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'Yildiz adalah seorang juara' - CEO Juventus Giovanni Carnevali mendukung No.10 yang cedera itu untuk mencapai level Alessandro Del Piero
Seorang eksekutif menjagokan remaja untuk menjadi hebat
Berbicara di panggung Trento Sports Festival, petinggi Bianconeri itu menempatkan pemain bernomor 10 berbakat milik klub dalam kategori yang sama dengan pendahulu ikoniknya, Del Piero. Penyerang asal Turki itu berpotensi menepi hingga tiga bulan setelah mengalami patah tulang metatarsal kelima di kaki kirinya saat melawan Frosinone pada pekan pembuka kampanye Serie A. Absennya motor kreativitas utama mereka itu langsung mempersulit situasi bagi klub asal Turin tersebut saat mereka berupaya melancarkan tantangan gelar pada awal musim.
- AFP
'Dia punya setiap peluang'
Ketika ditanya secara langsung apakah wonderkid remaja itu benar-benar bisa mengikuti jejak pemenang Piala Dunia asal Italia tersebut, Carnevali memuji komitmennya sambil menuntut ketegasan yang lebih besar di sepertiga akhir lapangan: "Yildiz adalah seorang juara. Dia masih perlu berkembang untuk mencapai level Del Piero, dan dia punya semua peluang untuk melakukannya.
"Dia adalah pemain yang rela berkorban; dia memahami bahwa penyerang sekarang perlu berkorban untuk tim. Tetapi, tentu saja, jumlah besar dalam hal gol dan assist juga dibutuhkan, dan dia memiliki potensi untuk membuat perbedaan."
Klub asal Turin itu memperkirakan comeback pada Desember
Dengan tim yang terlihat jelas kehilangan kreativitas saat sang pemain muda absen, Carnevali tidak menutupi betapa besar kehilangan itu: "Kami sangat merindukannya, dan kami berharap dia kembali secepat mungkin karena kami yakin dia bisa memberikan kontribusi penting bagi perkembangan tim."
Perbandingan antara keduanya pertama kali mencuat pada September 2024, ketika Yildiz mencetak gol pembuka yang brilian ke gawang PSV Eindhoven untuk melampaui Del Piero sebagai pencetak gol termuda klub sepanjang sejarah di Liga Champions UEFA, sebelum menirukan selebrasi ikonik sang idola dengan menjulurkan lidah.
Staf medis menargetkan comeback pada Desember agar Luciano Spalletti kembali memiliki tumpuan serangan jelang jadwal musim dingin yang berat.
- Italy Photo Press
Raksasa yang terkuras menghadapi rangkaian laga berat
Raksasa Italia itu harus menemukan solusi alternatif di lini serang saat berupaya keluar dari peringkat ketujuh di Serie A tanpa kreator andalan mereka. Tersendatnya performa domestik mereka sangat kontras dengan kiprah di Eropa, ketika tim asuhan Spalletti berada di puncak fase Liga Europa setelah menghancurkan NEC Nijmegen 5-0 pada matchday pertama. Menjaga ketajaman tanpa ampun itu tanpa nomor 10 mereka akan menentukan perjalanan mereka sebelum periode liburan tiba.
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