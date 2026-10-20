Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

alt
LiveTiket
FBL-ESP-LIGA-SEVILLA-BARCELONAAFP
Emanuele Tramacere
Diterjemahkan oleh

Youssouf Fofana: "Perpisahan dengan Milan? Ada cara lain untuk menanganinya. Mereka yang memilih, dan saya tidak menyimpan dendam"

AC Milan
Y. Fofana
Sevilla
R. Amorim

Pria asal Prancis itu hanya memikirkan Sevilla dan tidak menyimpan dendam setelah berpisah dengan AC Milan pada musim panas.

Kepindahannya ke Sevilla dari AC Milan, praktis pada akhir bursa transfer musim panas lalu, semula membuatnya tak bisa berkata-kata. Namun kini, setelah berhasil menguasai lini tengah Sevilla dan meyakinkan semua orang bahwa transfer yang ramai dibicarakan itu merupakan keputusan tepat, Youssouf Fofana bisa mengungkapkan berbagai hal yang selama ini mengganjal.

Dalam wawancara dengan El Pais, gelandang asal Prancis itu mengungkapkan bahwa ia tidak menyimpan dendam atas keputusan pada musim panas lalu, meski menegaskan bahwa semuanya bisa ditangani dengan cara berbeda.

  • Ia tidak masuk skuad

    Fofana masuk dalam daftar pemain yang disingkirkan Ruben Amorim sepulang dari tur musim panas. Pemain asal Prancis itu tidak lagi dianggap sesuai dengan proyek AC Milan. Ia pun dimasukkan ke daftar jual dan dicoret dari skuad bersama pemain seperti David Odogu, Christopher Nkunku, dan Fikayo Tomori yang kemudian kembali masuk skuad karena belum hengkang hingga akhir musim panas.

  • Sevilla benar-benar menginginkan saya

    "Semuanya terjadi sangat cepat. Saya tidak punya waktu untuk berpikir, tetapi ada satu hal penting: Sevilla benar-benar menginginkan saya. Saya tidak ingin terus menunggu di Milan karena saya tahu saya tidak akan bermain. Saya pergi ke tempat yang menginginkan saya dan percaya kepada saya"

  • BISA DITANGANI DENGAN CARA BERBEDA...

    "Perpisahan saya dengan AC Milan? Ada cara lain untuk menangani situasi ini, tetapi mereka memilih cara mereka sendiri dan tidak ada rasa dendam. Sekarang kami semua senang: saya di Sevilla dan mereka memiliki skuad yang mereka inginkan."

    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
Pertandingan berikutnya
BOU

BOU

Europa League

22 Okt 2026

MIL

MIL

SEV

SEV

LaLiga

26 Okt 2026

OSA

OSA