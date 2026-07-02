AFP
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Youri Tielemans menanggapi insiden keributan di lapangan dengan Leandro Trossard saat rekan-rekan setimnya dari Belgia ditarik terpisah dalam kemenangan pada babak 32 besar Piala Dunia melawan Senegal
Ketegangan memuncak saat istirahat minum
Insiden tersebut terjadi pada babak kedua yang penuh ketegangan, saat Belgia tertinggal 2-0 dan terancam tersingkir lebih awal dari turnamen. Saat para pemain berkumpul untuk istirahat minum, Tielemans dan Trossard terlihat saling bertukar kata-kata kasar, dengan situasi yang semakin memanas hingga keduanya harus dipisahkan secara fisik oleh Romelu Lukaku dan Nicolas Raskin. Pada satu titik dalam pertengkaran tersebut, Trossard terlihat mendorong Tielemans saat rasa frustrasi mencapai titik puncaknya.
Namun, gesekan internal tersebut tampaknya justru menjadi pemicu yang sangat dibutuhkan Belgia. Lukaku memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 untuk menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan, sebelum Tielemans menyambut umpan silang Trossard tiga menit kemudian dan menyundul bola ke gawang untuk menyamakan kedudukan secara dramatis. Semua tanda-tanda perselisihan lenyap saat perayaan, ketika Tielemans mencari sang pemain sayap untuk mengangkatnya ke udara, menandakan bahwa perbedaan di antara mereka telah dikesampingkan demi kebaikan tim.
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Tielemans menanggapi dengan santai 'emosi' dalam pertandingan tersebut
Tielemans akhirnya menyempurnakan kebangkitan tim dengan mencetak gol penalti pada menit ke-125 – gol terlama dalam sejarah Piala Dunia – untuk memastikan tempat Belgia di babak 16 besar. Saat berbicara setelah peluit akhir dibunyikan, gelandang tersebut dengan cepat membantah segala spekulasi mengenai adanya perselisihan yang berkepanjangan dengan Trossard, sambil menegaskan bahwa insiden tersebut hanyalah cerminan dari tekad kolektif mereka untuk menang di panggung dunia.
Dalam pernyataan yang diliput oleh ESPN, Tielemans meredam insiden tersebut saat ditanyai oleh wartawan: “Tidak, dengar, itu hanyalah emosi sesaat. Kami semua adalah pemenang. Kami semua ingin menang. Melakukan hal-hal dengan benar. Mewakili negara kami dengan baik, itu semua adalah bagian dari permainan. Itu bagian dari sepak bola. Setelah itu, tidak ada masalah. Jadi ya, itu hanya sebuah pertandingan.”
Rudi Garcia membela 'semangat juang'
Pelatih kepala Belgia, Rudi Garcia, juga tidak terpengaruh oleh insiden tersebut, dan justru memilih untuk memuji semangat yang ditunjukkan oleh para pemain seniornya. Menjelang laga babak 16 besar yang sangat krusial melawan tuan rumah bersama, Amerika Serikat, Garcia yakin bahwa interaksi di bawah tekanan tinggi seperti itu membuktikan bahwa skuadnya masih memiliki hasrat yang diperlukan untuk bersaing di level tertinggi.
"Ini menunjukkan bahwa kami memiliki tim dengan semangat yang sesungguhnya," kata Garcia. "Para pemain boleh tidak setuju; mereka boleh saling bertukar kata-kata yang keras. Leandro dan Youri adalah dua pemain yang sangat penting bagi tim nasional Belgia. Mereka sangat ingin menang. Saya bahkan tidak tahu apa yang menjadi pokok perdebatan itu, tapi saya menyukainya. Saya ingin pemain yang siap membalikkan keadaan saat segala sesuatunya tidak berjalan sesuai rencana. Karena di lapangan, kami membutuhkan itu. Kami membutuhkan semangat juang itu."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke pertandingan melawan Amerika Serikat
Kemenangan ini telah menghidupkan kembali kampanye Belgia, mengubah apa yang semula tampak seperti kegagalan yang memalukan menjadi comeback dramatis yang tak terlupakan. Setelah para pemain senior dalam skuad bersatu padu untuk mengalahkan Senegal, fokus kini sepenuhnya beralih ke laga mendatang melawan USMNT. Staf teknis berharap semangat yang ditunjukkan oleh Tielemans dan Trossard dapat disalurkan secara konstruktif sekali lagi.