Youri Tielemans menanggapi insiden keributan di lapangan dengan Leandro Trossard saat rekan-rekan setimnya dari Belgia ditarik terpisah dalam kemenangan pada babak 32 besar Piala Dunia melawan Senegal

Insiden tersebut terjadi pada babak kedua yang penuh ketegangan, saat Belgia tertinggal 2-0 dan terancam tersingkir lebih awal dari turnamen. Saat para pemain berkumpul untuk istirahat minum, Tielemans dan Trossard terlihat saling bertukar kata-kata kasar, dengan situasi yang semakin memanas hingga keduanya harus dipisahkan secara fisik oleh Romelu Lukaku dan Nicolas Raskin. Pada satu titik dalam pertengkaran tersebut, Trossard terlihat mendorong Tielemans saat rasa frustrasi mencapai titik puncaknya.

Namun, gesekan internal tersebut tampaknya justru menjadi pemicu yang sangat dibutuhkan Belgia. Lukaku memperkecil ketertinggalan pada menit ke-86 untuk menciptakan akhir pertandingan yang menegangkan, sebelum Tielemans menyambut umpan silang Trossard tiga menit kemudian dan menyundul bola ke gawang untuk menyamakan kedudukan secara dramatis. Semua tanda-tanda perselisihan lenyap saat perayaan, ketika Tielemans mencari sang pemain sayap untuk mengangkatnya ke udara, menandakan bahwa perbedaan di antara mereka telah dikesampingkan demi kebaikan tim.