Yunus Musah, calon pemain Timnas AS untuk Piala Dunia, mendapat saran soal transfer klub berikutnya dari legenda AC Milan yang menyebut pemain pinjaman dari Atalanta itu ‘lebih baik daripada yang dipikirkan orang-orang di Italia’

Musah bertekad untuk membuktikannya dan tetap bersemangat meski menghadapi berbagai tantangan dalam karier profesionalnya. Baru-baru ini ia mengatakan kepada GOAL: “Sebenarnya banyak hal yang berjalan sesuai harapan dalam karier saya. Mulai dari debut saya di Valencia hingga mendapat pelatih baru saat masih muda, dan dia selalu menurunkan saya sebagai starter di setiap pertandingan. Pelatih lain datang, dan dia memainkan Anda lagi. Gregg Berhalter memanggil saya untuk tim nasional, dan saya menjadi starter untuk tim nasional di usia muda, dan saya pergi ke Piala Dunia. Semua hal ini berjalan sesuai keinginan saya, dan terkadang, beberapa hal tidak berjalan sesuai keinginan Anda.

“Kamu harus menerimanya dengan lapang dada dan tetap positif bahwa segala sesuatunya akan berjalan sesuai keinginan saya lagi. Saya punya bukti bahwa sebelumnya semuanya berjalan sesuai keinginan saya, jadi ini bukan akhir dunia ketika tidak demikian. Saya masih muda, bekerja sangat keras, dan terus berjuang untuk memastikan bahwa segala sesuatunya segera berjalan sesuai keinginan saya lagi.”

Dia menambahkan tentang pelajaran penting yang terus dia ambil dari perjuangan untuk mendapatkan pengakuan di level klub: “Ini adalah musim yang penuh pertumbuhan dan pembelajaran. Semua ini adalah pengalaman baru bagi saya, pinjaman pertama kali ini, dan saya hanya terus belajar.

“Ini akan mengajarkan saya cara menghadapi situasi-situasi ini, cara menghadapi kenyataan bahwa saya bukan pemain utama di tim untuk sementara waktu, dan tidak banyak bermain. Ini mengajarkan Anda cara menghadapinya dan cara bangkit kembali. Saya hanya bersyukur bahwa, ketika saya mendapat kesempatan ini, saya juga memanfaatkannya.”