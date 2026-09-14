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Youri Tielemans mengakui "semua orang kecewa" saat gol kontroversial Erling Haaland menenggelamkan Manchester United dalam derbi
Gol Haaland tentukan hasil derby
Tuan rumah gagal memaksimalkan keunggulan jumlah pemain setelah Phil Foden menerima kartu merah langsung pada menit ke-23 akibat pelanggaran terhadap Bruno Fernandes. Meski mengancam lewat Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo, yang sama-sama membentur tiang gawang, United tertinggal pada menit ke-60 akibat gol tap-in Haaland di tiang jauh yang memicu kontroversi. Gol penentu itu disahkan setelah tinjauan VAR yang panjang, dengan Enzo Fernandez dianggap tidak mengganggu permainan dari posisi offside.
Gelandang menyesalkan penyelesaian serangan
Berbicara kepada MUTVsetelah peluit akhir, playmaker Belgia itu tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mendalamnya atas kegagalan timnya mengambil inisiatif di hadapan para pendukung tuan rumah mereka.
Menilai penampilan tumpul tim di sepertiga akhir, gelandang itu mengakui: "Ini mengecewakan, semua orang kecewa dan frustrasi karena kami tahu kami bisa bermain jauh lebih baik. Kami ingin melakukan segalanya dengan baik, tetapi hari ini itu tidak terjadi seperti yang kami inginkan."
Ia menambahkan: "Kami tidak memanfaatkan ruang yang tepat, kami melakukan kesalahan dalam umpan-umpan kami dan mungkin terlalu terburu-buru. Kami tidak membuat umpan terakhir yang tepat di sepertiga akhir untuk menciptakan cukup peluang untuk mencetak gol."
Tielemans menuntut respons segera
Kekalahan derby yang menyakitkan itu membuat tim asuhan Michael Carrick terpuruk di posisi ke-13 klasemen Premier League, setelah hanya meraih satu kemenangan dan kehilangan poin dalam tiga dari empat laga awal liga mereka.
Menatap upaya memperbaiki kekurangan skuad, gelandang berusia 29 tahun itu menegaskan: "Prosesnya adalah berusaha menyatukan pikiran kami dan bereaksi di pertandingan berikutnya, itu satu-satunya hal yang bisa kami lakukan. Kami bisa menganalisis pertandingan ini dan melihat apa yang tidak terjadi, lalu tampil lebih baik di laga berikutnya."
Tes piala mendahului perjalanan
Manchester United harus segera bangkit saat mereka menjamu Brighton & Hove Albion di Old Trafford pada laga putaran ketiga Carabao Cup, Rabu malam. Pasukan Carrick kemudian bertandang untuk menghadapi Fulham di Craven Cottage dalam lanjutan liga sebelum jeda internasional menghentikan sementara kompetisi domestik. Rangkaian laga yang menuntut ini memberi skuad peluang penting untuk kembali menemukan ketajamannya dan naik lagi di klasemen.
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