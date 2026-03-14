Sandro Sabatini
Sandro Sabatini

Yildiz, konsistensi, dan gawang yang belum kebobolan: Juventus memanfaatkan jadwal pertandingan dan mulai mencium aroma Liga Champions. Apakah Di Gregorio akan duduk di bangku cadangan? Perin dipastikan menjadi starter

Analisis pasca kemenangan Juventus atas Udinese.

Juve menang dan menghabiskan satu malam, setidaknya satu malam, di zona Liga Champions.

Sambil menanti laga Como vs Roma lebih dari Lazio vs Milan, Bianconeri menikmati, secara berurutan: 1) penampilan gemilang Yildiz; 2) konsistensi permainan; 3) gawang yang belum kebobolan. Layaknya medali emas, perak, dan perunggu, ketiga kualitas ini saling melengkapi dan memberikan keyakinan bagi masa depan Bianconeri.

Setelah badai hasil negatif berlalu, Juve memanfaatkan jadwal untuk kembali menghirup udara peringkat keempat, yang sangat penting untuk musim depan.

  • Oleh Gregorio dan Perin...

    Ada juga poin keempat yang perlu ditekankan, yaitu Di Gregorio duduk di bangku cadangan demi memberi kesempatan kepada Perin sebagai starter, yang kini sudah menjadi pilihan pasti. Begitu pula dengan kepercayaan dirinya: hal itu sudah jelas. Dalam trio pertahanan, Kalulu sering berhadapan dengan Atta, dan hal itu tidaklah mudah. Bremer, yang bermain dengan gaya hemat tenaga, sering menyerahkan tugas mengawal Davis kepada Kelly. Namun, pemain Inggris itu tampil sangat baik, hanya kesulitan menghadapi serangan-serangan cepat Zaniolo yang penuh gairah.

  • MCKENNIE YANG BERKUALITAS

    Di lini tengah, McKennie kembali menampilkan performa yang solid; pada babak pertama ia menutupi ketidakakuratan Thuram, dan pada babak kedua ia mengatasi keraguan Koopmeiners. Di sisi kiri, Cambiaso kembali menunjukkan semangatnya, jauh lebih fokus dibandingkan penampilannya belakangan ini. Dalam skema permainan ala Spalletti yang dinamis, Locatelli tampil menonjol sebagai pemimpin yang kokoh dan meyakinkan dari satu area ke area lainnya.

  • BOGA MENERIMA MANFAATNYA

    Trio penyerang mendapat manfaat dari masuknya Boga menggantikan David yang sudah tidak dipercaya lagi. Selain mencetak gol pembuka 1-0, pemain yang didatangkan pada Januari ini memulai pertandingan dengan tenang namun kemudian tampil semakin memukau: hal itu menggambarkan perjalanan kariernya di Juventus. Conceicao juga tampil bagus, meski gol keduanya dianulir karena offside yang kontroversial dari Koopmeiners. Terlepas dari insiden tersebut, yang membuatnya marah, pemain Portugal mungil ini juga menunjukkan permainan yang luar biasa. Dan kehadirannya sangat dirindukan saat digantikan oleh Miretti, yang tampil lesu saat membuang peluang untuk menggandakan keunggulan.

  • BETAPA LUAR BIASANYA YILDIZ

    Pada akhirnya, Juventus asuhan Spalletti mendapat nilai tinggi dalam penilaian. Bukan tepatnya 10, meski tim ini tampak layak mendapat nilai 10+1. Dan angka 1—yang benar-benar istimewa—adalah Yildiz, yang menampilkan performa teladan dengan bakatnya yang disumbangkan untuk rekan-rekannya. Ia bermain di sayap kiri, sebagai gelandang serang sayap dan bukan sebagai “pseudo-9” yang bermain di tengah. Dari posisinya yang diagonal, ia sangat mematikan berkat kreativitas dan konsistensinya. Assist demi assist. Dribbling demi dribbling. Lari dan sprint. Kualitas dan bahkan kuantitas. Secara keseluruhan, ini adalah salah satu penampilan terbaiknya dalam seragam Bianconero.

  • "MUKA PENDEK" ADALAH TANDA YANG BAIK

    Didorong oleh bintang muda Turki itu, Juventus melaju. Mereka naik peringkat dan menikmati pencapaian yang tidak main-main: setelah kebobolan 20 gol dalam tujuh pertandingan sebelumnya (termasuk saat melawan Galatasaray), mereka berhasil menggandakan jumlah “clean sheet” yang diraih pada pekan lalu saat melawan Pisa. Tanda yang baik. Dan jika kemenangan 1-0 atas Udinese mengingatkan pada taktik "corto muso" yang lama namun tetap efektif, mungkin itu adalah tanda yang bahkan lebih baik. Termasuk bagi Spalletti.

