Yunus Musah, calon pemain Timnas AS untuk Piala Dunia, mendapat saran soal transfer klub berikutnya dari legenda AC Milan yang menyebut pemain pinjaman dari Atalanta itu ‘lebih baik daripada yang dipikirkan orang-orang di Italia’
Musah mengalami penurunan performa sementara rekan setimnya di timnas AS, Pulisic, justru tampil gemilang
Musah, yang pernah terdaftar di Arsenal saat masih muda dan memulai debut seniornya di Spanyol bersama Valencia, pindah ke Italia pada 2023 dengan nilai transfer €18 juta (£16 juta/$21 juta) — saat ia bergabung dengan rekan setimnya di tim nasional, Christian Pulisic, untuk menjadi bagian dari proyek ambisius di Milan.
Sementara Pulisic berkembang pesat bersama Rossoneri, mencetak rekor pribadi dalam hal gol dan menjadi favorit penggemar, perjalanan Musah jauh lebih sulit. Ia tampil dalam 40 pertandingan di masing-masing dua musim pertamanya bersama Milan, namun gagal mencetak gol dan kesulitan mendapatkan tempat starter reguler di posisinya yang disukai.
Hal itu menyebabkan kepindahannya dengan status pinjaman disetujui, namun masalah performa dan kebugaran menghambat pemain asal New York ini. Kurangnya kesempatan bermain di level klub membuat Musah tidak tampil dalam pertandingan internasional senior selama 12 bulan dan tidak menambah jumlah penampilannya yang saat ini mencapai 47 caps.
Musah mengungkapkan apa yang dia butuhkan dari bursa transfer mendatang
Posisi Musah dalam rencana Mauricio Pochettino untuk Piala Dunia di kandang sendiri kini berada dalam bahaya serius. Namun, bisa jadi tahun 2026 akan menjadi tahun di mana Musah berhasil membenahi kariernya di kancah domestik.
Ketika ditanya tentang apa yang harus terjadi pada masa depan jangka pendek Musah, legenda Milan Ambrosini - dalam wawancara eksklusif dengan GOAL atas izin Jaydee Living - mengatakan: “Tahukah Anda? Tahun lalu, Musah tidak bermain di posisinya. Ketika [Sergio] Conceicao masih menjadi pelatih, ia menempatkan Musah di sayap kanan. Ia tidak tampil dengan baik. Itulah sebabnya, ketika ia bermain setelah periode itu, semua orang di San Siro membicarakannya dan itu tidak baik baginya.
“Dia perlu mencari situasi lain. Tapi Atalanta, menurut saya tidak baik untuknya karena dia tidak bermain. Saya pikir dia pemain yang lebih baik daripada yang dia tunjukkan di AC Milan. Tapi langkah selanjutnya baginya adalah menemukan klub yang membuatnya bermain setiap hari, setiap pertandingan. Karena saya tahu betul betapa sulitnya bermain 30 menit, absen dua pertandingan, lalu 10 menit. Itu tidak mudah baginya. Tapi dia pemain yang bagus. Bagi saya, dia pemain yang lebih baik daripada yang banyak orang di Italia pikirkan.”
Musah tetap bersemangat meski menghadapi berbagai tantangan di level klub
Musah bertekad untuk membuktikannya dan tetap bersemangat meski menghadapi berbagai tantangan dalam karier profesionalnya. Baru-baru ini ia mengatakan kepada GOAL: “Sebenarnya banyak hal yang berjalan sesuai harapan dalam karier saya. Mulai dari debut saya di Valencia hingga mendapat pelatih baru saat masih muda, dan dia selalu menurunkan saya sebagai starter di setiap pertandingan. Pelatih lain datang, dan dia memainkan Anda lagi. Gregg Berhalter memanggil saya untuk tim nasional, dan saya menjadi starter untuk tim nasional di usia muda, dan saya pergi ke Piala Dunia. Semua hal ini berjalan sesuai keinginan saya, dan terkadang, beberapa hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda.
“Kamu harus menerimanya dengan lapang dada dan tetap positif bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan saya lagi. Saya punya bukti bahwa sebelumnya semuanya berjalan sesuai keinginan saya, jadi ini bukan akhir dunia ketika tidak demikian. Saya masih muda, bekerja sangat keras, dan terus berjuang untuk memastikan bahwa segala sesuatunya segera berjalan sesuai keinginan saya lagi.”
Dia menambahkan tentang pelajaran penting yang terus dia ambil dari perjuangan untuk mendapatkan pengakuan di level klub: “Ini adalah musim yang penuh pertumbuhan dan pembelajaran. Semua ini adalah pengalaman baru bagi saya, pinjaman pertama kali ini, dan saya hanya terus belajar.
“Ini akan mengajarkan saya cara menghadapi situasi-situasi ini, cara menghadapi kenyataan bahwa saya bukan pemain utama di tim untuk sementara waktu, dan tidak banyak bermain. Ini mengajarkan Anda cara menghadapinya dan cara bangkit kembali. Saya hanya bersyukur bahwa, ketika saya mendapat kesempatan ini, saya juga memanfaatkannya.”
Apakah Musah akan masuk dalam skuad Tim Nasional Sepak Bola Pria Amerika Serikat (USMNT) untuk Piala Dunia?
Musah telah tampil dalam 24 pertandingan bersama Atalanta musim ini, mencetak gol di Serie A dan Coppa Italia, namun harus bersaing ketat untuk mendapatkan kesempatan bermain. Terlepas dari apakah ia berhasil masuk dalam skuad Timnas AS untuk Piala Dunia atau tidak, diperkirakan ia akan pindah dari Milan pada jendela transfer berikutnya.