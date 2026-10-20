Kepindahannya ke Sevilla dari AC Milan, praktis pada akhir bursa transfer musim panas lalu, semula membuatnya tak bisa berkata-kata. Namun kini, setelah berhasil menguasai lini tengah Sevilla dan meyakinkan semua orang bahwa transfer yang ramai dibicarakan itu merupakan keputusan tepat, Youssouf Fofana bisa mengungkapkan berbagai hal yang selama ini mengganjal.

Dalam wawancara dengan El Pais, gelandang asal Prancis itu mengungkapkan bahwa ia tidak menyimpan dendam atas keputusan pada musim panas lalu, meski menegaskan bahwa semuanya bisa ditangani dengan cara berbeda.