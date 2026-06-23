Yordania nyaris menciptakan keajaiban, namun tersingkir dari Piala Dunia: Aljazair membalikkan keadaan, skor 2-1 berkat gol Gouiri, dan peluang lolos ke babak 16 besar masih terbuka

Tanpa diduga, justru tim nasional Timur Tengah-lah yang memecah kebuntuan pada menit ke-36 babak pertama melalui tendangan sayap kanan Al-Rashdan yang akurat, yang mengecoh Zidane yang kurang sigap di dekat tiang dekat. Aljazair kesulitan bereaksi dan mengubah ritme permainan, sehingga mereka mengandalkan pemain paling berkelas dan berpengalaman untuk memulai kebangkitan: dari tendangan sudut, Mahrez melepaskan umpan yang sempurna ke arah kepala Benbouali yang, memanfaatkan kiper lawan yang tidak keluar, mencetak gol dengan sundulan yang akurat. Serangan akhir untuk mengejar 3 poin baru membuahkan hasil pada menit ke-82, melalui tendangan sudut yang diselesaikan dalam kerumunan oleh mantan pemain Marseille, Amine Gouiri, yang memberikan sentuhan penentu dan menghadiahkan kemenangan vital bagi “Rubah Gurun”.