang dilepas oleh Tottenham setelah musim 2025-26 yang mengecewakan

Bissouma, yang bergabung dari Brighton pada tahun 2022, telah tampil dalam 111 pertandingan untuk Spurs di semua kompetisi dan menjadi pemain inti selama beberapa musim pertamanya di ibu kota. Meskipun hanya mencetak dua gol, kehadirannya di lini tengah sering dianggap sangat penting bagi skema taktis klub.

Meskipun ia menjadi sosok kunci dalam skuad yang mengalahkan Manchester United untuk mengangkat trofi Liga Europa pada 2025, dengan bermain penuh selama 90 menit di final tersebut, tahun terakhirnya di London Utara diwarnai oleh performa yang tidak konsisten dan masalah di luar lapangan. Ia hanya tampil dalam 11 pertandingan pada musim 2025-26 setelah baru kembali beraksi pada Januari.