Berbicara kepada MUTVsetelah peluit akhir, playmaker Belgia itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mendalamnya atas kegagalan timnya mengambil inisiatif di hadapan para pendukung tuan rumah mereka.

Menilai penampilan tumpul tim di sepertiga akhir, gelandang itu mengakui: "Ini mengecewakan, semua orang kecewa dan frustrasi karena kami tahu kami bisa bermain jauh lebih baik. Kami ingin melakukan segalanya dengan baik, tetapi hari ini itu tidak terjadi seperti yang kami inginkan."

Ia menambahkan: "Kami tidak memanfaatkan ruang yang tepat, kami melakukan kesalahan dalam umpan-umpan kami dan mungkin terlalu terburu-buru. Kami tidak membuat umpan terakhir yang tepat di sepertiga akhir untuk menciptakan cukup peluang untuk mencetak gol."