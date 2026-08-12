Apakah kamu berusia 24 atau lebih?

Bantu kami memverifikasi usia Anda dengan memberikan jawaban yang jujur. Situs ini berisi iklan perjudian untuk 24+.

Konten yang dibatasi usia

Anda belum cukup umur untuk melihat konten taruhan. Anda akan dialihkan ke halaman utama.

Goal.com
LiveTiket
USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Youri Tielemans menjelaskan bagaimana putar balik FIFA soal kartu merah Folarin Balogun menginspirasi kemenangan Belgia atas USMNT di Piala Dunia saat intervensi Donald Trump menjadi bumerang

Y. Tielemans
F. Balogun
USA
Belgium
World Cup
USA vs Belgium
Manchester United

Rekrutan anyar Manchester United, Youri Tielemans, mengungkapkan bahwa keputusan kontroversial FIFA untuk membatalkan kartu merah Folarin Balogun menjadi motivasi utama bagi Belgia. Gelandang itu menyiratkan bahwa hiruk-pikuk politik seputar ketersediaan striker USMNT tersebut menciptakan rasa ketidakadilan yang memicu kemenangan dominan mereka di fase gugur.

  • Campur tangan Trump memanaskan situasi Belgia

    Jelang bentrokan babak 16 besar itu, sorotan utama tertuju pada kabar bahwa Presiden AS Donald Trump turun tangan secara pribadi untuk memastikan Balogun bisa menghadapi Manchester United. Striker USMNT itu mendapat kartu merah pada putaran sebelumnya melawan Bosnia dan Herzegovina, tetapi larangan bermain satu pertandingannya secara mengejutkan ditangguhkan selama setahun setelah percakapan antara Gedung Putih dan presiden FIFA Gianni Infantino.


    • Iklan
  • imago-sport-1079256460.jpgPhoto News

    Tielemans ungkap reaksi ruang ganti Belgia

    Berbicara dari kamp pramusim Manchester United di Irlandia, Tielemans mengakui keputusan untuk mengizinkan Balogun bermain memberikan motivasi utama. "Ya, saya pikir itu bagian dari permainan, Anda tahu," kata gelandang itu. "Kami terkejut dengan keputusan untuk membatalkan kartu merah dan skorsingnya.

    "Sekarang, bagi kami, itu sebenarnya tidak mengubah apa pun selain persiapan menjelang pertandingan karena dia adalah tipe pemain yang berbeda dibanding pemain lain yang seharusnya bermain. Namun selain itu, kami sangat tenang dan kami hanya menerima nasib kami serta mencoba menjalani pertandingan yang bagus."

    Para pemain Belgia terkenal mengejek situasi itu di lapangan, dengan beberapa bintang melakukan tarian Trump setelah mencetak gol dalam kemenangan 4-1. Terlepas dari upaya USMNT untuk mendapatkan keuntungan lewat banding tersebut, Belgia mendominasi jalannya pertandingan di Seattle. Tielemans menambahkan: "Perayaan setelahnya menyenangkan dan lucu, dan semuanya baik-baik saja."


  • Mesin baru lini tengah Manchester United

    Tielemans kini fokus pada masa depannya di level domestik setelah menuntaskan transfer senilai £35 juta dari Aston Villa untuk bergabung dengan revolusi Michael Carrick di Old Trafford. Pemain berusia 29 tahun itu, yang memenangi lebih banyak tekel dibandingkan rekan setimnya di Villa musim lalu, yakin ia bergabung dengan Manchester United saat berada di puncak performanya.

    "Saya pikir ini adalah langkah besar yang bagus untuk saya sendiri. Klub ini berada di posisi yang sangat baik, dan saya merasa ada banyak ambisi di dalam klub," kata Tielemans saat diperkenalkan. "Saya punya banyak pengalaman. Usia saya 29 tahun dan saya siap untuk terus melaju dan mengambil langkah berikutnya dalam karier saya. Itulah mengapa ini adalah klub yang sempurna untuk saya. Mereka ingin menang dan, mudah-mudahan, tampil sangat bagus di lapangan, jadi itulah alasan saya memilih datang ke sini."


    • SUKA CERITA INI?

    Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami

    Ikuti GOAL di Google
  • SOCCER WC26 1/4 SPAIN VS BELGIUMAFP

    Kekhawatiran cedera dan perkembangan pramusim

    Terlepas dari antusiasmenya, Tielemans sedang berupaya kembali ke kondisi kebugaran penuh setelah mengalami cedera di tengah jadwal Piala Dunia yang padat. Merefleksikan dampak fisik dari turnamen tersebut, ia berkata: "Masalahnya adalah, di Piala Dunia, saya rasa kami bermain 120 menit melawan Senegal, dan setelah itu kami punya waktu yang lebih sedikit di antara pertandingan. Jadi kami bermain melawan AS saya rasa tiga atau empat hari kemudian, lalu tiga hari setelahnya kami bermain melawan Spanyol. Saat pemanasan, tubuh saya seperti mati begitu saja karena suatu alasan.

    "Saya rasa saya bukan tipe pemain yang benar-benar butuh istirahat. Jelas, ada banyak pertandingan dan manajer perlu mengelola tim, tetapi ketika saya dalam kondisi bagus, saya memang bagus, Anda tahu.

    "Sayangnya, tubuh saya, ketika kondisinya tidak baik, maka saya akan langsung mengetahuinya dan saya akan memberi tahu manajer, tetapi itu tidak sering terjadi."

    Gelandang itu kini berpeluang tampil dalam laga persahabatan United melawan Leeds United di Dublin saat ia bersiap menyambut laga pembuka Premier League melawan Hull City.