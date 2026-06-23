Yordania benar-benar hampir saja mencetak prestasi gemilang dengan meraih poin pertamanya di Piala Dunia, namun Aljazair, yang didorong oleh gol-gol di babak kedua dari Benbouali (berkat umpan dari Mahrez seperti biasa) dan Gouiri, berhasil membalikkan keadaan, menang 2-1, dan kembali bersaing penuh untuk lolos ke babak 16 besar, sekaligus membalas kekalahan di laga pembuka melawan Argentina.
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Yordania nyaris menciptakan keajaiban, namun tersingkir dari Piala Dunia: Aljazair membalikkan keadaan, skor 2-1 berkat gol Gouiri, dan peluang lolos ke babak 16 besar masih terbuka
KLASIFIKASI GRUP J
Argentina harus mengalahkan Austria—yang kini memiliki poin yang sama, yaitu 3 poin, di klasemen Grup J—dalam pertandingan head-to-head pada Minggu, 28 Juni, agar bisa lolos sebagai runner-up. Argentina, yang sudah dipastikan lolos ke babak berikutnya setelah menang 2-0 atas tim asuhan Rangnick, kini juga dipastikan memuncaki klasemen berkat hasil head-to-head. Sementara itu, Yordania menjadi tim keempat yang secara matematis tersingkir dari Piala Dunia ini, setelah Haiti, Tunisia, dan Turki.
LAPORAN
Tanpa diduga, justru tim nasional Timur Tengah-lah yang memecah kebuntuan pada menit ke-36 babak pertama melalui tendangan sayap kanan Al-Rashdan yang akurat, yang mengecoh Zidane yang kurang sigap di dekat tiang dekat. Aljazair kesulitan bereaksi dan mengubah ritme permainan, sehingga mereka mengandalkan pemain paling berkelas dan berpengalaman untuk memulai kebangkitan: dari tendangan sudut, Mahrez melepaskan umpan yang sempurna ke arah kepala Benbouali yang, memanfaatkan kiper lawan yang tidak keluar, mencetak gol dengan sundulan yang akurat. Serangan akhir untuk mengejar 3 poin baru membuahkan hasil pada menit ke-82, melalui tendangan sudut yang diselesaikan dalam kerumunan oleh mantan pemain Marseille, Amine Gouiri, yang memberikan sentuhan penentu dan menghadiahkan kemenangan vital bagi “Rubah Gurun”.
LAPORAN PERTANDINGAN
YORDANIA-ALJAZAIR 1-2
Pencetak gol: 36' Al-Rashdan (G), 69' Benbouali (A), 82' Gouiri (A).
YORDANIA (4-3-3): Abulaila; Nasib, Alarab, Abudahab (90+1' Obaid), Haddad; Al Rawabdeh, Abu Taha (84' Abuhasheesh) Al Rashdan; Olwan (90+1' Abuzraiq), Al Tamari (84' Azaizeh), Al Mardi (76' Fakhoury). Pelatih: Sellami.
ALJAZAIR (4-4-2): Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri (85' Hadjam); Zerrouki (46' Bentaleb), Chaibi, Boudaoui (46' Benbouali), Maza; Mahrez (76' Hadj Moussa), Gouiri (86' Belaid). Pelatih: Petkovic.
WASIT: Vincic.
KARTU KUNING: Zerrouki (A), Abu Dahab (G)
PEMAIN YANG DIKARTU MERAH: -