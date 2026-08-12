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Youri Tielemans menjelaskan bagaimana putar balik FIFA soal kartu merah Folarin Balogun menginspirasi kemenangan Belgia atas USMNT di Piala Dunia saat intervensi Donald Trump menjadi bumerang
Campur tangan Trump memanaskan situasi Belgia
Jelang bentrokan babak 16 besar itu, sorotan utama tertuju pada kabar bahwa Presiden AS Donald Trump turun tangan secara pribadi untuk memastikan Balogun bisa menghadapi Manchester United. Striker USMNT itu mendapat kartu merah pada putaran sebelumnya melawan Bosnia dan Herzegovina, tetapi larangan bermain satu pertandingannya secara mengejutkan ditangguhkan selama setahun setelah percakapan antara Gedung Putih dan presiden FIFA Gianni Infantino.
- Photo News
Tielemans ungkap reaksi ruang ganti Belgia
Berbicara dari kamp pramusim Manchester United di Irlandia, Tielemans mengakui keputusan untuk mengizinkan Balogun bermain memberikan motivasi utama. "Ya, saya pikir itu bagian dari permainan, Anda tahu," kata gelandang itu. "Kami terkejut dengan keputusan untuk membatalkan kartu merah dan skorsingnya.
"Sekarang, bagi kami, itu sebenarnya tidak mengubah apa pun selain persiapan menjelang pertandingan karena dia adalah tipe pemain yang berbeda dibanding pemain lain yang seharusnya bermain. Namun selain itu, kami sangat tenang dan kami hanya menerima nasib kami serta mencoba menjalani pertandingan yang bagus."
Para pemain Belgia terkenal mengejek situasi itu di lapangan, dengan beberapa bintang melakukan tarian Trump setelah mencetak gol dalam kemenangan 4-1. Terlepas dari upaya USMNT untuk mendapatkan keuntungan lewat banding tersebut, Belgia mendominasi jalannya pertandingan di Seattle. Tielemans menambahkan: "Perayaan setelahnya menyenangkan dan lucu, dan semuanya baik-baik saja."
Mesin baru lini tengah Manchester United
Tielemans kini fokus pada masa depannya di level domestik setelah menuntaskan transfer senilai £35 juta dari Aston Villa untuk bergabung dengan revolusi Michael Carrick di Old Trafford. Pemain berusia 29 tahun itu, yang memenangi lebih banyak tekel dibandingkan rekan setimnya di Villa musim lalu, yakin ia bergabung dengan Manchester United saat berada di puncak performanya.
"Saya pikir ini adalah langkah besar yang bagus untuk saya sendiri. Klub ini berada di posisi yang sangat baik, dan saya merasa ada banyak ambisi di dalam klub," kata Tielemans saat diperkenalkan. "Saya punya banyak pengalaman. Usia saya 29 tahun dan saya siap untuk terus melaju dan mengambil langkah berikutnya dalam karier saya. Itulah mengapa ini adalah klub yang sempurna untuk saya. Mereka ingin menang dan, mudah-mudahan, tampil sangat bagus di lapangan, jadi itulah alasan saya memilih datang ke sini."
- AFP
Kekhawatiran cedera dan perkembangan pramusim
Terlepas dari antusiasmenya, Tielemans sedang berupaya kembali ke kondisi kebugaran penuh setelah mengalami cedera di tengah jadwal Piala Dunia yang padat. Merefleksikan dampak fisik dari turnamen tersebut, ia berkata: "Masalahnya adalah, di Piala Dunia, saya rasa kami bermain 120 menit melawan Senegal, dan setelah itu kami punya waktu yang lebih sedikit di antara pertandingan. Jadi kami bermain melawan AS saya rasa tiga atau empat hari kemudian, lalu tiga hari setelahnya kami bermain melawan Spanyol. Saat pemanasan, tubuh saya seperti mati begitu saja karena suatu alasan.
"Saya rasa saya bukan tipe pemain yang benar-benar butuh istirahat. Jelas, ada banyak pertandingan dan manajer perlu mengelola tim, tetapi ketika saya dalam kondisi bagus, saya memang bagus, Anda tahu.
"Sayangnya, tubuh saya, ketika kondisinya tidak baik, maka saya akan langsung mengetahuinya dan saya akan memberi tahu manajer, tetapi itu tidak sering terjadi."
Gelandang itu kini berpeluang tampil dalam laga persahabatan United melawan Leeds United di Dublin saat ia bersiap menyambut laga pembuka Premier League melawan Hull City.
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