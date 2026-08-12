Berbicara dari kamp pramusim Manchester United di Irlandia, Tielemans mengakui keputusan untuk mengizinkan Balogun bermain memberikan motivasi utama. "Ya, saya pikir itu bagian dari permainan, Anda tahu," kata gelandang itu. "Kami terkejut dengan keputusan untuk membatalkan kartu merah dan skorsingnya.

"Sekarang, bagi kami, itu sebenarnya tidak mengubah apa pun selain persiapan menjelang pertandingan karena dia adalah tipe pemain yang berbeda dibanding pemain lain yang seharusnya bermain. Namun selain itu, kami sangat tenang dan kami hanya menerima nasib kami serta mencoba menjalani pertandingan yang bagus."

Para pemain Belgia terkenal mengejek situasi itu di lapangan, dengan beberapa bintang melakukan tarian Trump setelah mencetak gol dalam kemenangan 4-1. Terlepas dari upaya USMNT untuk mendapatkan keuntungan lewat banding tersebut, Belgia mendominasi jalannya pertandingan di Seattle. Tielemans menambahkan: "Perayaan setelahnya menyenangkan dan lucu, dan semuanya baik-baik saja."



