Ketika ditanya secara langsung apakah wonderkid remaja itu benar-benar bisa mengikuti jejak pemenang Piala Dunia asal Italia tersebut, Carnevali memuji komitmennya sambil menuntut ketegasan yang lebih besar di sepertiga akhir lapangan: "Yildiz adalah seorang juara. Dia masih perlu berkembang untuk mencapai level Del Piero, dan dia punya semua peluang untuk melakukannya.

"Dia adalah pemain yang rela berkorban; dia memahami bahwa penyerang sekarang perlu berkorban untuk tim. Tetapi, tentu saja, jumlah besar dalam hal gol dan assist juga dibutuhkan, dan dia memiliki potensi untuk membuat perbedaan."